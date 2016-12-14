– December 14, 2016

غابت الخدمات وحضرت القوانين – حسين علي الحمداني

لا أحد ينكر دور القبائل والعشائر في حياة العراقيين بدليل إنني أنهي اسمي بلقبي العشائري كسائر الكثير من العراقيين الذين يكتبون ألقابهم في نهاية أسمائهم من باب التعريف حينا ، وحينا آخر لمنع تشابه ألأسماء.ونحن نحترم العشيرة العراقية ومواقفها المعروفة تاريخيا قبل تأسيس الدولة العراقية خاصة في ثورة العشرين التي كانت ثورة شعبية ساهمت بها العشائر العراقية وأدت نتائجها لتأسيس الدولة العراقية عام 1921 تلك الدولة التي اعتمدت القوانين والأنظمة وأسست مجتمع المواطنة الحقيقي وبات العشيرة عونا للدولة في تطبيق قانون الدولة الذي يطبق على الجميع.ولعلنا إذا ما طالعنا الدستور العراقي نجد إنه في المادة 45 منه أكدت على أن تتولى الدولة العراقية النهوض بواقع القبائل والعشائر العراقية.وهذا الأمر نظرنا إليه كعراقيين على إن(الدولة)التي نسعى لتأسيسها ستقوم بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى للمدن والقرى التي تقطنها مئات العشائر العراقية ولم يخطر ببالنا أبدا أن يشرع مجلس النواب قانون يخص القبائل والعشائر غايته الأولى ليس الحفاظ عليها بل تجزئة العشيرة الواحدة إلى فصائل ومسميات جديدة خاصة وإن فترة التسعينيات من القرن الماضي شهدت بروز شيوخ التسعينات،ووفق هذا القانون سيبرز شيوخ جدد مما يعني إن العشيرة الواحدة ستكون بعدة شيوخ كما رأينا من قبل وسنرى في الأيام القادمة. في سنوات التسعينيات كان شيخ العشيرة يرتبط بديوان رئاسة الجمهورية ومطلوب منه الف وخمسمائة شخص معه ليأخذ الامتيازات، ربما هذا الرقم كان صعبا في السنوات الماضية،لكنه الآن بمنتهى السهولة أن يكون مع أي رجل يريد أن يصبح شيخا أن يحمل 1500 هوية أحوال مدنية ليتوج ذلك شيخا (على ربعة).هذا جانب أما الجانب الثاني نجد إن إفلاس القوى السياسية (طائفيا) جعلها تتجه نحو العشائر لتمشية أمورها في الانتخابات القادمة التي ستكون محورها وركيزتها الأساسية(العشيرة) والشاطر من يكسب ود أكبر عدد ممكن من(شيوخ عشائر القانون الجديد)لأن الشيوخ ألأصلاء والمعروفين لهم مواقفهم من المفسدين ولا يمكن أن يكونوا معهم لأن هؤلاء الشيوخ أصحاب الكلمة الصادقة لهم مواقفهم الحقيقية،وبالتالي نجد إن السياسي العراقي يدرك هذا جيدا مما جعله يحاول إنتاج(نخب عشائرية)جديدة وفق مواصفاته وطوع إرادته خاصة وإن تشريع قانون كهذا وكما طالعنا في مسودته التي نشرت في بعض المواقع إنه عبارة عن تشكيل هيئة عشائرية بآليات المحاصصة(العشائرية)وبالتالي يلعب السياسي العراقي ورقة جديدة بذات خطورة ورقة الطائفية ولكن هذه المرة عبر تقسيم العشائر إلى أجزاء صغيرة وبيوتات أصغر وعناوين شتى .كنا نتمنى من مجلس النواب أن يشرع لنا قانون مجلس الإتحاد أو مجلس الخدمة أو حتى يسرع بتشريع الموازنة الاتحادية التي بالتأكيد سيكون جزء من مواردها مخصص لمصروفات تشكيل مجلس العشائر الجديد وما يتطلبه من موارد مالية.العشائر والقبائل العراقية بحاجة لخدمات ومدارس وطرق مواصلات ومياه شرب صالحة ومجاري صرف صحي وهي ليست بحاجة لقوانين تشرع للنهوض بواقعها الذي هو واقع كل العراقيين الذين ينتمون لعشائر وقبائل مشهود لها في الماضي والحاضر.