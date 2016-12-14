– December 14, 2016

أمام أنظار وزارة التعليم

الترقيات العلمية ومحاولة إستهداف التدريسيين – محمود الخفاجي

يعد موضوع الترقيات العلمية من المواضيع العلمية ذات الأهمية البالغة نظرا لما تنطوي عليه من ابعاد علمية مؤثرة لا تقتصر أثارها على أعضاء الهيئات التدريسية وإنما تمتد الى واقع ومستقبل عموم البيئة العلمية و التعليمية.

وتشير تعليمات الترقيات العلمية الى وجوب توفر مجموعة من الشروط الواجب توفرها للحصول على الترقية العلمية منها ما يتعلق بالمدد الزمنية المحددة الواجب اجتيازها وعدد البحوث العلمية الواجب انجازها، كما أشارت تلك التعليمات الى جواز قيام عضو الهيئة التدريسية ان يقدم طلبا تحريريا للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص او رئيس الفرع في الكليات التي لا توجد فيها أقسام قبل تسعين يوما من تاريخ اكمال المدة المطلوبة للترقية العلمية. كما نصت التعليمات أيضا على ان يعامل أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة من مستحقي الترقية العلمية معاملة التدريسيين من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسوا التدريس خلالها مدة لا تقل عن سنة وبما لايقل عن ست ساعات اسبوعيا وان يقدموا بحثين اضافيين على ما هو مطلوب من اقرانهم من التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية. فضلا عن بعض الشروط الأخرى التي غالبا ما يتم استكمال تلك الشروط من قبل ذوي العلاقة.

بالمقابل حددت التعليمات سقوفا زمنية واضحة لانجاز معاملات الترقية العلمية وعلى الرغم من ان تعليمات الترقية العلمية كانت واضحة في تحديد شروط استكمال متطلبات الترقية العلمية في مجال تحديد المدد الزمنية للتقديم للترقية والمدد المحددة للانتهاء من الحصول على الترقية الا ان ذلك لا يمت الى الواقع باية صلة بعد ان تعرضت مسألة الترقيات العلمية الى عملية تجريف وتغيير بهدف حرفها عن مسارها الصحيح.

تعليمات الترقية

ورغم ان تعليمات الترقية العلمية قد جاءت ملزمة لكل من التدريسيين ولجان الترقية الا انه في الوقت الذي يحرص فيه التدريسي على استكمال كافة شروط وتعليمات لجان الترقية يواجه بالعديد من الإجراءات وآليات لجان الترقية التي تدور غالبيتها في اطار المماطلة والاستهداف الشخصي وهنا ينبغي التأكيد على ان هذه المدد غالبا ما يتم تجاوزها بل ومضاعفتها في بعض معاملات الترقية وبشتى الطرق والوسائل التي يبدو ظاهرها مشروعا، فضلا عن ان المدد الزمنية المحددة في ضوء التعليمات هي مدد زمنية طويلة لم تعد تناسب التطورات العلمية في مجال المراسلات والمخاطبات الرسمية وآليات انجاز المعاملات، والأكثر من ذلك هو عدم وجود مبررات علمية مقنعة لمطالبة أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعات من مستحقي الترقية العلمية بتقديم بحثيين اضافيين على ما هو مطلوب من اقرانهم من التدريسيين لكل مرتبة، وهنا نكون امام العديد من التساؤلات حول من هو المسؤول عن تأخر معاملات الترقية لأكثر من المدد الزمنية المحددة ولمصلحة من يكون مثل هذا التأخير، وما هي طبيعة العوامل المؤثرة التي تجعل بعض معاملات الترقية تنجز بزمن قياسي في حين تبقى معاملات البعض الاخر تواصل رحلتها على ظهر السلحفاة والى متى تبقى معاملات الترقية العلمية توظف خارج الأهداف العلمية المنشودة وتخضع للاستهداف الشخصي في اطار التنافس ومدى القرب او البعد من أصحاب القرار في المؤسسات العلمية وبالتالي تبقى عملية انجاز تلك المعاملات رهنا برضا او معارضة المسؤول الأعلى. والأكثر من كل م اتقدم ماهي مبررات إحاطة معاملات الترقية العلمية بكل هذه السرية ولمصلحة من يجري كل ذلك .ان من المستغرب بل والمستهجن ان تتحول الترقيات العلمية وتحديدا معاملات الترقية العلمية الى مرتبة أستاذ من كونها موضوعة علمية بحته الى اداة للاستهداف الشخصي ليتم تجريدها من ابعادها العلمية لتدخل في اطار عملية التنافس على المواقع القيادية في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى وهو ما يحتم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايلاء موضوعة الترقيات العلمية أهمية قصوى عبر ايجاد صيغة واضحة وشفافة تتميز بسرعة الانجاز وتحدد عمل لجان الترقيات العلمية وتلزمها في الوقت نفسه بسقوف زمنية محددة لايمكن التلاعب بها و لاتسمح باي شكل من الاشكال تجاوز المدد الزمنية المقررة بوصفها احد المواضيع التي تنطوي على معاناة حقيقية وتثير تساؤلات كثيرة وتحمل علامات استفهام كبيرة لدى العديد من أعضاء الهيئات التدريسية.ان الترقيات العلمية هي مثار جدل الأوساط العلمية ولم يعد اليوم من قبيل المبالغة وصف بعض لجان الترقيات والقائمين على إداراتها بانها اشبه بمن صعد على السلم ثم عمد الى تحطيم ذلك السلم ..

أننا اليوم بأمس الحاجة الى تشخيص سليم لكافة مفاصل الخلل في بنية المؤسسات العلمية ليتسنى لنا اصلاح السياسات التعليمية. .لاسيما انها لم تعد مناسبة بل ومرفوضة ايضا ونحن نعيش في رحاب العالم الرقمي.