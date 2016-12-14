– December 14, 2016

هل يتحمّل الموظف والمتقاعد مسؤولية سرقات ساسة وأتباعهم – قاسم حمزة

صبر العراقين صبرك انت يا جمل — انت ابن ارض السواد ارض النخيل ولكن وكما قال الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد يصف حال شعب النخيل:

وراح حتى العدا يجنونه رطبا

وانت تعلك منه السعف والكربا

لقد تمادوا من تسلطوا بعد ان اطمئنوا ان ليس هناك من يثأر لكرامته وحقه.. والان وقد قدمت رئاسة السلطة مشروع الموازنه لمجلس.. لغرض المصادقة ويتضمن نسبا اعلى باستقطاعات للموظف والمتقاعد ومن مجموع الراتب بما فيه المخصصات بعد ان شهد عام 2016 تخبط في نسب الاستقطاع تتفاوت بين راتب واخر وقد وصل الى 11 بالمئة وانا كمتقاعد حسم من راتبي هذا.

هنا نريد وقفة فيها حساب بسيط عن جزء من النهب والسلب والسرقة والتحايل واموال الفضائين من العسكر والمدنين -اين ذهبت وما هي نتائج المتابعة لذلك.

لنأخذ من رأس السلطات اين نتائج حسابات 8 سنوات على الاقل من 2006- 2014 وهل هناك ميزانية معلنة في السنة الاخيرة

{ هل تم تنفيذ -استمارة تملك-لرئيس الوزراء وافراد عائلته واصهاره.

{ هل اعيدة الاموال من وزير التجارة المحكوم غيابيا ومعلوم وجوده.

{ هل اعيدت الاموال لوزراء الكهرباء-ا-ايهم السامرائي- والوزيران من بعده.

{ هل اعيدت الاموال من امين العاصمة السابق بعد حكمه.

{ هل اعيدت اموال – مشروع قناة الجيش السياحي.

{ اموال مشروع – شارع المطار.

{ اموال مشروع – بغداد عاصمة الثقافة العربية.

{ اموال مشروع – شارع الرشيد.

{ اموال مشروع – ماء الرصافة الكبير -والذي مر على موعد انجازه 8 سنة.

{ مشاريع بسماية ومشروع الاسكان 1مليون شقة.

{ اموال الوقف السني والتلاعب بواقع اكثر من2 مئة شقة في ام الطبول.

{ اموال الوقف الشيعي ومبالغ الصرف الوهمي لمناسبات ذكرها علنا في التلفزيون عضو مجلس النواب وقضايا تخص المصرف التجاري ومصارف اخرى.

13- غسيل الاموال واجازات الاستيراد الوهمية وبيع الدولار من قبل البنك المركزي .. والان عودة الى فضائح الصفقات لوزارة الدفاع والداخلية.

{ صفقات الاسلحة مع روسيا وصفقة الطائرات مع اوكرانيا والتشيك.

{ المدرعات والدبابات المستعملة-خرده- من امريكا والروس والتشيك وايران اسلحة متنوعة.

{ اجهزة- السونار- من بريطانيا والفضيحة الكبرى بحيث بلد المنشأ

يعاقب ويسجن ويغرم ال مجهز ونحن بلا حراك ولا عقاب الى اللجنة جميعها.

هذا القليل القليل والمحصور فقط في المسؤولين في العاصمة عدا المحافظات وهناك امر اخر اذا لم يزعج المعنين وهو لو تم تخفيض رواتبكم والمخصصات من درجة مدير عام ومفتش ودرجة

خاصة كالمستشارين الاميين ومجلس النواب والوزراء ونوابهم والرئاسات

الثلاث والغاء الحمايات والسيارات وبيعها واعلان القصور والفلل والاماكن الرئاسية للبيع بشرط عدم اشتراك المسؤولين وعوائلهم حتى الدرجة الخامسة بالمزايدة والغاء المباع منها سابقا.

اليس هذا فقط يكفي للعراق ميــــزانية انفجارية لمدة 10 سنوات على الاقل.. اليس افضل من ان تسرقوا رغيف الخبز من الموظف والتقاعد، ونحن نرفع ايادينا الى السماء لينتقم منكم ومن الذي اتى بكم انه سميع مجيب.