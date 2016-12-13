– December 13, 2016

هل فعلت السهيل الشنار ؟ – كميل الفراتي

قبل يومين شُنت حملة ضد سفيرة العراق في الاردن السيدة صفية السهيل بسبب لقاء مع وزير التعليم العالي والعدل في عهد النظام البائد منذر الشاوي.

صفية السهيل لم تفعل الشنار فهي التقت بالشاوي واعلنت ذلك على الملأ، وكان من الممكن ان تجعل اللقاء سريا لو ارادت ذلك كما يفعل الاخرون، والغريب في الامر ان الضجة التي قامت ولم تقعد فان (الشاوي) لم تسجل عليه ادانة او دعوى طيلة (13) سنة تقريبا في المحاكم العراقية والدولية، وهذا ليس دفاعا عنه او نريد ان نبرأه بل الواقع، كما انه (الشاوي) لم يعلن عن مواقف مضادة للعملية السياسية ولم يعرف عنه انضمامه للصداميين ولم يدل باي تصريحات والتزم الرجل الصمت في شقته في عمان حتى كاد الاغلب ان ينساه، (13) سنة والشاوي يستلم راتبه من الدولة العراقية دون اعتراض، وهذا دليل انه غير مطلوب، واذا كان مطلوبا ويصرف له راتبا تقاعديا، فهذا الامر يعد نكتة كبيرة او بالأحرى فضيحة ولا كل الفضائح خاصة لمن يعد نفسه المدافع عن حقوق الشهداء!! .. (13) سنة والشاوي يراجع السفارة قبل تسنم السهيل لمهامها بشكل معتاد اسوة بباقي المواطنين العراقيين لمتابعة معاملاته القنصلية دون ان نسمع اعتراضا.

(13) سنة بحالها ولياليها .. صيفها وشتاءها لم يتحدث احد، ولم يعقد النواب مؤتمرا صحفيا واحدا للمطالبة باستقدام (الشاوي) كونه مطلوبا، ولم يكلف المزايدون على دماء الشهداء انفسهم لحظة لكي يعلنوا ما بذمة هذا الرجل او غيره ان وجد..

(13) سنة وانتم ساكتون صامتون عن حقوقكم فلماذا تعتبون على الاخرين.

(13) سنة منذ احتلال الامريكان للعراق وخرجت القاعدة ودخلت داعش وسقط ثلث العراق وذبح في سبايكر اكثر من 1700 عراقي في سويعات من قبل الارهابيين لم تهتز شعرة لدى اهل المؤتمرات الصحفية وتمت اماطة اللثام على جريمة بشعة دنيئة، ولم اسمع صوتا ، ولا نعلم ماذا فعلت لجنة الشهداء للشهداء وعوائلهم، والذي اخرس تماما امام سبايكر وغيرها من التفجيرات التي احرقت البلاد ولم يعقد مؤتمر صحفي واحد.

(13) سنة وامزجة ورغبات الذين يتباكون على الشهداء تعبث بنا عبثا، وتريد ان تجير المواقف وتحرك الشارع حسب اهواءها، لا انصافا لعوائل الشهداء.

فماذا فعلتم لشهداء الكرادة اين النتائج.. لماذا لم تعلن حتى الان؟ في مؤتمر الصحفي كما عقدت الان مؤتمرات هاجمت السهيل، ماذا فعلتم لتفجيرات مدينة الصدر والشعلة وبغداد الجديدة والبياع وحي العامل والعامرية والكاظمية.

الغريب حتى من يحمل الملفات في موسوعات وهو عضو في منظمات و لديه الادلة (كما يقول) لم يسجل شكوى لدى الشرطة الدولية لإحضار (الشاوي) بل توسد الملفات ونام صامتا وفز بعد لقاء السهيل للشاوي!!.

(13) سنة تتسترون على الشاوي ام ماذا؟ والآن تخرجون تعلنون انه مطلوب اين كنتم؟ وعلى من تضحكون!!..الافضل ان تضعوا رؤوسكم في التراب لفشلكم بدلا من توجيه اتهام لهذا وذاك بعدالذي فهم وجدت ان الزيارة فهمت بجانب اخر لم يكن واضحا للأغلبية بان الشاوي مطلوبا، المرأة اهتز

عليكم ان تقيموا الدنيا ولا تقعدوها ضد من تحالف ووضع يده بيد الارهابيين والقتلة، ومن يهاجمنا يوميا ويقتل اطفالنا ونساءنا وشيوخنا.