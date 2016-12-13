القاهرة ترفض طلباً ايرانياً لعقد حلف بين مصر والسعودية وايران لمكافحة الارهاب 

– December 13, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى في القاهرة فى تصريحات خاصة للزمان ان مصر ابلغت ايران عبر القنوات الدبلوماسية رفضها لاقامة حلف يضم كلاً من مصر والسعودية وايران لمكافحة الارهاب، واضاف المصدر ان مصر تتحفظ على مشاركة ايران فى هذا الحلف نظراً لمحاولاتها التوسعية فى منطقة الخليج ودعمها للعديد من الجماعات الارهابية التى تمثل تهديداً للامن القومى المصرى. فى السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة ان ايران تخطط لزيادة استثماراتها المباشرة وغير المباشرة فى السوق المصرى من خلال الاستحواذ بشكل غير مباشر على شركات محلية بالبورصة بالاضافة الى اقامة مشروعات صناعية وزراعية فى مصر خلال الخمس السنوات المقبلة ،فضلا عن محاولة الحصول على حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترو ل فى الصحراء الغربية وانشاء معمل تكرير بالاضافة الى سعى ايران لانشاء مصنع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز فى بنى سويف ومصنع اخر لتجميد وحفظ اللحوم السودانية وكذلك استثمارات اخرى فى قطاع النقل والسكة الحديد . فى المقابل حذر عدد اعضاء مجلس الشعب من التغلغل الاقتصادي الايراني فى مصر والذى يهدف الى السيطرة على القرار السياسى كما طالب بخروج الاستثمارات الايرانية من مصر والتى يستفيد منها الايرانيون دون مكاسب للحكومة المصرية التى تدعمها بملايين الجنيهات سنويا على صعيد داخلي ،كشف مصدر أمني للزمان أسرار عملية تفجير الكنيسة البطرسية حيث اكد المصدر ان منفذ الجريمة محمود شفيق سبق ان القى القبض عليه فى مظاهرة فى الهرم واخلي سبيله على ذمة القضية الا انه هرب الى سيناء واثناء تواجده بالسجن تعرف على عناصر من بيت المقدس ونسقوا معه للانضمام اليهم ،وتلقى تدريبا فى سيناء .

واضاف المصدر ان الشريحة المستخدمة فى التفجير هى نفس الشريحة المستخدمة فى تفجير الهرم فيما اكدت والدة المتهم انه هرب من الحبس منذ عامين وكان يتصل بها ولكنه لم يخبرها بمكانه خوفا من القاء القبض عليه وان اخر مكالمة تلقتها منه كانت منذ اسبوع .

وفى السياق ذاته اكد مصدر امنى انه تم تحديد هوية المتهمين فى تفجير الهرم كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث.