– December 14, 2016

صنع اليد

لا تعش خلف القضبان

نعيش ونخلق لنا قيودا واغلالا لا نعرف لماذا وضعناها هل باختيارنا ام مجبرين مع تسارع ايقاع الحياة المعاصرة وتشعبها وكثرة ملذاتها وتنوع اساليب وطرق الترفية الذي اصبح نوعا ما حاجة بعد صراع مع متطلبات المعيشة التي امتزجت بشيء من الرفاهية و الاساسية فنجد ان البعض ينفق لتغيير ديكورات منازلهم او تغير سياراتهم و البعض الاخير يحب ان يسافر لبلد اخر لتجربة نوع معين من الاطعمة او الحصول على قطعه ملابس قبل نزولها في الاسواق او الذهاب الى معلب مشهور لحضور مبارة بين غريمين معللا انه هروب من ضغوط الحياة و العمل الذي يطبق عليهم بدون رحمة ولا شفقة . ياترى من وضعنا في مثل هذة الضروف ؟ ومن المسوؤل عن جعل حياتنا بهذا المنوال ؟ ولماذا قبل سنين من الزمن كانت اجواء المهيشة رغم قلة التطور الحاصل فيها كأيامنا هذة ولكن اكثر راحة بال منا ؟ ما السبب الحققي وهل نحن اليوم قادرين على تغير هذة الضروف بحيث تجري الرياح بما تشتي سفننـــــــــــا ؟

حقيقــاً ان الجواب لهذة الاسئلة لم يتضح للجميع ونتصور ان الحال اصبح بهذا الشكل الذي علية اليوم الجميع قلق من المستقبل ويعتبر ان الامس افضل من الغد وندور حول دوامة اسمها (الزمن ) وفي بعض المرات نلومة ونضع علية كل اسباب فشلنا او عدم مواكبة من كانوا معنا .

يقول بعض المختصين في مجال علم النفس ان التسارع في نمط الحياة له تاثير على سلوكية الافراد بشكل سلبي وظهور مشاكل نفسية وصحية ينعكس على المجتمع ككل ودراسة الدوافع مسالة مهمة للعديد من الأفراد , فهو مهم لعلماء النفس لأنه محرك للسلوك , والسلوك هو موضوع اهتمامهم .كما ان دراسته موضوع مهم للمعلمين في اي مجال ومستوى تعليمي او تدريبي لان لا تعلم من دون دافع . وهو مهم كذلك للطبيب ليتعرف سبب عدم مراجعة بعض المرضى للطبيب او تسترهم على مرضهم او ربما على العكس يكثرون من الشكوى المستمرة من أعراض مرضية قد لا يكون لها وجود حقيقي الا في أذهانهم . وعلى رجل القانون ان يفهم دوافع بعض المجرمين الخطرين لارتكابهم سلوكا إجراميا يبدو غير معقول مثل إشعال الحرائق او السرقة دون حاجة مادية . من جهة اخرى فان فهم دوافع المستمعين والمشاهدين مسالة مهمة للعاملين في المجال الإعلامي لكي يحسنوا التخطيط والتنفيذ والتوقيت للبرامج الإعلامية والإعلانات . و دراسة الدوافع مسالة مهمة للعاملين في المجالات الصناعية والتجارية لتلبية رغبات وأذواق المستهلكين للسلع الصناعية الخدمات التجارية .وهو موضوع حيوي للآباء لفهم دوافع أبنائهم في مختلف الموضوعات ليحسنوا التكيف معهم. .وقبل هذا وذاك يكون فهم الدوافع موضوع مهم للفرد ذاته ليتعرف على نفسه بصورة أفضل وعلى أسباب سلوك الآخرين بصورة أكثر دقة وموضوعية وبما يساعد على حسن التكيف النفسي والتوافق الاجتماعي له.

حيدر طريخ الاسدي – كربلاء