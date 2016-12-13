– December 13, 2016

غـراميـات العـالـم الإفتـراضـي – خالد عبد الكريم

لطالما شَغَلَ‮ ‬هذا الموضوع المهم جداً‮ ‬أهمية خاصة في‮ ‬أذهانِ‮ ‬الكثير من الناس،‮ ‬الصغار قبل الكبار خاصةً‮ ‬في‮ ‬هذه الأيام وهذا العصر الحديث الذي‮ ‬يمتازُ‮ ‬بهذا النوع من العلاقات الإجتماعية‮..‬

هنا‮ ‬يجب أن أوضح هذه المسألة بشكل كبير ومفصل ويجب أن لا نأخذ القضية من جانب واحد فقط‮! ‬ونظلم ونبخس حق الجانب الآخر‮. ‬لذلك عملتُ‮ ‬على تقسيم القضية إلى جانبين لكي‮ ‬أوضحها بالشكل المناسب إن شاء الله‮..‬

الجانب الأول‮ : ‬وهو الجانب الذي‮ ‬ينتشر في‮ ‬هذه الأيام والذي‮ ‬تكثرُ‮ ‬فيهِ‮ ‬حالات التعارف المتعددة جداً‮ ‬وغير المدروسة فقط مجرد علاقة مباشرة تحدث بين الطرفين على‮ ‬غرار علاقة تبادل المنفعة وتحريك الغرائز المكنونة بين الذكر والأنثى‮.. ‬وهذه العلاقات تنتشر بين الشباب والبنات المراهقين بشكل كبير جداً،‮ ‬وحتى بين الكبار‮ ‬غير الواعين هنا تكون العلاقة دائماً‮ ‬مبنية على‮ “‬الكذب والمُغالات والتصورات الخيالية التي‮ ‬لا‮ ‬يوجد مثيلها حتى في‮ ‬عالم الخُرافات‮”! ‬بهذا الشكل المرأة تُجمل نفسها وتكون أميرة العصر والزمان والرجل كذلك‮ ‬يجعل من نفسهِ‮ ‬فارس الأحلام‮ .. ‬

فكلما إستمرت هذه العلاقات بهذه الطريقة الخيالية الكاذبة وكشف أحد الطرفين كذب الآخر كلما زاد البعد والكيد للمقابل‮!. ‬من هذا الجانب سوف لن تستمر هذه العلاقات مهما طال الزمن بها‮!. ‬ولكنها ستكون مجرد ضياع للوقت وسحق للمشاعر وبالنهاية لايتم فيها الإرتباط الشرعي،‮ ‬بل كلما أسقط أحد الطرفين ضحيةً‮ ‬زادت فراسة الطرف الآخر في‮ ‬خلق علاقة جديدة‮ ‬يمارس فيها ذات الكذب والخداع والتحايل بشكل أكبر من ماكان عليه سابقاً‮!. ‬حيث‮ ‬يَتَحول الرجل الضبعُ‮ ‬إلى ذئبٍ‮ ‬ثم نمر ثم أسد‮ ‬يفترسُ‮ ‬الضحية بلمح البصر‮!.‬

وكذلك هي‮ ‬الأنثى تتحول من حرباءٍ‮ ‬صغيرة إلى عقرب ثم أفعى سامة تصطادُ‮ ‬ضحيتها بكل سهولة ومتى ما تشاء‮!.‬

وهنا ولن‮ ‬يصل الطرفان إلى‮ “‬حالة التوازن‮” ‬مهما كان نوع الشريك بل سيكون هناك مرض أخطر من السرطان‮ ‬يصيب هذان الجنسان وهو‮ (‬مرض الشك‮) ‬بالشريك فهذا المرض الخطير لا شفاء منه وسيهدم أكبر علاقة مهما كانت حتى لو حدث الزواج بين الطرفين فسوف لن‮ ‬يدوم طويلاً‮ ‬ونهايتهِ‮ ‬دائماً‮ ‬هي‮ ‬الخيار الأول والأخير‮ ..‬

الجانب الثاني‮ : ‬وهو جانب مختلف تماماً‮ ‬ويمتاز بالخير والتعامل الحسن دائماً‮ ‬فقد تبدأ العلاقات هنا بمجرد صداقة أو تعارف عادي‮ ‬محترم تطول هنا العلاقة،‮ ‬ويتم من خلالها التعرف الحقيقي‮ ‬على الجانبين بشكل صادق وطبيعي‮ ‬بدون‮ “‬مغالاة أو كذب أو خداع وحتى مبررات كبيرة وقصص خيالية كما في‮ ‬الجانب الأول‮”!. ‬

بهذا الجانب تكون العلاقات بين أفراد واعيين‮ ‬يحملون الكثير من الثقافة العالية والإحترام المتبادل وحتى الجانب الديني‮ ‬يكون على مستوى عال‮ ‬،‮ ‬هنا ممكن أن تنجح هذه العلاقات إذا كان الطرفان متقاربين من بعض وبنسبة كبيرة جداً‮ ‬تنجح هذه العلاقات لأنها بدأت‮ “‬بصدق وبشكل عقلاني‮ ‬خال من الكذب المفرط‮”‬،‮ ‬وأيضاً‮ ‬تكون فيها الصراحة واضحة فيعرف جيداً‮ ‬كل طرف من هو الطرف المقابل وماذا‮ ‬يملك من مؤهلات ثقافية وفكرية وعلمية ومادية،‮ ‬لهذا تتحقق نسب النجاح هنا بشكل كبير نوعاً‮ ‬ما وبصورة صادقة ومحترمة‮..‬

أما عن فشل هذه العلاقات الصادقة فيكون من جوانب ليست لها علاقة بالطرفين في‮ ‬أغلب الأحيان‮ ‬

كيف‮ ‬يتم ذلك؟‮ ‬

الجواب‮: ‬هو تفشل هذه العلاقات الصادقة والطيبة من خلال ما‮ ‬يلي‮: ‬

1‮- ‬المؤثرات الخارجية التي‮ ‬ليس للرجل والمرأة‮ ‬يد فيها كأن تكون تفاوت المستوى الإجتماعي،‮ ‬والفقر‮ ‬،‮ ‬أو الجانب الديني‮ ‬وإختلاف المذهب أو المعتقد‮!. ‬فتكون هذه العوامل هي‮ ‬القاتل الأول لهذه العلاقات الصادقة‮..‬

2‮- ‬تفشل أحيانا هذه العلاقات بسبب تدخل الأصدقاء أو الأهل ولنقل تدخل طرف ثالث بين الشريكين‮ ‬يصور شيئا‮ ‬غير منطقي‮ ‬للآخر فيهدم هذه العلاقة،‮ ‬أو‮ ‬يتم تحديد نقاط للوصول إلى الإرتباط الشرعي‮ ‬ويحدث هناك خلل أو مانع كبير‮ ‬يمنع الطرفين من الإرتباط فتنتهي‮ ‬العلاقة الصادقة‮.. ‬

بهذا الشكل أكون قد أوجزت شرح هذا الموضوع الذي‮ ‬أتمنى أن‮ ‬يكون محط إهتمام الكثير منا للفائدة وأن لا نأخذ الوجه السلبي‮ ‬دائماً‮ ‬من مواضيع وقضايا كهذا تخص المجتمع،‮ ‬فهناك وجه مشرق علينا أن ننتبه لهُ‮ ‬دائماً‮ ‬وأن نتذكر المثل القائل‮:‬

أصابع اليد ليست متساوية‮!‬

ودمتم سالمين‮…‬