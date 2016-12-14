– December 14, 2016

عن الثقافة وهمومها – ماجد الكعبي

وزارة الثقافة وزارة خدمية منوط بها تنوير وتثقيف الشعب والحفاظ على هويته من خلال أنشطتها المختلفة، وهي تضم العديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية بفروعها المختلفة .

ولكن هذه الوزارة المهمة لا تثير شهوة الفرقاء المتحاصصين عند إقتسام المناصب الوزارية لانهم يبحثون عن غنائم الوزارات ذات المردود المالي الأكثر ، ولذلك لم تنل أهمية عند توزيع الحقائب الوزارية ..!!

ولهذا السبب ولغيره إنزوت هذه الوزارة المهمة والحيوية التي آل أمرها أخيراً إلى أن تكون من حصة الأخوة الأكراد , كل هذا ليس مهماً ، لكن المهم في الأمر أن الوزارة أصبحت مشلولة الأداء منذ زمن ، فقبلاً كان يتولى شؤونها وكالة وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي الذي لا شأن له بالثقافة من قريب أو بعيد مع احترامنا له، وقد أصاب الشلل عملها منذ ذلك الحين والى الآن ولا يختلف معي أحدكم لو قلت : ان وزارة الثقافة العراقية أضحت متخمة بملاكات جريدة التآخي وموظفي المراكز والبيوت الثقافية العراقية .

وزارة الثقافة ليست وزارة إصدار مجلات ثقافية وحسب كالمجلات التي هزلت وما عادت تمثل وجهاً حقيقياً للثقافة العراقية ، ولا هي مناصب لرؤساء تحرير لملء الفراغ .

وزارة الثقافة مهمتها الرئيسية العمل على النهوض بجميع الحقول الثقافية وبالنهوض والاهتمام المطلوب تبرز الوجه الحقيقي لثقافة البلد في مختلف الميادين الثقافية , في المسرح والسينما والآثار والمهرجانات الداخلية والخارجية والجمعيات الأهلية التي تتعامل بمنطق المجتمع المدني ودوره الحقيقي والسليم .

هذا هو الدور المهم لوزارة الثقافة ، ولأداء هذا الدور يجب إعادة هيكلة وزارة الثقافة وإعادة تشكيل هيكلها التنظيمي بحيث تواكب العمل الثقافي الخدمي وخلق تعاون ثقافي فعال بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لكي تؤدي واجبها بالشكل الذي يخدم البلد ، وإلا فهي في واقعها الحالي لا تزيد عن واجهة ثقافية لاتحمل من الثقافة غير إسمها وهذا هو المحزن ..!!