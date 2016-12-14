– December 14, 2016

فنطازيا جسر الجادرية – عمار طاهر

طلاب يترجلون .. موظفون يهرولون .. سواق يتذمرون .. عمال ينظفون .. باعة يتجولون .. شحاذون يتسولون .. حياة كاملة تعيشها يوميا على جسر الجادرية .. ولكن اي حياة .. فعلى العابرين امثالي ان يقضوا صباحاتهم الباكرة بين طوابير السيارات وعوادمها .. غازاتها وابخرتها .. ساعة كاملة واحيانا اكثر او اقل عليك ان تتحمل كل توابعها بشكل اجباري لتجتاز الحاجز الامني، وتصل بخير الى الضفة الاخرى.

اناجي نفسي الشقية .. اصبرها وانا على حافة الازدحام ، واقول لها مخادعا ..كل شيء ياتي في حينه عندما نحسن الانتظار ، الا انها تمردت في الاونة الاخيرة، ولم تعد تصغي بعد ان كلت الوعود على مدى سنوات واعوام، تسابق خلالها المتحذلقون على اطلاق عهود كاذبة، حولت الوطن الى فردوس موعود، فاختزله الواقع الى خيمة وتابوت وبندقية.

اطلق لخيالي العنان لتزجية الوقت، فيقطع هذه المتعة الاجبارية سائق او راكب متأنق يرمي قذاراته من سيارته النظيفة بلا حياء امام عمال النظافة، فينشغل عنه عامل عجوز بمد يده طلبا لمساعدة مالية من سيارة اجرة مفتوحة النوافذ، الامر الذي يثير متسولة تقف بعيدا تراقب المشهد، وهي تحمل طفلة نائمة او ربما منومة، رغم ضجيج وصخب المارة.

فنطازيا الجسر مفعمة بالمفارقات الكوميدية رغم عذاباته، فاحيانا تتسلى بتنافس المركبات، وهي تحاول احتلال مساحة لا تتجاوز الامتار، وسط شتائم تلعن الحكومة واجراءاتها ، فالسير بطيء جدا يثير الغثيان، وعندما تشيح ببصرك الى الجهة الاخرى، ترى موكبا يتهادى غير عابئ بقواعد السير ومسؤولياته الاخلاقية، او نظرات المحشورين في علب الحديد، وهم ينظرون بحسرة وغضب الى ذلك المسؤول.

هؤلاء المسؤولون المتخلفون فاقدو البصر والبصيرة يغضون الطرف عن معاناة الناس وهم ينظرون طوابير السيارات التي تمددت الى بضعة كيلومترات، مثلما يتغافلون عن مقتربات الجسر وحواجزه الحديدية الملتوية والساقطة على الارض، فالموضوع تافه لايعنيهم ، وثمة قضايا اخرى جديرة بالاهتمام ، تتعلق بالارصدة المصرفية والمصالح الشخصية.

ملايين الدولارات تحترق يوميا كوقود وقطع غيار السيارات، واجساد الاف الطلبة والموظفين والاساتذة والكسبة تختنق بالدخان ، وتعتصر بالقرحة والقولون العصبي وضغط الدم المرتفع، لتصل الى حاجز امني يحثك على العجلة، بطريقة تجعلك تستغرب كل هذا العبث والعدم والاستخفاف بحياة الانسان.

كلما اهُم باجتياز جسر الجادرية اشعر بان جزءا مني قد مات، واعجب من حالة الخضوع التي يعيشها العابرون، فالحاجز الامني اذلال للناس، والاجراءات المعقدة، والتضييق بلا تفتيش، ادانة حقيقية لخطط امنية، اضحت تستهدف المواطن اكثر مما تحاصر الارهاب، لكن يبدو اننا ادمنا الخوف والخنوع، فمن كثرة الانحناء بتنا لا نعرف لون السماء.