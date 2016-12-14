– December 14, 2016

البصرة تستقبل إعتراضات غير المعيّنين

التربية تحدّد مواعيد تنقلات الطلبة بين المدارس

بغداد – داليا احمد

حددت وزارة التربية مواعيد نقل الطلبة في المدارس الثانوية للصفوف المنتهية وغير المنتهية والمدارس الاهلية.وقال الناطق الاعلامي للوزارة ومدير العلاقات العامة والإعلام ابراهيم سبتي في بيان تلقته (الزمان) أمس انه (بسبب مراجعة العديد من اولياء امور الطلبة بعد انتهاء مدة النقل يرومون الموافقة على نقل ابنائهم بين المدارس او المديريات او المحافظات وبسبب الظروف الحالية حددت الوزارة يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري آخر موعد لنقل الطلبة في المدارس الثانوية للصفوف المنتهية والحادي والثلاثين من شهر اذار من العام المقبل آخر موعد لنقل الطلبة في المدارس الثانوية للصفوف غير المنتهية.واضاف ان (لامانع من نقل الطلبة من والى المدارس الاهلية وبالعكس ووفقاً لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 المعدل). واعلنت وحدة الخدمة الفرعية في المديرية العامة لتربية محافظة البصرة أسماء المرشحين النهائية للتعيين بوظيفة مدرس ومعلم على الملاك الدائم، فيما اوضح مدير اعلام تربية المحافظة باسم القطراني ان الاعتراض على هذه الأسماء بدأ من الاربعاء 14 من الشهر الجاري. فيما اعلن الناطق الاعلامي لوزارة التربية ابراهيم سبتي لـ (الزمان) أمس ان (قائمة اسماء المقبولين نشرت على مواقع وكالات الاخبارالمحلية وبالامكان الاطلاع عليها).الى ذلك قال القطراني في تصريح أن (المستمسكات المقدمة ستخضع لطلب صحة الصدور وكتابة التعهد الخطي لدى الشعبة القانونية والإقرار بصحة المستمسكات المقدمة وحسب ضوابط التعيين المبلغة بموجب كتاب الوزارة ومكتب المفتش العام وبعد تدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل المعترضين على المرشحين السابقين). مشيرا الى ان (خريجي عام 2015-2016 غير مشمولين بالتعيين إلا في حالة عدم وجود متقدمين للسنوات السابقة ضمن نفس الاختصاص والكلية والسكن ونوع الدراسة والجنس). واوضح القطراني ان (الاعتراض لسكنة المركز والهارثة وشط العرب يكون في ديوان المديرية العامة ولسكنة كل من أبي الخصيب والزبير والقرنة والمدينة في أقسام التربية التابعة لها على أن يكون المعترض من المتقدمين للتعيين حصراً ويشترك مع المعترض عليه في الاختصاص والسكن ونوع الدراسة صباحي ومسائي والجنس ذكر أو أنثى). وكانت المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية قد اعلنت اسماء المرشحين للتعيين بوظيفة معلم ومدرس ومعلم جامعي لسكنة مركز المديرية بواقع 155 معلما و106 مدرسين و42 معلما جامعيا.