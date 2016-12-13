 جيتاران لنجمين في الغناء للبيع

– December 13, 2016

لندن -(رويترز) – من المتوقع أن يجلب جيتار مغني الروك الأمريكي جيمي هندريكس أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني (101 ألف دولار) عندما يطرح للبيع في مزاد دار بونامز للمزادات في لندن يوم الخميس.

ويعرض المزاد أيضا جيتارا استخدمه المغني الأمريكي الراحل برنس ومن المتوقع أن يجلب ما بين 25 و30 ألف جنيه إسترليني.

وقالت دار بونامز للمزادات إن هندريكس -الذي توفي عام 1970 عن 27 عاما- امتلك الجيتار لمدة ثلاثة أعوام بعد أن اشتراه مستعملا مقابل 25 دولارا في مدينة نيويورك أثناء جولة له في عام 1967.

وقالت كاثرين سكوفيلد رئيسة قسم الترفيه في بونامز لرويترز «كان الجيتار الذي امتلكه لأطول فترة… ومن المرجح بشكل كبير أنه استعمله في وضع موسيقى بعض أغانيه.»

ومن بين ما سيطرح للبيع في المزاد أيضا سترة ارتداها كيث ريتشاردز نجم فريق رولينج ستون للروك وصورة شخصية كاريكاتورية نادرة لفريق البيتلز تحمل توقيع الفريق وبيانو عزف عليه فريدي ميركوري من فريق كوين.