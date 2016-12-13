– December 13, 2016

إحمولي السـجـينة – عدنان فاضل الربيعي

بعد أن عدَّ الأب نقوده وجدها ناقصة خمسة آلاف دينار فجن جنونه وجمع أولاده الثلاثة وأمهم وسألهم عن الخمسة آلاف المسروقة فأجاب الجميع بأنهم لم يتقربوا لأمواله ووعدوه بأنهم سيأتون بالسارق بعد أن يمهلهم يوما واحدا .. وفي آخر النهار جاء الإبن الأكبر لأبيه ومعه الإبن الأصغر وقال له : يابة أخونا الزغير هذا هو اللي باك الخمس تالاف وإعترف على نفسه فقال الأب : إحمولي السـجـينة عالنار خلي أجوي إيده الباك بيها .. فترجت الأم وأولادها من الأب أن يعفو عنه فالمبلغ بسيط ولا يستحق هذا العقاب .. فعفى الأب عن إبنه الصغير من العقاب على أن لا يكرر السرقة ,وبعد أيام من سرقة الخمسة آلاف وجد الأب أمواله ناقصة عشرة آلاف , فجمع أولاده وأمهم وسألهم : منو باك العشرة آلاف دينار فنكر الجميع بأنهم سرقوا العشرة آلاف فقال الأب : إحمولي السـجـينة عالنار خلي أجـوي إيد أخوكم الزغير .. فترجت الأم وأولادها من الأب أن يترك عقاب الإبن الأصغر لأن هو أقسم بأنه لم يسرق العشرة آلاف فعفا الأب عنه , وبعد أيام من سرقة العشرة آلاف دينار وجد الأب أمواله ناقصة خمسة وعشرون ألف دينار فجمع أولاده وأمهم وسألهم : منو باك الخمسة وعشرين ألف دينار ؟؟ فنكر الجميع بأنهم سرقوا الخمسة وعشرون ألف دينار فقال الأب : إحمولي السـجـينة عالنار خلي أجوي إيد أخوكم الزغير فترجت الأم وأولادها من الأب أن يترك عقاب الإبن الأصغر لأن هو أقسم بأنه لم يسرق الخمسة وعشرين ألف دينار , فعفا الأب عنه, وبعد أيام من سرقة الخمسة وعشرون ألف دينار وجد الأب أمواله ناقصة خمسون ألف دينار, فجمع أولاده وأمهم وسألهم : منو باك الخمسين ألف دينار؟؟ فأنكر الجميع بأنهم سرقوا الخمسين ألف دينار فقال الأب : إحمولي السجينة عالنار خلي أجـوي إيد أخوكم الزغير فقال الجميع : يابة أشو كلما تنباك إتـكـول جيبولي الزغير خلي أجـويه .. أشو هاك هذا أخونا الزغير جـويه وخلي نرتاح .. فمسك الأب السكين وهي حامية وكوى بها يد إبنه الصغير , فصرخ إبنه الصغير من شدة الألم وأقسم بأنه لن يكرر السرقة فأخرج الإبن الأوسط من جيبه عشرة آلاف دينار وقال لأبيه : سامحني يابة آني اللي بـكـت العشرة آلاف دينار توبة بعد ما أكررها ثم أخرج الإبن الكبير من جيبه خمسة وعشرون ألف دينار وقال لأبيه : سامحني يابة آني اللي بـكـت الخمسة وعشرين ألف دينار توبة بعد ما أكررها .

ثم أخرجت الأم من جوزدانها خمسين ألف دينار وقالت لزوجها : سامحني آني اللي بـكـت الخمسين ألف دينار توبة بعد ما أكررها.

رباط سالفتنا … وضع البلد اليوم وضياع ثروته.

لو لم تكن معاملتنا لينة منذ البداية مع السراق والحرامية وكنا قد حاسبنا أول سارق من أول سرقة له من أموال الدولة لما ضاعت أموال البلد وتفرهدت وضاعت كل ثرواته وأصبحنا كالفاكهة المعصورة في الخلاط