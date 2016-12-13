– December 13, 2016

بداية الرحلة إلى عالم النور – ثامر جواد الخفاجي

( دار – دور – نار – نور – قدري قاد بقرنا – إلى متى يبقى البعير على التل )

ألم يقولوا إن العلم نور ؟. بهذه الكلمات البسيطة السهلة الممتنعة والممتعة والمرتبة ترتيبا منهجيا وعلميا ونفسيا واجتماعيا لمؤلفها المرحوم ( ساطع الحصري ) وبالتصميم البديع والرائع لغلافها وصفحاتها للفنان الكبير ( هاشم البغدادي ) والتي أصبحت اهزوجة تغنى بها الكبار قبل الصغار .

بهذه الكلمات بدأت رحلتنا إلى عالم النور ، بهذه الكلمات كانت خطواتنا الأولى الرصينة والواثقة لتعلم الأبجدية والتي لا يختلف عليها إثنان أنها كانت الأساس القوي والمتين للابداعات التي افرزتها السوح الأدبية والثقافية والفنية والعلمية.

من الأدباء والشعراء والكتاب والمثقفين والفنانين والاختصاصات العلمية والطبية والهندسية الذين قل نظيرهم في العالم ولا ننسى دور المربين الأوائل في رسم الخريطة والطريقة الصحيحة والمثلى في تعلم القراءة والكتابة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ما الذي حصل بعد هجر هذه القراءة وطريقة تعليمها من قبل القائمين الجدد على اعداد المناهج والكل يعرف كيف يكون اختيار من يتصدى لهذه المهنة واستبدالها بطرق لا عد لها ولا حصر وبتصاميم تسخر بها الواحدة من الأخرى وخصوصا فترة ما بعد سقوط النظام عام 2003 وهي الفترة التي تعنينا في مقالنا هذا لأن الأمل كان يحدونا بها نحو تغيير شامل في جميع نواحي الحياة الإنسانية والعمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية خصوصا وتحديدا المراحل الدراسية الأولى لتعلم القراءة والكتابة.

التغيير مطلوب إذا كان نحو الأفضل والإبداع رائع جدا إذا كان يغني العملية التربوية. لذا لسنا مغالين إذا قلنا أن القراءة الخلدونية والمربين الأوائل في تلك الحقبة كان لهم الفضل الأول في إرساء دعائم وقواعد تعلم القراءة والكتابة بما كانوا يمتلكون من خبرة ومهارة وثقافة عالية يفتقدها الآن مع الأسف الكثير ممن يقومون بتدريس الصف الأول ناهيك عن سوء التخطيط لهذه المرحلة الخطيرة من حياة المتعلم نتيجة الاعداد غير المدروس لأغلب معلمي الصفوف الأولى وكون مركز القرار بأيد غير امينة لا تعي المهمة الجسيمة التي تتولاها فكان للتعليم نصيبا كبيرا من تردي الأوضاع في جميع مفاصل العملية التعليمية نتيجة لسياسة تربوية غير واضحة المعالم والشواهد على ذلك كثيرة . فتلميذ الأمس الذي ترك مقاعد الدراسة في السنين الأولى والتي لم يتجاوز فيها الثالث الإبتدائي وفي احسن الحالات الخامس الابتدائي تراه يجيد القراءة والكتابة إجادة تامة يفتقر إليها الكثير ممن يحملون الشهادة الدراسية الجامعية الآن والأدهى من ذلك يفتقد إليها صاحب الاختصاص نفسه من حملة شهادة البكالوريوس في اللغة العربية ، هذه المعلومة التي قد تزعج الكثيرين لكنها الحقيقة التي يجب ان نتعامل معها والواقع الذي نسعى لتحسينه .

المتتبع للشأن التربوي يرى وكأن هناك مخططا ممنهجا لإضعاف العملية التعليمية أو بالأصح انهيارها وهو ما يحصل الآن من خلال وضع خطط غير مدروسة وبعيدة عن الواقع التربوي والتعليمي .

وخير دليل على ذلك إلغاء كراسة الخط العربي بالإضافة إلى عدم كفاءة المشرفين في هذا المجال .

لذا يجب أن تكون لنا الشجاعة والجدية في القول والعمل والنيات الصادقة لدى من يهمهم الإرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية نحو الأفضل لأنها العمود الفقري لنهوض وتقدم الأمم ، من أجل وضع الأسس الصحيحة والبناءة لتعلم القراءة والكتابة وخصوصا في الصفوف الأولية .المطلوب الآن من القائمين على العملية التربوية الالتفات إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي تضر بالعملية التعليمية ووضع الأسس الصحيحة والبناءة والعلمية والخطوات المدروسة الممنهجة علميا للنهوض بعملية القراءة والكتابة للصفوف الأولى واعداد الكوادر القادرة على تحمل هذه المسؤولية والمعدة اعدادا صحيحا وما المانع أن يكونوا من حملة الشهادات العليا .

انا مع القاعدة التي تقول ( إن أفضل طريقة للتعلم هي أن لا طريقة ) دون التقيد بهذه الطريقة أو تلك وما أكثرها لأن المهم هو إيصال المعلومة إلى ذهن التلميذ وتفاعلها مع جميع حواسه بأي طريقة كانت وهذا يتطلب إعداد كادر تربوي متخصص بشهادات عليا أسوة بالدول المتقدمة للصفوف الثلاثة الأولى لتعليم ألقراءة والكتابة أسوة بالاختصاصات الأخرى كالفيزياء والكيمياء والرياضيات إذا كنا مؤمنين بأن الصف الأول هو الأساس لما يأتي في تعلم القراءة والكتابة وما المانع وما الضير في الرجوع إلى طريقتنا ألاولى في تعلم القراءة والكتابة بعد أن أثبتت كل الطرق التي اعتمدت بعدها فشلها بشرط وكما أسلفنا تهيئة الكادر المتخصص الذي يعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه وإعادة صياغة القراءة الخلدونية بما يتناسب والوضع الراهن شكلا ومضمونا لكن نحن مع الأسف كما يقول الشاعر :

بالعمل الخلاق يعلو بناؤهم

وبناؤنا بالضم المقدر تعلو قبابه

وأخيرا نقول :

إلى متى يبقى البعير على التل !!؟

نأمل من البعير أن يعي خطورة البرد وانقطاع التيار الكهربائي ويعود قبل المساء فهناك واجبات كثيرة عليه تحضيرها .