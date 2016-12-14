– December 14, 2016

مثال رائع قدمته هيئة التقاعد – نوزاد حسن

لو قلت ان اسوأ لحظات حياتي هي الاوقات التي راجعت فيها دوائر حكومية متعددة.ومن كثرة انزعاجي فقد بقيت لعدة اعوام لا املك بطاقة سكن كما اني لم اغير هويتي من عازب الى متزوج الا قبل عام تقريبا.كنت اعيش في حالة رهاب من اية دائرة حكومية كما يخاف الانسان من الاماكن المرتفعة.لكني في النهاية اضطر لخوض معركة اثبات الوجود من خلال تجديد هويتي وجوازي وهوية ولدي وزوجتي.انا مجبر على اكمال مغامرة اثبات وجودنا كعائلة والا فلن استطيع ان احصل على جواز سفر مثلا.وهذه كما اعتقد ليست معاناتي كفرد وانما هي معاناة عامة يشكو منها جميع المواطنين.

اضطررت قبل ايام للدخول الى واحدى من دوائرنا التي لي معها ذكرى قديمة تعود لسنوات وهي ذكرى كلها تعب وارهاق.بعد اجتيازي نقطة تفتيش هيئة التقاعد العامة,وجدت نفسي في صالة كبيرة.قرات لافتات كثيرة,وسالت اكثر من موظف,وتنقلت بين اقسام مختلفة.واخيرا قيل لي ان الادارية هي من ستجد الحل الامثل لمشكلة امراة كبيرة في السن تعرضت لحادث اقعدها,وكنت انا من يساعدها في اكمال معاملتها.كان الاجراء الرسمي ان اعثر على موظف يسكن في منطقة المراة المقعدة ليدون الحالة الصحية لها.وفي النهاية عثرت على موظف بادر على الفور بقبول ان يقوم بهذا الدور الانساني.كان شابا لطيفا تنير الابتسامة وجهه على عكس بعض موظفي دوائرنا.فاخذت رقم هاتفه وتواعدنا على اللقاء وفعلا جاء في الوقت المحدد وكان يوم سبت,وانجز المعاملة بكل امانة.وحين ذهب شعرت بامل لان وقتي لم يضع بالركض وراء الروتين القاتل لوقت الانسان.لذا اود القول ان فكرة خروج موظف يسكن في منطقة الشخص المتقاعد وبعد الدوام الرسمي هي حل وفكرة سديدة جدا.ولهذا فاني اوجه خالص شكري لهيئة التقاعد على هذا التعاون الكبير.كما اوجه شكري للموظف لانه جاء الى بيت قريبتي المريضة,وقــــام باكمال المعاملة على اكمل وجه.ان موظــــفا نزيها متفـــانيا في خدمته كهذا الموظف لا بد ان يكافا ويقدر لانه قدوة رائعة بحيث انه رفض ان ادفع له اجرة التاكسي ليقله الى مسكنه.فتحية له من نموذج طيـــــب لا بد ان يدعم ليصــــبح مثلا اعلى لزملائه.فتحية له مرة اخرى.