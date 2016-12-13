– December 13, 2016

رونالدو يتوّج بالكرة الذهبية

النجم البرتغالي يتسلّم الجائزة العالمية قبل السفر لليابان

{ باريس – وكالات: أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الغامرة، بفوزه بالكرة الذهبية الرابعة في تاريخه، اول امس الإثنين، بعد أن ساهم في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوربا، ومنتخب البرتغال بكأس أمم أوربا. وخلال لحظات الإعلان، قامت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بإظهار مقطع فيديو، مسجل مسبقًا، سُلِّمت فيه الجائزة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أيام قليلة. وخلال حديث الصحفيين، مع رونالدو، قال: إنها كرتي الذهبية الرابعة. أشعر وكأنها المرة الأولى. أنا سعيد للغاية. لقد حصلت أيضًا على الحذاء الذهبي 4 مرات. وأضاف: لم أكن أتوقع أن أفوز بالكرة الذهبية 4 مرات. إنه حلم يتحقق من جديد. أريد أن أشكر زملائي في ريال مدريد، والمنتخب البرتغالي. أنا سعيد وفخور جدًا. وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، جائزة الكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته، وجاء ذلك بعد ان حقق في سنة 2016 لقبي دوري أبطال أوربا مع ناديه اليورو مع منتخب بلاده. وشهدت القائمة تواجد عربي مع نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي رياض محرز، والذي حل في المركز 7 . تابعوا معنا تفاصيل الحفل والكشف عن ترتيب باقي النجوم أولا بأول. ترتيب جائزة الكرة الذهبية:

غاريث بيل (المركز 6)

وحل الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد في المركز 6، اللاعب السابق لتوتنهام قدم في سنة 2016 افضل مستوياته وخصوصا انه قاد النادي الملكي لتحقيق لقب دوري أبطال اوربا وايضا كان له الفضل الكبير في وصول منتخب ويلز للدور قبل النهائي في يورو 2016.

رياض محرز (المركز 7)

ودخل الجزائري رياض محرز قائمة العشرة الاوائل وإحتل المركز 7 في الكرة الذهبية، المستوى المميز للاعب لو هافر السابق جعله يتلقى اصوات كبيرة في السباق على جائزة افضل لاعب في العالم.

جيمي فاردي (المركز 8)

هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي جيمي فاردي هو الآخر دخل ضمن قائمة العشرة الآوائل في الكرة الذهبية، المهاجم الدولي الانجليزي قاد ليستر سيتي لتحقيق لقب البريمييرليج في واحدة من اكبر المفاجآت.

جيانلويجي بوفون وبيبي (المركز 9)

واحتل الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون المركز 9 في ترتيب الكرة الذهبية، وقد حارس مرمى يوفنتوس لقب الدوري برفقة السيدة العجوز ورغم تقدمه في سن إلا انه لا يزال يقدم عطاء كبير سواء مع فريقه او الازوري. وفي نفس الوقت إحتل البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد المركز 9 مناصفة مع بوفون، وكانت لبيبي مساهمة كبيرة برفقة منتخب بلاده في يورو 2016 وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة النهائية.

بيير ايمريك أوباميانج (المركز 11)

إحتل مهاجم بروسيا دورتموند بيير ايمريك أوباميانج المركز 11، وتألق المهاجم الغابوني في الدوري الالماني الموسم الماضي وسجل 25 هدفا رفقة رجال توشيل.

روي باتريسيو (المركز 12)

حارس مرمى سبورتينج لشبونة قدم مستوى كبير برفقة منتخب البرتغالي في يورو 2016، وكانت له تصديات حاسمة في المباراة النهائية امام فرنسا مما جعله يحتل المركز 12 في جائزة الكرة الذهبية.

زلاتان ابراهيموفيتش (المركز 13)

وحل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في المركز 13، نجم مانشستر يونايتد حقق الدوري الفرنسي برفقة نادي باريس سان جيرمان وتصدر ترتيب هدافي الليج 1 برصيد 38 هدفا.

بول بوجبا وارتورو فيدال (المركز 14)

وجاء الفرنسي بول بوجبا اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم في المركز 14، نجم مانشستر يونايتد وصل رفقة منتخب فرنسا لنهائي يورو 2016 واثار ضجة كبيرة الصيف الماضي بإنتقاله للشياطين الحمر في صفقة قياسية. واحتل التشيلي ارتورو فيدال المركز 14 مناصفة مع زميله السابق في يوفنتوس بوجبا، وقاد نجم بايرن ميونيخ منتخب بلاده لتحقيق كوبا أمريكا في نسختها المئوية بالإضافة لتحقيق الدوري الالماني و الكأس برفقة النادي البافاري.

روبرت ليفاندوفسكي (المركز 16)

وإحتل مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي المركز 16، وقدم المهاجم البولندي مستويات مميزة في سنة 2016 ودخل التاريخ بإحرازه اسرع 5 اهداف في مباراة ضد ضد فولفسبورج.

توني كروس ولوكا مودريتش وديميتري باييت في المركز 17

تم الإعلان عن تواجد 3 لاعبين في المركز 17 والذين حصلوا على نفس عدد الاصوات ويتعلق الامر بنجمي وسط ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش بالإضافة إلى نجم وست هام الإنجليزي ديميتري باييت.