– December 14, 2016

عملاء وان لم ينتموا – عمر علي عبدالله

في كل بلدان العالم وعلى مر العصور الحديثة والقديمة عندما تاتي حكومة ما وتبدأ اعمالها تحصر اخطاء الحكومة التي سبقتها من اجل تصحيحها و اعطاء رونق و انجاز يحسب لها ، الا بالعراق فان كل حكومة تشكل تمشي على خطى التي قبلها بل تزيدها اخطاء باي طريقة ، ومن الاخطاء الجسيمة واهمها واكثرها خرابا للبلاد هي اختيار وزرائهم عشوائيا وتحزبيا بغير الاختصاص المطلوب فتارة تجد مثلا معاون طبي او ملاحظ و رجل اعمال مع اعتزازي لاصحاب تلك الاعمال العظيمة باماكنها قد تسنم منصباً سياديا و يحكم بمن تدرج بتلك الوزارة بل يقيمهم على اساس الولاء له و يكمل فترته بفشل تام بلا محاسبة وكانه اتم مهمته وعند التغيير الوزاري يعود رئيس اخر ليختار نفس الاختيار لتجد منصباً سياديا قد اهدي لاحد الاشخاص الذي لا يمت بصلة لتلك الوزارة لا من قريب ولا من بعيد ثم نعود لنستغرب لماذا العراق لم ير استقرارا لعقود طويلة ؟ يحكى ان في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي كرمت المخابرات الامريكية عملائها وكان احدهم وزير الخدمة المدنية في موسكو فجاء له احد ضباط المخابرات الروسية مستغربا لانه كان مسؤول عن مراقبته لفترة طويلة و لم يلحظ له اي اتصال بالمخابرات الغربية فقال له الوزير ((عملي كان يقتصر على تعيين الخريجين بغير تخصصهم و اشجع على ترقية الاغبياء واحول دون صعود الكفاءات حتى بقي في رأس الدولة العجائز القدامى والاغبياء الجدد فاصيب الاتحاد السوفياتي بالافلاس الفكري وسقط )) ، نعم هذا الاساس بقاء العجائز القدامى و الاغبياء الجدد ، وضع الغبي مكان الذكي ، و ادامة بقاء القديم لكي لا يتطور و لا يجد الجديد مكان له، فتجد ان الدول تمشي بينما القديم يبقى بالمراوحة في مكانه ، و ما نجده اليوم في العراق لهو الصورة المثلى و النموذج الحي لمثل هذا الامر ، الترهل في مفاصل الدولة ، الرشوة وتفشيها ، و عدم الجدية في الاعمال والمشاريع والضحك على الذقون و الكهرباء و ازماتها المتلاحقة والخدمات الاخرى ، لو كان هناك صاحب اختصاص متدرج من ادنى السلم الى اعلاه لما عانينا من اثار هذه امور و اغلبها اصبحت اليوم من اول اعمال الحكومات في تثبيت كيان اي دولة ، بل نموذجنا تعدى ان يكون الاغبياء في سدة الحكم بل واصبح السراق لهم الافضلية ، والاولية ، فالاحزاب اصبحت تعتاش من وصول احد سراقها الى المنصب ، لا قمقم و لا مطار تاريخي او نفق يخرج من تحت الصحراء الى اوربا تقنع الشعب بعبقريتكم ، فشعب يقف طابور طويل وروتين معقد ومستمسكات ثبوتية عديدة من اجل اكمال اي معاملة قد تستغرق منه اياماً لا يمكن ان يبنى لديه الولاء وهو يرى نفس تلك المعاملة تكتمل في بلد اخر عن طريق الانترنت وبدقائق ، واصبحنا نترحم على اخطاء كنا نذمها ولو باضعف الايمان ، يا ايها العملاء قوموا ليلا وسيروا بين الصفوف وتفقدوا احوال الرعية لتعرفوا ما فعل بهم اغبياؤكم وعجائزكم ، سيروا بالنهار لتروا مدى الترهل الذي اصاب جسمان حكومتكم ، لا يغرنكم الخبرات فليس كل ذي شيبة خبير وليس كل شاب مندفع ، فرب خريج حديث خير من الف خبير لا يعرف من عمله سوى كلمة (نعم صار وتدلل باشا) ، ياايها الحاكم الا تعلم ان اغلب اجهزة الدولة تعمل على نظام الستينات ان لم يكن الخمسينات حيث السجل ونفوس 57 و و و ، يا ايها المسؤول انظر لبغداد السلام و تمعن في تجاعيدها وشعرها الاشيب ، فعملاء الغرب اهملوها من اجل تفتيت المفتت و تمزيق الممزق ، ولم يعد باستطاعت بغداد الوقوف ، اعطوها ولو لاربع سنوات فقط فرصة للتنفس و احسنوا الاختيار عسى ان يعود شبابها فعندكم امانة فلا تضيعوها باختياركم غير الصالحين و غير الكفوئين واتقوا الله فكلنا يوما سنقف ونتخاصم عند مليك مقتدر ، لا يخاف من اوباما و لا تهزه كلمات ترامب و لا ينتظر من بوتين ان يقدم امامه لكم العذر ، مهما بلغت العمالة لا يمكن ان تصل باحد الى ان يقتل ابناءه من اجلهم او يفتت بيته و يراه وهو ينهار ، و لا تنسوا مراقبة وزرائكم واختيارهم و تذكروا ( عندما يوكل الامر لغير اهله يكون الانهيار حتميا