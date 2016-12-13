– December 13, 2016

دماؤنا طعمها لذيذ – ظافر قاسم آل نوفة

من منا لم ترعبه افلام مصاصي الدماء (دراكولا) في صغره ، حتى اذا اخلد الى نومه لم يفارقه حيث ترتسم صورته ذات الانياب الطويلة ولون بشرته الشديدة البياض باعتبارهم امواتا وأعينهم الحمر في اعلى سقف الغرفة فيكون المنقذ في هذه اللحظة الغطاء (اللحاف القطني) السميك الذي يتوارى الجسم بكامله بعد ان يأخذ شكل القرفصاء وفي احيان كثيرة لم تجد هذه المحاولة فنلجأ الى النائم بقربنا فنحتضنه مع اغماض العين بقوة ، وإذا باتت هذه المحاولة بالفشل ايضا يكون الالتجاء الى التمثيل بان احد اسناننا تؤلمنا او الاذن او اي عضوا في الجسم لكي ننعم بالأمان بجوار احد الــــوالدين .

ولا اخفيكم القول وحتى ونحن كبار كان الخوف يعتلينا عند مشاهدة هذه الافلام مع يقيننا المطلق انها اسطورة رافقت البشرية منذ الالف السنين ووجدت مرتعا خصبا في جميع الثقافات والحضارات بل وصنفت في بعض المعتقدات الدينية وصلب عقائدها ، ففي وادي الرافدين عرف مصاصو الدماء باسم شيطانه تدعى (ليليت) كانت تستهلك الدماء ومنها اشتقتها الثقافة اليهودية هذا الاسم للشيطانة (ليليت)حيث وصفتها بأنها تتغذى على دماء الاطفال الرضع لذا قاموا بوضع طلاسم معلقة في سريرالطفل الرضيع لكي تمنع هذه الشيطانة من الاقتراب منه ، لذا نشاهد بعض العوائل ما زالت على هذا المعتقد ليومنا هذا .

وفي مطلع القرن الثامن عشر استغلت الدول الغربية هذه الاسطورة افضل استغلال وجعلتها حملة تبشيرية للديانة المسيحية حيث جميع الافلام المنتجة تتوحد في فكرة واحدة وهي ان مصاصو الدماء لا يستطيعون التقرب من رجل يحمل في يده الصليب او بعضا من الماء المقدس او احدى نسخ الانجيل .

المهم اننا لم نحظ بمصاصي الدماء حتى في الاحلام ولكن ابتلينا بنوع اخر من هذا الفصيل ولكن بهيئة حديثة وملائمة للعصر حيث استبدلت الانياب الطويلة بابتسامات عريضة تكاد تخفي ملامح الوجه من كبرها ، ومساكن مصاصي الدماء في الاساطير ترقد في القبور او (التابوت) ومصاصو دماء اليوم يسكنون في افخم القصور والفيلات ، وإذا كان القدماء يخافون من الصليب فأبناء اليوم لا يرتعدون من المعوذات والفاتحة وأية الكرسي والكثير من الادعية .

اولئك الذين في الاساطير يصطادون الناس في الغابات والطرقات المتطرفة عن المدن وفي المقابر والذين في عصرنا يتلذذون بطعم الدماء عشيا وحين الاصباح في البيوت والمدارس والشوارع

ديننا الحنيف حرم الدم المسفوح ، وتعلمنا من مادة الاحياء ان الدم يحتوي على جراثيم فلا يصح استخدامه بعد السفك وحتى في افلام الرعب لم نشاهد احد مصاصو الدماء قد لحس دما مسفوحا ، ولكننا نشاهد الالاف من مصاصي دماء اليوم لا يستطيعون الخلود لنومهم إلا ومشاهدة دماء المساكين وهي ترسم لوحات البوس في جميع التقاطعات لكي ينعم بنوم هادى .