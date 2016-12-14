– December 14, 2016

نبض القلم

عدد أعضاء البرلمان .. الزيادة والحاجة – طالب سعدون

في رسالة الى رئيس مجلس النواب تضمنها مقال لي نشر قبل أكثر من سنتين في صحيفة الزمان تناولت فيه نسبة الغياب العالية عن جلسات البرلمان ، ووجدت في حينها انها كافية لوحدها لتنفي مبررات زيادة عدد اعضاء البرلمان الى 328 عضــــوا في هذه الدورة البرلمانية …

وقد اطلعت أمس الاول ( أي بعد أكثر من سنتين ) على تصريح لعضو في اللجنة القانونية البرلمانية يفيد على ذمة الموقع الالكتروني الذي نقله ( بأن تقليص عدد اعضاء مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة مطروح للنقاش في الاجتماعات ، لكنه يحتاج الى اجراء إستفتاء عام ، لانها مادة دستورية ) ، ذكرني بذلك المقال ، ووجدت من الأهمية بمكان تناول الموضوع مرة اخرى ، بسبب الظرف المالي الذي تمر به البلاد ، وبعد ان فتح الباب لمناقشته بعد هذه المدة الطويلة ، من الجهات المعنية بالأمر..

* وكان موضوع رسالتي في الثاني والعشرين من تشرين الاول عام 2014 هو مقترح بضرورة التفكيرجديا بالغاء الزيادة بسبب هذه النسبة العالية من الغياب..

فليس من المعقول مثلا أن يحضر في جلسة مهمة مثل التصويت على منصبي وزيري الدفاع والداخلية 262 نائبا ، أي بغياب 66 ، والدورة البرلمانية كانت في بدايتها ، في وقت كان هناك يقين لدى المواطنين أن جميع الاعضاء سيحضرون تلك الجلسة بسبب أهمية المنصبين ، والحراك السياسي والجدل المتواصل بشانهما لسنوات طويلة .. وبعد هذه الجلسة تراجع الحضور ليسجل غياب 123 نائبا في جلسة اخرى في حينه ، وهو رقم كبير بلا شك …

وهذا دفعنا الى التساؤل .. كيف يمكن لرئيس البرلمان أن يخفض نسبة الغياب الى ادنى مستوى وتقتصر على الضرورات فقط ، وبصورة تضمن حق المواطن في الحصول على عائد صوته ، مثلما حصل النائب على امتيازاته ما دمنا في حينها في بداية الدورة البرلمانية ؟؟ ..

ويبدو أن الغرامة باستقطاع 500 الف دينار عن غياب الجلسة الواحدة لم تحقق الهدف …

* وبعد ذلك المقال استفزني تصريح لأحد النواب اشار فيه الى (غياب اكثر من مائة نائب في كل جلسة وان هناك 15 نائبا لم يحضروا الجلسات وانقطعوا منذ الجلسة الاولى بعد أدائهم اليمين الدستورية ) ودفعني هذا التصريح الى كتابة مقال أخرنشر في (صحيفة الزمان ) أيضا بتاريخ 23- 11 -2014 حول الموضوع نفسه ، لأنه يعززالرأي السابق بانتفاء الحاجة الى زيادة عدد اعضاء البرلمان ومبررات تحميل الشعب تبعاتها المادية .. ومع ذلك ..اذا كانت هناك ضرورة للزيادة ….فلماذا يحرم الشعب من أراء اكثر من مائة نائب بسبب الغياب ؟! …

* وبعد اكثر من سنتين صوت مجلس النواب قبل ايام على موازنة عام 2017 بحضور 186 نائبا….أي بنسبة غياب عالية …

وتلك ( عينات ) مهمة تدعوالى التذكير، والتساؤل مرة اخرى عن فائدة زيادة عدد اعضاء البرلمان ، ما دام الغياب بهذه النسبة عن جلسات تناقش موضوعات في غاية الاهمية مثل الموازنة وغيرها ..

فهل يمثل القرار الذي يصدر بغياب ثلث اعضاء المجلس تقريبا رأي الشعب ، حتى وإن تحقق النصاب القانوني من الناحية العددية ؟..

فمتى تُحسم هذه المسألة …ولماذا تأخر الاصلاح في هذا الموضوع كثيرا عنها ، رغم ما يحمله هذا العدد الكبير من اعباء اضافية على الموازنة ، حتى وإن تطلب الامر عرضه على الاستفتاء العام ؟..

فهل بالامكان حسم الموضوع ، إن لم يكن في هذه الدورة البرلمانية الحالية ، التي لا يزال امامها الكثير من الوقت ، ففي الدورة البرلمانية المقبلة حتما.. أم يستمر الحال على هذا المنوال من الاستنزاف في الوقت والمال حتى وان غاب هذا العدد الكبير ما دام النصاب القانوني مكتملا… ؟ ..

– نتمنى ….

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كلام مفيد :

من جميل ما قرأت ( رغم كل الماء العذب الذي تصبه السماء في البحر ، إلا أنه يبقى مالحا … لا ترهق نفسك فالبعض لا يتغير مهما حاولت ).