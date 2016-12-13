أمريكا ستعلق مبيعات أسلحة للسعودية بسبب مقتل مدنيين في اليمن

– December 13, 2016

تيلرسون رئيس إكسون موبيل وزيراً للخارجية

واشنطن – مرسي ابو طوق – رويترز

قال مسؤول كبير في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن ترامب سيعلن اختياره لركس تيلرسون الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل لمنصب وزير الخارجية الثلاثاء. واعلن ترامب صباح اليوم اختيار رجل الأعمال الذي اكتسب خبرته الدبلوماسية من إبرام صفقات مع دول أجنبية لصالح أكبر شركة للطاقة في العالم. وقال المسؤول إن ترامب اختار تيلرسون (64 عاما) بعد أن دعمه عدد من الجمهوريين وبينهم وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس ووزير الدفاع السابق روبرت جيتس.

فيما أبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز أن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بسبب مخاوف بشأن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.

وستعدل الولايات المتحدة أيضا عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودي لتركز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية وهي مصدر قلق مستمر لواشنطن. ويعكس القرار الإحباط الشديد داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن ممارسات السعودية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهرا في اليمن والتي قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص واندلعت أزمة إنسانية تشمل نقصا مزمنا في الطعام في البلد. وينظر إلى دعمهم على أنه عنصر هام في مساعدة تيلرسون في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الذي من المرجح أن يركز على علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بوتين قلد تيلرسون وسام الصداقة عام 2013 بسبب عمله على «تقوية التعاون في قطاع الطاقة».

وكان أعضاء في الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أثاروا تساؤلات بشأن تيلرسون والسفير الأمريكي السابق? ? لدى الأمم المتحدة جون بولتون الذي أشيع أنه سيكون على الأرجح المسؤول الثاني في وزارة الخارجية والذي له آراء متشددةبشأن العراق وإيران.

وقال جمهوريون وديمقراطيون إن تيلرسون سيسأل عن علاقاته بروسيا بعد أن التقى ببوتين عدة مرات. ونال إشادة جديدة من موسكو أمس الاثنين.

وقال السناتور جون مكين في مقابلة مع رويترز «هناك ما يقلقني.. من المعروف إنه (تيلرسون) له علاقة وثيقة جدا بفلاديمير بوتين.»

ويأتي هذا الاختيار وسط جدل مثار بشأن دور تسلل إلكتروني روسي مزعوم في التأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وبشكل منفصل قال مصدر قريب من الفريق الانتقالي إن ترامب اختار حاكم تكساس السابق ريك بيري كمرشحه لمنصب وزير الطاقة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك قريبا. والتقى بيري بترامب أمس الاثنين في برج ترامب في نيويورك.