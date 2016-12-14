– December 14, 2016

جبن عرب تركي – مفيد بدر عبدالله

أفعال كثيرة تجسد حب الابناء لآبائهم، هي ترجمة لما كنا نقوله في مدارسنا الابتدائية ونحن نجيب على اسئلة معلمنا بشأن رغبتنا في العمل المستقبلي، إجابات أكثرنا تتطابق مع عمل آبائنا، الاجابات هي ترجمة لفرط حبنا لهم وعرفانا منا بفضلهم، صورة الاطفال وهم يجيبون على اسئلة معلمهم باستحياء، تتراءى لي بعد اربعة عقود وأنا استمع لإحدى زميلاتي وهي تتحدث عن أمنيتها بإقامة معمل لمنتجات الالبان، رغبتها الاهم أن يكون ابوها الذي أمضى عقودا بهذه المهنة مدير معملها، فرط حبها لأبيها الطيب جعلها تختار من (قسم الصناعات الغذائية) اختصاصها وعلمها، وبذلك تكون قد قطعت نصف الطريق نحو هدفها، وبانتظار أن تحقق حلمها الكبير. وأنا أستمع لأمنيتها كانت نفسي تحدثني أنها في المكان والزمان غير الملائمين، وان ابداعها فيما تذوقنا من يديها في المناسبات لن يتسع لمدى ابعد من الحلقة المحيطة بها، فالواقع أمر واقسى ويقف سدا منيعا أمام أمنيات بريئة لفتاة أحبت عملها وأخلصت لأجله. خيبة أمل كبيرة تنتابني وانا أحصي ما في أسواقنا من البضاعة العراقية، أمر مخجل ما آل اليه الحال، عبارة صنع في العراق لم ارها منذ سنوات، والادهى والامر ان البلدان المجاورة اعدت برامج وانشات مصانع عديدة لسد الفراغ والقصور الكبير الذي تعانيه الصناعات الغذائية العراقية، بل وان بعضها انشأت مخازن مبردة ضخمة داخل العراق لتسويق منتجاتها، وهي اليوم تتربع على عرش السوق العراقية، بمنتجاتها وطعومها التي تحاكي مزاج المستهلك العراقي، ولم تستثن شيئا من احتياجاته، بأسمائها الملصقة على لوحات المحال وواجهاته، ولعل اغرب ما قرات منها ( يوجد لدينا جبن عرب تركي !! )، وكأن الجبن هاجر مع المهاجرين، وعاد معلبا بصفائح وعلب وبأشكال أخرى. أستعين بذاكرتي واتذكر معاناة صديقي ” مرتضى كامل” وهو يتنقل بين دوائر( النفط، البيئة، الاثار، البلدية، الصحة ..الخ) لاستحصال الموافقات لأنشاء معمل الدبس الاتوماتيكي وسط بساتين النخيل، لم تكن البيروقراطية السخيفة ومتطلباتها من رسوم وحدها من انهكته، بل قائمة شروط كبيرة وكثيرة، ذكر لي أنه رهن بيتا وبستانين أضافة لكفالة موظفين، لم تنته المعاناة حتى بعد اشتغال المعمل في اوج الازمة الاقتصادية والتقشف التي ضاعفت من الضرائب واجور الماء والكهرباء، ليجد اليوم نفسه في حرج كبير ولا يستطيع وهو في بلاد النخيل ان ينافس الدبس المستورد، وهذا دليل على ان البلدان الاخرى تقدم للمنتجين ما لا يقدم عندنا من تسهيلات لنجاح منتجهم واستمراره، هذه الاسباب وغيرها جعلت من السيد مرتضى نادم اشد الندم على خطوته، لم يكن في حساباته ان ينقل (النواتج العرضية السائلة) التي من المفروض ان يلقيها في المجاري بسيارة حوضية، أذ لم تنشأ الحكومة مجاري للمنطقة التي اقام عليها مصنعه، ما يحمله تكاليف إضافية، ويجعل من حلمه ريشة في مهب الريح، مثلما يجعلني أتعاطف مع حلم زميلتي في انشاء مصنع لمنتجات الالبان، ليكون حلقة للوصل بين حاضرها وأمجاد ما كانت تقدمه البرادات المنطلقة من المصنع الذي يعمل فيه أبوها، فيا زميلتي ضعي حلمك في المجمدة لحين اعادة النظر بالتشريعات وجعلها أكثر حماية للمنتج العراقي، وزيادة قدرته على منافسة المستورد، وحتى ذلك الحين نبقى بين من يتناول الجبن والقيمر من صواني البائعات المصنع في بيوتهن، والذي يتخوف من ما قد يسببه من امراض، عليه ان يأكل ما يشاء من مئات الانواع المستوردة، وان يوضح لمن يصطحب معه من الاطفال، معلومة جغرافية خاطئة تحملها عبارة (يوجد لدينا جبن العرب التركي) .