– December 13, 2016

الإسلام ما بين الإفتراء وإستحقاق الثناء – مزهر مالك الفتيان

الاسلام هو السلام الالهي على هذا الكون , شرعه الله وهو العليم الخبـــــــير ليكون للناس جميعا دستورا كاملا تصلح عليه شؤون الفرد وامور الجماعة من كل جنس وفي كل عصر وعلى كل ارض جعل الله فيه افضل ما في الديمقراطية واعدل مافي الاشتراكية واجــــــــمل مافي المدنية ثم كـــــــــشف لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن اطوار النفس البــشرية في طوايا الغيب فدعا دعوته الخالدة لتكـــــريم الانسان وتنظيم العمران وتعميم الخير وتحقيق السعادة من طريق التوحيد والمؤاخاة والمساواة والحرية والسلام.

فالتوحيد سبيل القوة والمؤاخاة سبيل التعاون والمساواة سبيل العدل والحرية سبيل الكرامة , والسلام سبيل الرخاء تلك هي الغايات التي ترجو الانسانية بلوغها عن طريق النظم السياسية والمذاهب الاجتماعية فلا تتكشف امامها بعد طول الجهاد وفرط الجهد الا عن سحاب خلب وسراب خداع .

ان الله جل حكمته وعلى شانه كان يعلم ان الفقر من امراض المجتمع المحتوية مادام في الناس القادر والعاجز والقانع والطامع والسابق والمتخلف فعالجه علاجا لو دأب عليه المسلمون لعاشوا اخوة متعاطفين متناصرين تجد فيهم الفقير ولاتجد المحروم وترى بينهم الضعيف ولاترى المظلوم لان الدين جعل بين الغني والفقير سبب هو البر وانشأ بين القوي والضعيف نسبا هو الرحمة ذلك العلاج الالهي هو الوساطة بين الاغنياء والفقراء على الاعتراف بحق التملك والاحتفاظ بحرية التصرف فلا يدفع مالك عن ملكه ولايعارض حراً في ارادته انما جعل للفقراء في مال الغني حقا معلوما لايكمل دينه الاباذنه ذلك الحق هو الزكاة وهي الركن الثالث من الاركان الخمسة التي بنى عليه الاسلام .

فاذا وزعت بالعدالة في نظامها المفروض شقت النفوس من الحقد وانقذت المجتمع من البؤس فلا تجد سائلا في شارع ولا جائعا في بيت ولاجاهلا في عمل ذلك العلاج الذي عالج به الاسلام الفقر فيه البر والرحمة من صاحب المال والرضا والقناعة من صاحب العمل والرعاية والعدل من صاحب الحكم .

ولكن اصحاب النفوس الخبيثة الطارئين عن الاسلام ذوي المطامع الخسيسة لم يرضهم ان يعيش الناس كافة وادعين راضين في ظلال النظم المشروعة.

فهم يعارضون اوامر الله ووصايا الرسول بتسليط الغرايز وتحكيم الشهــــــــوات واثارة الفتن فبأسم الدين تخلوا عن الخلق فقتلوا الابرياء واستحــــيوا النساء في سبــــــــــيل ذلك نشروا الارهاب وبددوا النظــــــــام وزعزعوا الامن وعـــاثوا في الارض فسادا كان اولـئك الطماعون الخادعـون يفــــــترون هذه الـــكبائر تحت ستار الدين.

فبسلطان الدين كانوا يفعلون مافعلوا وباسم الخلق كان يحلون الحرام بمــــــــــــثل هذا الدنس البذئ , ليست اخلاقهم عقيدة تقوم على الخــــــــــــير ولاطريق تعتمد على الحق ولا رسالة تؤدي بالمعروف.

انما هي اطماع ورجس من عمل الشيطان ان العقلية العربية معمرة فلا تقبل الهدم وان العقيدة الاسلامية نيرة فلا ترضى الظلال , وان الخفافيش الهدامة التي انتشرت ظلالها في وطننا الغالي انما كانت خارجة عن الاسلام طارئة عن العرب وان العراقي بفضل عقليته وعقيدته سيكون امننا من كل سوء نابيبة من كل فتنة واللله يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر)..