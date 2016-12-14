– December 14, 2016

عدم وضوح في موعد إجراء الإنتخابات

تسجيل أكثر من 200 حزب للتنافس على السلطة

بغداد- الزمان

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتهاء المدة القانونية لتسجيل الاحزاب حسب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.وبحسب الاحصائيات والتقارير فقد سجل اكثر من 200 حزب سياسي جديد وقديم للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي لم تحدد ملامح وموعد اجرائها بعد.وقال عضو مجلس المفوضين الناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي في تصريح امس ان (المادة 58 من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 حددت موعدا نهائيا يتم بموجبه تسجيل الاحزاب السياسية القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية).واضاف ان (هذا الموعد يأتي في اطار تنفيذ القانون المذكور).واكد الشريفي ان (المفوضية ومنذ الشروع بتنفيذ القانون بعد المصادقة عليه واصدار التعليمات الخاصة فتحت ابواب التسجيل من خلال دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية وبلغ عدد الاحزاب القديمة التي سجلت قبل ثلاثة ايام 133 حزبا قديماً أما الاحزاب الجديدة فقد بلغ عددها 79 حزباً).ملفتا الى ان (تلك الاحزاب القديمة التي سجلت كيفت وضعها القانوني حسب الاجراءات المتبعة وفقاً للقانون وان المفوضية دعت في بيانات عديدة ومنذ البدء بعملية التسجيل جميع الاحزاب الى مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لاستكمال متطلبات التسجيل ونظمت حملات اعلامية واسعة لهذا الغرض).مشيرا الى (استمرار المفوضية ودائرتها المعنية في تسجيلها لتلك الاحزاب ليتسن لها تطبيق التعليمات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ فقرات القانون).