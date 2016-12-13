انطلاق مهرجان الكويت المسرحي

– December 13, 2016

الكويت – (رويترز) – بدأ مهرجان الكويت المسرحي مساء أمس الاثنين في دورته السابعة عشرة على مسرح الدسمة والذي تتنافس على جوائزه هذا العام سبعة عروض كويتية. وقال وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح في كلمة الافتتاح «دولة الكويت تؤمن إيمانا راسخا بأهمية ورسالة الفن المسرحي ودوره التنموي والثقافي وقد وضعت خطة طموحة لتطوير المسارح القائمة وإنشاء مسارحجديدة في كافة المحافظات على أرفع المستويات العالمية.» يقدم المهرجان عرضا مساء كل يوم تعقبه ندوة للمناقشة وهذه العروض هي (كمبوشة) للمسرح الشعبي و(من قال ماذا؟) للمسرح الكويتي و(العائلة الحزينة) لمسرح الخليج العربي و(نحلم) للمسرح العربي و(مواطن) لمسرح الشباب وعرضان لشركات إنتاجخاصة هما (زنابيل تل الطين) و(فرصة). وتم خلال الافتتاح تكريم مجموعة من رواد المسرح الكويتي في مختلف مجالات المسرح هم عنبر وليد وعلي حسن الصايغ وأحمد فرج وعبد الله عطية العتيبي ومحمد مبارك بلال ومنقذ السريع وأحمد جوهر وخليفة عمر خليفوه وعبد الستار ناجي وحسن البلام. كما تم إعلان أسماء لجنة التحكيم والتي تضم فنانين عربا وكويتيين برئاسة محمد مبارك بلال من الكويت وعضوية سيد علي من مصر وحسن رجب من الإمارات وعبيدو باشا من لبنان وكلثوم أمين من البحرين. ويتخلل المهرجان عدة ندوات تدور حول أهمية مسرح الطفل في الكويت بمشاركة مجموعة من أبرز العاملين في هذا المجال.

ويستمر المهرجان حتى الحادي والعشرين من ديسمبر كانون الأول موعد حفل الختام وتوزيع الجوائز.