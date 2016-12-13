كشف مركز قيادة لداعش شرق الموصل وترجيح فتح جبهة المطار 

– December 13, 2016

الموصل – الزمان

قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن قواته اكتشفت يوم الأحد مركزا استخدمه تنظيم داعش كمقر للاتصال والقيادة في الجانب الشرقي من مدينة الموصل.

واكتشفت القوات المعروفة أيضا باسم الفرقة الذهبية هذا المركز أثناء حملة لتفتيش حي النور الذي تمت عملية استعادة السيطرة عليه حديثا.

وقال اللواء الركن معن السعدي قائد الفرقة إن المركز كان مقرا لإصلاح أجهزة الاتصالات وتخزين الأسلحة.

وأضاف السعدي «هذا المكان اللي إحنا بيه هو عبارة عن ورشة لتصليح معدات الاتصالات أو أجهزة الاتصالات بالإضافة إلى مستودع لمواد الاتصالات بيه هوائيات .. بيه أجهزة اتصالات موجودة. هاي الورشة والمستودع هو تابع لعناصر داعش (تنظيمالدولة الإسلامية).»

وأضاف «هذا المكان .. هو مقر للقيادة لعناصر داعش في حي النور.»

وقال متحدث باسم الشرطة العراقية امس إن بضعة آلاف من أفراد الشرطة الاتحادية مستعدون للانضمام للهجوم على شرق الموصل لتعزيز القوات التي تواجه هجمات مضادة عنيفة من المتشددين منذ أسابيع.

وتحدث القادة على مدى أسابيع كذلك عن فتح جبهة جديدة في جنوب غرب الموصل لزيادة الضغوط على دفاعات التنظيم. لكن نشر القوات إلى الجنوب الشرقي قد يؤخر الخطة.

وكان من المقرر أن تنضم القوات في قرة قوش لوحدات أخرى من الشرطة وصلت إلى مسافة من ثلاثة إلى أربعة كيلومترات من المطار على الطرف الجنوبي الغربي من الموصل وكان من المتوقع أن تفتح الجبهة الجديدة داخل المدنية على الضفة الغربية لنهردجلة.

فيما حصلت شابتان ايزيديتان من العراق الثلاثاء على جائزة ساخاروف من البرلمان الاوروبي، وحضتا اوروبا على العمل لمنع وقوع جرائم بعد اليوم شبيهة بتلك التي تعرضن لها، وعلى احالة قادة تنظيم الدولة الاسلامية الى القضاء الدولي.

وخاطبت لمياء حجي بشار التي تبلغ ال18 من العمر، النواب الاوروبيين بقولها، «اطلب منكم بالحاح بأن تعدوننا بأنكم لن تسمحوا بحصول امور مماثلة، وبملاحقة هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم على اعمالهم».

ودعت زميلتها ناديا مراد (23 عاما) التي قالت انها تعتبر اوروبا «احد رموز الانسانية»، الى اقامة «مناطق في العراق تحميها المجموعة الدولية، بمشاركة الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان».

ونقلت وحدات الشرطة الاتحادية وقوامها نحو أربعة آلاف فرد إلى جنوب شرقي المدينة قرب منطقة حققت فيها فرقة دبابات تابعة للجيش الأسبوع الماضي أعمق تقدم في الموصل حتى الآن حيث سيطرت لفترة وجيزة على مستشفى يستخدمه المتشددون قاعدةلهم.

لكن القوات اضطرت للانسحاب من مستشفى السلام الواقع على مسافة نحو كيلومتر من نهر دجلة الذي يمتد وسط الموصل عندما تعرضت لهجوم بسيارات ملغومة وقذائف مورتر وبنادق آلية.

وقال الفريق رائد شاكر جودت المتحدث باسم قيادة الشرطة الاتحادية إن الألوية الثلاثة من الفرقة الخامسة بالشرطة مستعدة الآن للتحرك رغم أنه أشار إلى أنها قد لا تبدأ العمليات على الفور. وقال المتحدث إن القوات موجودة حاليا قرب قرة قوش على مسافة نحو 15 كيلومترا من الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة وأضاف «جاهزون تماما الآن للبدء بالهجوم للسيطرة على الساحل الأيسر للموصل.»

لكنه قال إنهم ينتظرون التقدم في أماكن أخرى على الجبهة الشرقية حيث تحقق قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدما مطردا من شارع لشارع على عكس التقدم السريع الذي حققته الفرقة المدرعة صوب المستشفى الأسبوع الماضي.

وقال «نحن بانتظار الأوامر من القيادات العليا لبدء الهجوم لهزيمة داعش و تطهير الساحل الأيسر في الموصل.» وقالت قوات جهاز مكافحة الإرهاب أمس الأحد إنها سيطرت على حي النور وهو حي آخر من أحياء شرق الموصل. والشرطة وقوات جهاز مكافحة الإرهاب جزء من قوات قوامها مئة ألف مقاتل شنت الحملة لاستعادة الموصل يوم 17 أكتوبر تشرين الأول. وتضم القوات جنودا وقوات أمن ومقاتلين من البشمركة الكردية وقوات الحشد الشعبي- المؤلفة في أغلبها من مسلحينشيعة- ومدعومة بتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.

وهزيمة تنظيم داعش في الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها في العراق أو سوريا ستمثل ضربة ساحقة لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم في أجزاء كبيرة من الدولتين قبل نحو عامين.

ويقول القادة العراقيون إن التقدم تباطأ بسبب المقاومة العنيفة للمتشددين الذين يستخدمون شبكة أنفاق تحت النصف الشرقي من المدينة ويستغلون أكثر من مليون مدني كدروع بشرية .