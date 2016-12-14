– December 14, 2016

التحالف يدمّر ألف مفخخة و11 نفقاً و20 مضاد طائرات

خبير لـ (الزمان) : تحرير ساحل الموصل الأيسر خلال أيام

بغداد – محمد الصالحي

يرى مراقبون ان استعادة الساحل الايسر من الموصل باتت قريبة للغاية بعد انهيار دفاعات تنظيم داعش في حيي الفلاح الاول والثاني ، فيما تستعد القوات الامنية لاستحداث محور جديد في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة لتعزيز تقدم القوات في المحاور الأخرى في حين تمكنت قوات الحشد الشعبي من الوصول بشكل قريب للغاية من القيادة العامة لداعش في العراق.

ورجح الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ(الزمان) امس ان (استحداث محور جديد في الجزء الجنوبي الغربي لتعزيز تقدم القوات في المحاور الأخرى وتسمية قيادة ورئاسة اركان لإدارة المحور لشق دفاعات داعش من المحور الجنوبي والغربي وتشتيت العدو).واضاف ان (الساحل الايسر من الموصل سيتحرر خلال الأيام القليلة المقبلة ولاسيما بعد انهيار داعش في حيي الفلاح الاول والثاني بساعات قليلة).وتابع ان (القوات المشتركة تستعد لاطلاق عمليات تحرير الساحل الايمن من الموصل بعد تحقيق تماس بين محاور القتال لزيادة الضغط على التنظيم).وقال الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تصريح امس انه (سيتم تحريرغرب نينوى الى الحدود السورية بشكل كامل ونبشر اهالي هذه المنطقة بان النصر سيكون قريبا).مبينا انه (تم قطع كل أمدادات العدو التي تأتي عبر سوريا).واضاف العامري ان (المساحات التي تم السيطرة عليها هي خط اللاين وخط الصد في منطقة الجحيش والشريعة الشمالية الى الشارع الرئيس الرابط بين تلعفر وسنجار والخط الجنوبي الى الشريعة الجنوبية والوسط والشمالي وصولا للشارع الرئيسي المؤدي الى تلعفر).مشيرا الى ان (العدو ضغط كثيرا والعمليات العسكرية مستمرة ليليا في محاولة لاستعادة طريق امداداته ولكن محاولاته باءت بالفشل بجهود وسواعد ابطال الحشد الشعبي المرابطين في المنطقة).واكد العامري انه (تم ادخال اليأس في قلب العدو بعد توسيع المنطقة وتحرير قرى عين الغزال وابو سنام الوسطى وابو سنام الجنوبي وقرية الماجان والشويرة والشورى وعزيز أغا). مشيرا الى (اننا مستمرون بالتقدم وسنطبق الخناق على داعش).وقال مصدر امس ان (داعش شن اعتداء على قطعات الحشد الشعبي في قرية الشرايع غرب قضاء تلعفر بواسطة أربع عجلات تحمل العلم العراقي لغرض إيهام القوات).وأضاف أن (قوات الحشد تمكنت من صد الهجوم وتدمير جميع العجلات).وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان في تصريح امس ان (القوات العراقية المشتركة كلما تقدمت وحررت عددا من مناطق الموصل يتجه داعش الى تنفيذ حملة اعدامات ضد المعتقلين الابرياء في اشارة الى ضعفه وانكساره في المدينة).وأضاف أن (داعش اعدم خلال الشهرين الماضيين عددا من المعتقلين داخل سجونه السرية بينهم أكثر من 60 شخصا).وطالب قبلان رئيس الوزراء حيدر العبادي (بتكثيف التقدم نحو الموصل بأسرع وقت ممكن لتفادي وقوع خسائر كبيرة بين سكان المدينة).وقال المتحدث بإسم وزارة الدفاع الامريكية ـ البنتاغون ـ جيف ديفيس في بيان امس إن (القوات العراقية اتمت تحرير نحو عشرين بالمئة من مركز الموصل منذ انطلاق حملة استعادة المدينة في السابع عشر من تشرين الاول الماضي).واضاف ديفيس ان (القوات انشأت ثلاثة مواقع دفاعية في المدينة لدعم تقدمها). مشيرا الى (تنفيذ خمس ضربات جوية من طيران التحالف اسفرت عن تدمير طرق امداد وثلاث وحدات تكتيكية لداعش ومبان يستغلها التنظيم).ولفت ديفيس الى ان (مجمل ما انجزته الضربات الجوية للتحالف دعماً لحملة استعادة الموصل منذ انطلاقها بلغ تدمير 967 سيارة مفخخة ومئة و11 نفقاً و280 مخبئاً و20 نظاماً دفاعياً مضاداً للطائرات و224 منصة للمدفعية وقذائف الهاون).

وكان قائد قوات الفرقة الذهبية الثانية التابعة لجهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن معن السعدي قد اكد في تصريح ان (قوات جهاز مكافحة الارهاب اتمت السيطرة الكاملة على الطريق المؤدي الى قبر النبي يونس عليه السلام ضمن الجانب الايسر من مدينة الموصل).مبينا انه (تم تحرير 36 حيا في الجانب الايسر والمتبقي احياء قليلة من الوصول الى النهر).ملفتا الى (الوصول لحدود التلة الاثرية).

انسحاب عناصر

وفي محافظة الانبار قال مصدر امس ان (عددا كبيرا من عناصر داعش انسحبت من مواقعهم في قضاءي رواة والقائم باتجاه الاراضي السورية للمشاركة في المعارك التي تشهدها مدينة تدمر).وتابع ان (داعش داخل الاراضي السورية تكبد خسائر بشرية كبيرة ما دعا قادة التنظيم الى الاستعانة بمقاتليهم الموجودين غربي الانبار لسد النقص الحاصل في خطوط المواجهة).وأشار إلى أن (اعدادا كبيرة من عناصر عصابات داعش الاجرامية وصلت الى تدمر قادمين من مدينة الموصل العراقية). وقال ضابط استخبارات حشد عشائر حديثة المقدم ناظم الجغيفي في تصريح امس ان (قوة من أبناء حشد عشائر حديثة احبطت اعتداء لداعش بواسطة صواريخ كاتيوشا على سد حديثة 20 كيلو مترا غرب مدينة حديثة).وأضاف أن (القوة تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين من داعش والقاء القبض على اثنين من عناصر التنظيم).

ملفتا الى أن (اثنين من عناصر داعش لاذا بالفرار).وفي كركوك قال مدير شرطة الاقضية والنواحي العميد سرحد قادر في تصريح امس ان (عناصر داعش اقدموا على إعدام 28 منتسباً في الجيش والصحوات رمياً بالرصاص في احد احياء قضاء الحويجة).مبينا أن (التنظيم اعدمهم بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة بعد ان اعتقلهم في وقت سابق).