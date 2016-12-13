ومَضَات:افْتحْ شُرْفَةَ سِرِّكَ لِلطَّريق

– December 13, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

1

تَنْهَزِمُ فِكْرةٌ وَ يَتَحَلَّلُ صَاحِبُ فِكْرةِ داروينْ فِي جِلبابٍ كَأنَّ الأرضَةَ فعلت فيهِ فِعْلَتَهَا.

2

اَلْكَلْبُ الغدَّارُ. اقتُلهُ قبْل أنْ يَقتلَ الطَّبيعةَ اَلصَّامِتَةَ بِاَلسُّعارِ.

3

الحَيَاةُ قصيرةٌ مِثل جُمْلَة يَقُولُهَا حَكِيمٌ… لَكِنَّهَا تَطُولُ فِي اَلْعِشْقِ… والنَّقش فِي الحِجَارة.

4

يَا إنسان لِمَا تُكَلِّمُ نفْسكَ فِي عُزْلَةِ اَلطَّائرِ الانْفِرَادِي؛

افتحْ شرفةَ سِرِّكَ للطَّريقْ وَصَلِّي صَلاةً لِتَمْسَحَ سَوَادَ لِبَاسكَ القَدِيمْ .

5

يَا جُمْهُورَ «مَسرح الأراكوز» لا تصدِّقوا نقار الخشب في تفسير أحلام المسكنة والمحرقة.

6

غُرَابٌ بِجلباب أسْود، ووردة بأشواكٍ تمدُّ جُسور «الحِجْلانْ» نحو سماءِ إلهٍ بناهَا في أغماتْ.

7

أيُّهَا الأعْمَى خَلا جَوْفُك مِن المعَاني، فامْسح قلبك من العمش قد تفقد يوما كلِّ حَوَاسِ الكلماتْ.

8

الْمَاءُ الحُلو لاتشربه إلاَّ فِي بئرٍ نائيَّةٍ حفرهَا طفلٌ شَبَّ عَلى رفْعِ الذكر في لوح الإله.

9

قَابيل وهابيل كتبا قصيدة دم مشتركة في شهوة اختلاس الخطيئة لهذا ظل الغراب ماكرًا.

10

تُرابٌ تهديه الرِّياحُ إلى سفوحِ الجبال ليكُون سمادًا لخيال تفاح عيون واسعة.

11

ليلٌ طويل تطوِّحُ به سدرة تلاوة الأذكار وصلاة العشق.

12

أنْظُرُوا هَا قَدْ وصلنَا إلى الْيَابِسةِ، ولا نعرفُ كيف نرعَاها. هَيَّا نعتمرُ قبَّعة الأمَل لننُجوا منْ أشْكَالِ مُثلثات مَقلوبة.

13

لفترةٍ طويلة جلستُ علَى أريكة، وبجانبِ المدفأةِ فكرتُ كيفَ أَسْقِي وَرْدَة غرستهَا في الْبحرِ.

14

سَفِينَةٌ قادمةٌ فِي اتِّجَاهِ بَيْتِنَا الْجَدِيدِ، وَ كُنَّا نُرَبِّي فِي أَشْجَارِ حَدِيقَتِهِ عَصَافِير المَمْلَكَة.

15

وَاضِحٌ أنَّ فُرصةَ واضعِ حِواِر اَلْخَسَارَاتِ سَخِرَتْ مِنْهُ الظُّروفُ لَمَّا أشْعَلَ أوْلَى شَمْعة.

16

لِمَنْ تَنْتَمِي أيُّهَا الْفأرُ فِي ليَالي الشِّتَاءِ الطَّوِيلَةِ،

لَيْسَتْ ثِقةٌ فِي بَيْضِ الأفْعَى وَ فِي شَخْصٍ كَتُومٍ.