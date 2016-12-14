– December 14, 2016

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إزدواجية الجنسية – فيصل العايش

كان ممنوع على العراقي ان يتزوج من امرأة اجنبية الا اذا تخلى عن منصبه ووظيفته، ولقد اضطر بعض المسؤولين الى تطليق زوجاتهم الاجنبيات حفاظاً على مراكزهم الوظيفية، رغم ان لهم منهن ابناء وبناتاًـ وبغض النظر عن ضرورة قانون مثل هذا الظرف الامني، وهو حسب ظني الاساس الاكبر الذي اعتمد عليه صدور هذا القانون، فان اشكالات اجتماعية عديدة قد حصلت حين اضطرت الزوجات الى مغادرة البلاد مع ابنائهن، وظل الاباء حيارى لا يدرون ما يفعلون!

ان هذا يعني فيما يعنيه فقدان الثقة بالاخرين وعدم النظر الى المآسي الاجتماعية الناجمة عن ذلك، فكيف اذن سيكون الامر لحاملي جنسيتين مختلفتين الاولى جنسية بلدهم الاصلي والثانية جنسية بلد اخر اقسموا حين تم منحهم اياها على الولاء لهذا البلد الثاني وهي احدى اشتراطات كثيرة على مكتسب الجنسية الثانية ان يلتزم بها.

ان كثيراً من البلدان لا تمانع ازدواجية الجنسية، ولكن ثمة بلداناً اخرى تمنع على مواطينها اكتساب جنسية ثانية، ولقد اضطرت الحكومة البريطانية الى تغيير قانونها السائد منذ ثلثمئة عام لكي تمنح لقب سير لحاملي جنسية اخرى مثلما حدث مع جراح القلب المشهور مصري الجنسية مجدي يعقوب لانه رفض التخلي عن جنسيته المصري قائلاً: لو عرضتم علي عرش المملكة لن اتنازل ابدأ عن جنسيتي المصرية.

الان في بلادنا العشرات من المسؤولين الحكوميين وبمناصب كبيرة في الدولة ممن يحملون جنسية ثانية اضافة الى جنسيتهم العراقية، مما اصطلح على ذلك بعبارة مزدوجي الجنسية، وان هناك اجراءات يتم تدارسها من قبل الاجهزة المعينة لمعالجة هذا الامر وتخبير اصحاب الجنسيتين بالاحتفاظ بجنسية واحدة، فاما ان يتخلوا عن جنسيتهم الوطنية وبذلك تسقط عنهم اية حقوق في الانتخــــابات والترشيح والتعيين، واما ان يحتفظوا بالجنسية الوطنية ويعودوا مواطنين عراقيين وبذلك بفقدوا امتيازات الجنسية الثانية التي لهم الاقامة والسكن بحرية تامة!

سيظل الامر شائكاً بين الجنسيتين، واغلب الظن ان قانوناً سيعالج هذه الظاهرة وسيسمح بالازدواجية لان الامر لا يفيد منه الا قلة من السياسيين، ولم تعد الظروف التي تمنع ذلك قائــمة بعد تغير الاحـــــوال من حال الى حال!.