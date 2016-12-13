– December 13, 2016

التعريف القانوني للعقد – سداد عماد العسكري

عرفت المادة 73 من القانون المدني العراقي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.ويفهم من التعريف ما يلي:-

إن العقد إرادتان متحدتان مرتبطتان لا إرادة واحدة وهذا ما يميز بين العقد والإرادة المنفردة.

إن المشرع العراقي في تعريف العقد يأخذ بالنزعة الموضوعية التي تسود الفقه الإسلامي دون النزعة الذاتية التي تسود الفقه اللاتيني ويقصد بالنزعة الموضوعية هو إن ارتباط الإيجاب بالقبول يجب إن يثبت أثره في المعقود عليه إي انه يغير حالة المحل من حالة إلى حالة.

تعريف العقد الالكتروني

عرفت الفقرة العاشرة من المادة الأولى من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العراقي العقد الالكتروني بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية. وقد نظم هذا القانون كل ما يتعلق بالعقد الالكتروني من إحكام قانونية وقد حسنا فعل المشرع العراقي بتشريع هذا القانون لغرض مواكبة التقنيات الحديثة في التعاقد والمعاملات المالية الأخرى.

مبدأ سلطان الإرادة

وهو مبدأ من فلسفة القرن الثامن عشر التي اتسمت بالفردية والآراء الحرة وتتلخص هذه الفلسفة في إن الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الحقوق وهذه المساواة تقتضي بأن يأتوا ما شاءوا من التصرفات بشرط عدم الإضرار بالغير إما القهر الاجتماعي الذي يتمثل بالقانون فيجب إن يكون في أضيق حدود لحماية النظام العام والآداب. فإرادة الفرد يجب إن تكون حرة لان الفرد وجد قبل المجتمع والمجتمع وجد لإسعاد المجتمع فيجب إلا يحد القانون من الحرية إلا استثناء.

نتائج مبدأ سلطان الإرادة

حرية التعاقد:-الإفراد أحرار في إن ينشئوا ما شاءوا من أنواع العقود وأن يضمونها الشروط التي يرتضونها ولا يجوز للقانون إن يفرض قيودا على حرية التعاقد إلا استثناء لحماية النظام العام والآداب العامة.

احترام الإرادة التعاقدية:-فما اتفق عليه الطرفان يجب إن ينفذ كما هو وبالصورة التي أرادها فلا يجوز إن يعدل أو يوقف تنفيذ الالتزام إلا باتفاق جديد بين الطرفين.فلا يجوز للقانون ولا القاضي إن يتدخلا في حياة العقد بالتعديل أو بإيقاف التنفيذ .

انتقادات مبدأ سلطان الإرادة

أن هذا المبدأ يتجاهل فكرة التضامن الاجتماعي فهو ينظر إلى مصلحة الفرد دون مصلحة الجماعة.

عند تنفيذ العقد كثيرا ما تقتضي العدالة إن يتدخل القاضي بل والمشرع نفسه في حياة العقد وخاصة إذا ما أدت الأزمات الاقتصادية إلى اختلال التوازن الاقتصادي بين التزامات طرفي العقد مما يقتضي تدخل المشرع أو القاضي بتعديل التزامات المتعاقدين.

موقف القانون العراقي من مبدأ سلطان الإرادة

إن للإرادة دوراً في أنشاء العقد وهذا الدور محدد وضيق في مجال الأحوال الشخصية فإذا كان مصدر عقد الزواج هو إرادة المتعاقدين إلا إن الآثار التي تترتب عليه ينظمها القانون طبقا لمصلحة الأسرة والمجتمع.أما في مجال المعاملات المالية فان للإرادة دور واسع وبارز في إنشاء الكثير من الحقوق والالتزامات إلا أنها دورها ليس مطلق بل ترد عليه قيود النظام العام والآداب العامة ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الاستغلال وعقود الإذعان.والمشرع العراقي يعترف بمبدأ سلطان الإرادة ولكن يحصره في دائرة معتدلة تتوازن فيها الإرادة مع العدالة والصالح العام.

أنواع العقود

العقد من حيث تكوينه إما إن يكون :-

العقد الرضائي :-هو العقد الذي يكفي لانعقاده مجرد التراضي .والرضائية هي القاعدة العامة في القانون العراقي.

العقد الشكلي:-هو العقد الذي يكون فيه الشكل ركن أساسي للانعقاد.بحيث تكون أركان العقد الشكلي أربعة وهي الرضا والمحل والسبب والشكل والعقود الشكلية بالقانون العراقي ثلاثة هي عقد بيع العقار وعقد بيع المركبات وعقد بيع المكائن والآلات.

العقد العيني:-هو العقد الذي يعتبر التسليم ركنا فيه فلا ينعقد بمجرد التراضي بل يجب تسليم العين موضوع العقد مثل عقد هبة المنقول وعقد القرض وعقد الوديعة وعقد الإعارة.

تقسم العقود من حيث الأثر إلى:-

العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي هو العقد الذي ينشئ منذ إبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا بنفس الوقت.فعقد البيع يكون المشتري فيه دائناً بتسليم المبيع ومديناً بالثمن والبائع يكون دائناً بالثمن ومدين بتسليم المبيع.

العقد الملزم لجانب واحد:-هو العقد الذي ينشئ منذ إبرامه التزامات في ذمة أحد عاقديه دون الأخر بحيث يكون احدهما دائنا والأخر مدينا مثل عقد الوديعة وعقد الهبة.

نتائج التمييز بين العقد الملزم لجانبين والملزم لجانب واحد

في العقد الملزم لجانبين يوجد ترابط بين التزامات كل طرف من طرفي العقد ويترتب على ذلك انه إذا لم يقم احد الطرفين بتنفيذ التزاماته جاز للطرف الأخر إن يمتنع عن تنفيذ التزاماته وان يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ.أما في العقود الملزمة لجانب واحد فلا يوجد إي ترابط.

في العقود الملزمة للجانبين تعتبر التزامات كل من المتعاقدين هي السبب التزامات المتعاقد الأخر طبقا للنظرية التقليدية في السبب إما في العقود الملزمة لجانب واحد فلا يوجد التزام على عاتق احد الطرفين يكون سببا لالتزام المتعاقد الأخر.

في العقود الملزمة للجانبين تعتبر التزامات كل من المتعاقدين هي السبب التزامات المتعاقد الأخر طبقا للنظرية التقليدية في السبب إما في العقود الملزمة لجانب واحد فلا يوجد التزام على عاتق احد الطرفين يكون سببا لالتزام المتعاقد الأخر.

في العقود الملزمة للجانبين إذا استحال تنفيذ التزام احد الطرفين فانه ينقضي وينقضي التزام المتعاقد الأخر وينفسخ العقد وهذا غير متصور بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد.

تقسم العقود من حيث الأثر إلى:-

عقد معاوضة:-وهو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع وبالنسبة إلى المشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن.

عقد التبرع فهو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه أو لا يعطي مقابلا لما أخذه فالعارية عقد تبرع وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة.

التمييز بين عقد التفضل وعقد الهبة

عقد التفضل هو العقد الذي يقدم فيه المتبرع خدمة مجانية للمتعاقد الأخر دون إن يتجرد من ملكية الشيء محل العقد مثل عقد الإعارة الذي يتبرع فيه المعير بمنفعة الشئ المستعار خلال مدة العقد فقط.وعقد الوديعة وعقد الوكالة.

عقد الهبة:-هو العقد الذي يتبرع فيه المتبرع بالشئ محل العقد بحيث يتجرد المتبرع من ملكية المال الموهوب وينقلها إلى الموهوب له.وواضح إن عقد الهبة أشد وطأة وخطرا على المتبرع من عقد التفضل

نتائج التمييز بين عقد المعاوضة وعقد التبرع

مسؤولية المتبرع أخف عادة من مسؤولية المعاوض فمسؤولية المودع عنده أيسر من مسؤولية المستأجر.

ضمان المتبرع أخف من ضمان المعاوض ففي الهبة لا يضمن الواهب الاستحقاق ولا العيب إلا إذا اخفي سببه أو قصد ضمانه أو كانت الهبة بعوض.أما في البيع فيضمن البائع عادة الاستحقاق والعيب حتى لو كان حسن النية لا يعلم سبب الاستحقاق ولا بوجود العيب.

الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع وهو لا يؤثر في عقود المعاوضة إلا إذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار.

يجوز الطعن بالدعوى البولصية في عقود التبرع دون الحاجة إلى إثبات سوء نية المتعاقدين إما في عقود المعاوضة كالبيع فلا بد من إثبات تواطؤ البائع مع المشتري.

تقسم العقود من حيث الطبيعة إلى :-

العقد المحدد:-هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين إن يحدد وقت إتمام العقد المقدار الذي أخذ والمقدار الذي أعطى ولو كان المقداران غير متعادلين إي هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد تحديد ماله من حقوق وما عليه من التزامات وقت إبرام العقد مثل عقد البيع.

العقد الاحتمالي:-هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين إن يحدد وقت تمام العقد المقدار الذي أخذ أو المقدار الذي أعطى إي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كلا المتعاقدين تحديد ماله من حقوق وما عليه من التزامات مثل عقد التامين وعقد البيع بإيراد مرتب مدى الحياة.

نتائج التمييز بين العقد المحدد والعقد الاحتمالي

يتأسس العقد الاحتمالي بصفة أصلية على عنصر الاحتمال وهو الذي تكون فيه فرصة الكسب أو الخسارة بين الطرفين. فلو اتضح إن الاحتمال لم يكن موجود عند التعاقد فالعقد باطل.

لا يتأثر العقد الاحتمالي عادة بالغبن الفاحش لان الأساس الذي يقوم عليه هو فكرة الاحتمال وجواز عدم تعادل التزام أحد المتعاقدين مع الأخر.

لا ينظر المشرع العراقي بارتياح إلى العقود الاحتمالية ولذلك فهو لا يجيز بعضها حيث نص على بطلان كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.

تقسم العقود من حيث الطبيعة إلى:-

العقد الفوري:-هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه وهو الذي يرد على أداء يمكن تنفيذه في الحال مثل عقد البيع.

العقد المستمر أو العقد الزمني أو عقد المدة هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه مثل عقد الإيجار أو عقد التوريد.والعقد المستمر على نوعين أما أن يكون مستمر التنفيذ مثل عقد الإيجار أو إن يكون دوري التنفيذ مثل عقد التوريد.

نتائج التمييز بين العقد الفوري والعقد المستمر