اتفاق روسي تركي لمغادرة المقاتلين من شرق حلب

– December 13, 2016

حلب – اسطنبول – الزمان

غادرت مجموعة صغيرة من جرحى المقاتلين شرق حلب بموجب اتفاق ضمنته روسيا و

قالت جماعة نور الدين الزنكي إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا والتي لها وجود قوي في مدينة حلب إنه جرى التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من الجزء الصغير بالمدينة الذي لا يزال تحت سيطرتهم.

وقال المتحدث باسم الجماعة ياسر اليوسف إن الاتفاق سيسمح لقوات المعارضة بالمغادرة بأسلحتهم الخفيفة. ولم يخض في التفاصيل.

وذكر مسؤول عسكري سوري أن الجيش ليست لديه معلومات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب. قال مسؤول بالمعارضة السورية منسوب الى الجبهة الشامية ان روسيا اتفقت مع المعارضة والنظام على أن يوقف جميع الأطراف القصف في حلب اعتبارا من صباح الثلاثاء فيما قال مصدر عسكري سوري الثلاثاء إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بشكل كامل على جميع أحياء مدينة حلب التي انسحب منها مقاتلو المعارضة.

وانهارت دفاعات المعارضة أمس الاثنين مما أدى لتقدم واسع للجيش في أكثر من نصف الجيب المتبقي تحت سيطرة المعارضة في حلب وأجبر مقاتلي المعارضة إلى التقهقر إلى بضعة أحياء على الضفة الغربية من نهر حلب. والسيطرة الكاملة على الجيب المتبقي للمعارضة سيكون أكبر انتصار عسكري للرئيس السوري بشار الأسد الذي تدعمه روسيا وإيران ومقاتلون شيعة.

وبالنسبة لقوات المعارضة سيمثل ذلك خسارة فادحة وسيحرمها من أي وجود كبير في أي مدينة سورية رئيسية. وما زالت المعارضة تسيطر على معظم ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب الواقعة أيضا شمال غرب البلاد. وقالت مراسلة رويترز في المدينة إنه بعد أيام من القصف المكثف للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة انخفضت وتيرة القصف والضربات الجوية بشكل واضح في وقت متأخر أمس الاثنين وطوال الليل. وقال المصدر العسكري «وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة تستعيد السيطرة بالكامل على المدينة القديمة وباب أنطاكية والكلاسة والفردوس وبستان القصر وتلاحق فلول الإرهابيين الهاربين أمام ضربات وحداتنا وهم في حالة منالذعر والهلع.»

لكن مسؤولا في الجبهة الشامية وهي إحدى جماعات المعارضة الموجودة في حلب قال من تركيا في وقت متأخر أمس إن المقاتلين فتحوا جبهة جديدة للقتال على طول نهر حلب. واستمرت الاحتفالات في الجانب الذي تسيطر عليه الحكومة طول ليلة أمس وقالت مراسلة رويترز إن الرصاص كان «كالمطر» حيث أطلق المقاتلون طلقات نارية في الهواء للاحتفال. ومع تغير خطوط القتال بسرعة أمس فر الألوف من السكان من القتال وحملوا كل ما يمكن من متعلقاتهم ودفع بعضهم أقاربهم على مقاعد متحركة قبل أن تبدأ عاصفة ممطرة شديدة في المساء. وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أرسل بالبريد الالكتروني في وقت مبكر أمس جميع الأطراف بالحفاظ على حياة المدنيين. وقال متحدث أمس إن بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلقه بشأن تقارير غير مؤكدة عن ارتكاب أعمال وحشية مع تقدم الجيش .

وقال بيان الصليب الأحمر «مع وصول القتال لمستويات جديدة وسقوط المنطقة في حالة فوضى لا يجد الآلاف ممن لا يشاركون في أعمال العنف مكانا آمنا بمعنى الكلمة.»

وقال زكريا ملاحفجي من جماعة فاستقم المعارضة التي تقاتل في حلب والموجود في تركيا في وقت مبكر اليوم إنه ليست هناك اتصالات دولية بشأن اقتراح إنقاذ المدينة بالسماح للمقاتلين بالانسحاب .