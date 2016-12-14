– December 14, 2016

فلكيون يتزاحمون لطرح توقعاتهم بشأن 2017:

العراق يشهد تقسيماً جغرافياً والمزيد من إراقة الدماء

نانسي عجرم ستكون محسودة وشيرين تعاني مخلفات سحر قديم

الزمان

بغداد

ايام قليلة ونودع عام 2016 لنستقبل عام 2017 المحمل بخفايا جميلة واخرى حزينة، يحاول الفلكيون الكشف عنها كعادتهم كل عام في مثل هذه الايام من السنة، وفي موضوعنا هذا نتعرف على بعض من تنبؤاتهم . وتوقعت الفلكية المِصرية جوي عياد ان (تتغير خارطة العالم عام 2017 وبالتالي سيكون نفوذ روسيا اكبر من نفوذ امريكا والصين، اما ما يخص السعودية فسوف يصيبها فيضان) وأعربت عن خشيتها مِن أن (يكون العام 2017 عام تدخل كَبِير لتُركيا في العراق، فضلًا عن خشيتها من ان يكون هذا العام عام تقسيم العراق لثلاث دول) منوهة بأن جميع دول العالم عيناها على هذا البلد المبتلى، وتوقعت عياد أن (رئيس الحكومة العراقية لن يستمر في منصبه خلال العام 2017، ش السبب الى انتهاء دوره لان له دور معين وسينتهي في الفترات المقبلة من العام 2017).

ووصفت عالمة الفلك جاكلين عقيقي عام الـ 2017 بأنه عام الغليان والثورات، حيث تتوقع حصول أحداث مهمّة تهز العالم،وتابعت عقيقي بأن (سنة 2017 ستكشف عن الكثير من الأمور المخفية التي كانت، حتى اليوم، مستورة، مسدلةُ الستار على عمق المشاكل التي لم نكن، حتى اليوم، على وعي حقيقي بها خلال هذا العام يمكن توقّع المزيد من الثورات الهادفة الى الإصلاح في الأنظمة السياسية والاقتصادية بغية إعادة توزيع الثروات بشكل عادل بين الناس. وتشهد الدول مزيدًا من الضغوط الشعبية تتحوّل أحيانًا الى حروب أهلية او تُحدث أزمات اقتصادية كبرى. تحصل أحداث مهمّة تهز العالم، وقد تحدث خلال هذه الأوقات الصعبة بعض الكوارث الطبيعية الكبرى).

ووضعت عقيقي وفقا لتقرير نشر في موقع الكتروني العديد من التّوقعات حَول العراق في جميع المجالات الحياتية، وقَالت أنه (وبِرغم المَصاعب العديدة التي يحملها هذا العام، إلا انه يخلق فسحات من الامل لأنه يوقظ الضمائر، ويدعو الى الانتفاض ونزع الافكار المتحجرة السوداء عنها للبحث عن مستقبل أفضل على الرغم من استمرار التنافر بين الكواكب، لا شك في أن سنة 2017 صعبة جداً، لا بل أصعب من العام 2016).

وقال نائب رئيس الاتحاد العالمي للفلكيين الفلكي التونسي حسن الشارني في لقاء تلفازي ان (الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالعالم، ستستمر حتى بدايات عام 2017، وأن الطبقة الوسطى ستكون الأكثر تضرراً) وحول الأوضاع السياسية في العالم العربي، أفصح الشارني عن تنبؤاته لـ 2017 قائلا إن (العراق سيشهد تقسيما طائفيا وجغرافيا العام المقبل، وأن ذلك سيترافق مع المزيد من إراقة الدماء).

مضيفا أن (لبنان سيشهد توافقا سياسياً وتوحداً، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الصعيدين السياسي والاقتصادي) أما فلسطينيا،ً فتنبأ الشارني (إن إسرائيل خلال عام 2017 ستواجه شعبا فلسطينياً متحداً، بينما ستواصل تل أبيب سياسة المماطلة والتسويف في ملف السلام مع الفلسطينيين).وعالميا توقع الشارني (سقوط طائرة ركاب سيكون على متنها شخصية عالمية هامة) من دون أن يعطي إشارات عن هوية هذه الشخصية التي ستلقى الحتف نتيجة الحادث.فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2017 عددا من الكوارث الطبيعية التي ستلحق خسائر بشرية واقتصادية في البلاد).

وطرحت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات الجديدة، أبرزها:

الحلول في العراق تبدا من الموصل وصولا الى الامان والسلام وسيشهد العراق خضة سياسة كبيرة والولايات المتحدة ستساعد الجيش العراقي.وسيكون هناك اتفاق عماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن .والاقتصاد في لبنان سيتخطى الظروق الصعبة وسيبقى قويا.

وكان للفلكي سمير طنب توقعات ايجابية للعراق لعام 2017، منها انه (سيتم تحرير العراق في منتصف السنة ويهرب عناصر داعش إلى الحُدود العراقية والسورية، ويتمّ اكتشاف مقابر جماعية مخيفة داخل الأراضي المحرّرة، تُعيد الحكومة العراقية بناء المدن والأماكن المهدّمة وبناء الجيش الحديث بالعدّة والعديد، ويدخل الجيش العراقي الى سوريا للمساعدة في تحريرها من داعش.

ويرى المتخصص في علم فلك بالجامعة المستنصرية اسماعيل عبد الله خلاطي أن (العام 2017 سيكون صعبا في بدايته)، مشيرا في تصريح الى ان (الحلول تبدأ بعد منتصف أيلول و ان الفترة الأسوأ ستكون بين شهري آذار وحزيران)، متوقعا (أزمات اقتصادية، وعمليات إرهابية وتطرفا ودمارا، ومن ثم تنتهي الفترة المربكة بانتهاء أيلول المقبل)كما تنبأ خلاطي خلال حديثه تلفازي، بأن (العام الجديد سيشهد انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة التي تسبب ذعرا بين المواطنين، لكن ذلك سيكون على صعيد العالم بأجمعه). وأبدى خلاطي (تفاؤله بأن العام 2017 سيشهد اندحار داعش، في الموصل، ويصاحب ذلك خلافات بين الحكومة المركزية واجندات خارجية، اضافة الى ارتباك الحكم في العراق، الذي سيشهد نزاعات بين الكتل).

وتوقع الفلكي ياسر الداغستاني ان (فتنا كبيرة ستحصل بين حكومتي بغداد وأربيل بخصوص مدينة الموصل التي سيطر عليها داعش) لكنه لفت الى أن (المدينة ستحرر بالكامل من التنظيم المتطرف، وتعود إلى أهلها هذا العام) ويضيف أن (العراق سيشهد في العام 2017 نزول قوات غربية على أراضيه، الى جانب تدخلات واضحة جداً من الدول الغربية في البلاد، وبناء على ذلك تحصل خلافات كبيرة بين الكتل السياسية المشاركة في الحكم).

الفنانون في العام الجديد

ولم يسلم الفنانون من تنبؤات الفلكيين فقد توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف ان يكون وائل كفوري محط الانظار في حدث مهم وان يصل مروان خوري الى قمة الابداع من خلال اغنية جديدة سوف تنتشر في العالم العربي وهي مرتبطة بمناسبة معينة.وان شيرين عبد الوهاب تتحضر لعمل فني جديد ومميز وهي في القصف الذهبي من جديد.فضلا على رحيل شخصية كوميدة لبنانية.

وقال الفلكي أحمد بختي قال ان (الفنانة نانسي عجرم ستكون محسودة، وشيرين تعاني من مخلفات سحر قديم، أما عمرو دياب فهو محمي من الجن، والشاب خالد محبوب من طرف الجن، ويشتكي وائل كفوري من مخلفات سحر قديم أيضاً، وهذا هو السبب في تدهور صحته فذلك لأنه مسحور على يد حكيم مصري).

و تنبأ الفلكي التونسي حسن الشارني برحيل فنانة عربية كبيرة حظيت بإعجاب الجمهور العربي ومحبته من دون الإفصاح عن اسمها، بينما ستعاني شركات الإنتاج الفني العربية ركودا بسبب الأزمة المالية الحالية.

دورة فلكية جديدة

واصدرت الفلكية ماغي فرح كتابا بشأن الابراج في عام 2017 قالت فيه انه (تفتتح سنة 2017 دورة فلكيّة جديدة تستمرّ حتّى 2025، وتبدأ نحو السّلام الذي قد يبصر النّور في شتاء 2019-2020 بعد فترات متفاوتة من الحروب والصّراعات والمفاجأت الجيّدة والمركّبة.وتكون الشّدائد هذه السّنة أخفّ وطأة من السّنة الماضية، ولو أنّها تحمل في طيّاتها أيضاَ أعمالا إرهابيّة وانهيارات سياسيّة واقتصاديّة وذلك منذ بدايتها) مضيفة (هي سنة الميزان، فكوكب الحظّ جوبيتير يزور هذا البرج حتّى تشرين الأوّل ثمّ ينتقل إلى العقرب.وأن مفترق الطرق لهذا العام هو شهر تشرين الأول حيث ستكون حظوظ بعض الأبراج جيدة جدا لغاية شهر تشرين الأول ثم يتغير حظهم والعكس صحيح)و بحسب فرح (الأبراج الأكثر حظا لهذا العام هي الدلو والميزان، أما أسوأها حظا فهو برج الجدي).

وتوقعت فرح ان تكون سنة مواليد الحمل متقلبة، تحمل انجازات كثيرة وتحديات كبيرة) مضيفة انه (يجب أن لا يتسرع مولود الحمل باتخاذ القرارات. لديه تجارب مهمة والانطلاق نحو الأفضل يكون في شهر تشرين الأول فالخريف على الحمل أفضل من بداية السنة). اما مواليد برج الثور ففتوقع لهم فرح سنة جيدة اذا لن يواجه مواليد برج الثور معاكسات فلكية بالعكس سيحقق منصباً مهماً ويتعامل مع الخارج. ويكون الجوزاء مميزا هذه السنة، رغم التحديات التي سيواجهها لكن حظوظه مرتفعة. يدعمه كوكب جوبيتر لغاية شهر تشرين الأول ويتخلص من ساتورن في كانون الأول. وستكون سنة متقلبة جدا للسرطان خاصة لمواليد الدائرة الثالثة فهم الأكثر تأثرا. ينتظر مواليد برج السرطان مفاجآت وتغييرات. ينصحه الفلك بعدم الدخول بمغامرات من دون دراسة خطواته بحذر. يجب أن يقوم بعملية تقويم وتصحيح وعليه أن يساير المحيط والا فسيدفع الثمن.

و2017 سنة جيدة جدا لمواليد برج الأسد، فيها الكثير من الوعود وسيحقق هذه السنة أمنيات لطالما فكر فيها. وهذه السنة ستكون أخف وطأة من السنة الماضية على مواليد برج العذراء لكن المعاكسة الفلكية من ساتورن ستستمر. تغييرات كبيرة بانتظار مواليد العذراء قد تكون مصيرية. يصل الى مفترق طرق ويعيد النظر في الشؤون المالية والمهنية.وسيكون جوبيتر كوكب الحظ موجود في الميزان. هذا العام جيد لهذا البرج وأفضل من السنوات الماضية.

ويتناغم العقرب مع بعض الأمور والظروف الجديدة في أول 9 أشهر من السنة. ومع بداية تشرين الأول يدخل الى فترة ناجحة جدا لا بل متفوقة . يربح قضية قانونية ويحقق نجاحا ماديا.

ومازال ساتورن في برج القوس، ستنتهي مرحلة من حياته ويفتح صفحة جديدة. يحقق الازدهار ويحصل على فرص مادية متنوعة. يتخلص هذه السنة من المعاكسة التي واجهها السنة الماضية بسبب جوبيتر الذي سبب له التعقيدات والصعوبات وفوّت عليه الفرص. وبعد دخول جوبيتر على الميزان بدأ يشعر القوس أن حملا كبيرا أزيح عن كاهله. تغيير مهم جدا بانتظار مواليد برج القوس هذه السنة.

وستكون سنة صعبة لمواليد برج الجدي. يجدر به توخي الحذر خلال بعض الأشهر. سنة استثنائية تتضمن الكثير من الانقلابات في حياته، حيث يواجه عوائق في طريق نجاحه في شباط وآذار وصولا الى شهر نيسان. لكن هناك حوافز جديدة وفترات هبوط وصعود.

كما ان جوبيتر كوكب الحظ موجود في الميزان ويقدم الحظ لبرج الدلو. لا معاكسات فلكية هذه السنة للدلو حتى شهر تشرين الأول وهو المستفيد الأكبر خلال الأشهر الأولى) موضحة انه (2017 سنة دقيقة لمواليد برج الحوت. من أكثر المتضررين بالتأثيرات الفلكية السلبية هذه السنة التي من الممكن أن تدفعه لتغيير نظرته في بعض الأمور. أزمات قوية تنتظر مولود برج الحوت لغاية شهر تشرين الأول بحيث تنقلب الأوضاع لمصلحته كليا وتُفتح أمامه أبواب كانت قد أقفلت في السابق).

وكذب المنجمون وان صدقوا.