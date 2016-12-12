 أول طائرة مساعدات أوروبية الى نازحي الموصل

– December 12, 2016

كارتر يؤكد للبارزاني دعمه للبيشمركة:المعركة ضد داعش ليست سهلة

بروكسل – بغداد – اربيل – الزمان

اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عن اول عملية تسليم مساعدة انسانية للنازحين من الموصل بشمال العراق اثر الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي لاستعادة هذه المدينة من عناصر تنظيم داعش.

فقد هبطت طائرة تنقل حوالى 40 طناً من الخيم والاغطية ولوازم العناية بالاطفال حديثي الولادة الاثنين في اربيل شمال العراق، وهي الاولى من مجموعة عمليات ستتم بالاشتراك بين المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء، كما جاء في بيان للمفوضية.

واضاف البيان ان هذه الشحنة الاولى من المساعدات المخصصة ل 1400 شخص، قد امنتها فنلندا، فيما من المقرر ان يهبط حتى الاربعاء عدد من الطائرات الاخرى التي استأجرتها النمسا والسويد والدنمارك، لنقل مساعدات بينها تجهيزات طبية.

وذكرت الامم المتحدة ان حوالى 90 الف شخص قد فروا من منازلهم في الموصل منذ بداية العملية ضد تنظيم داعش، وتم استقبال القسم الاكبر منهم في مخيمات خارج المدينة.

وهذه المساعدة المادية التي اشتركت في تمويلها بروكسل والدول الاعضاء والمقدمة عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الاوروبي، تضاف الى 134 مليون يورو افرج عنها في 2016 من المبالغ المخصصة للمساعدة الانسانية العائدة للمفوضية، من اجل مساعدةالعراقيين، كما تؤكد المفوضية. وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، تعتبر بروكسل ان ثلثهم لا يستطيع العيش من دون مساعدة خارجية، وهذا ما يعني القسم الاكبر من 3،3 ملايين نازح في داخل البلاد. وأقر وزير الدفاع الامريكي آشتون كارتر بصعوبة المعركة التي تخوضها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل، مؤكدا أنها ليست سهلة. و اشار كارتر في مؤتمر صحفي عقده في قاعدة القيارة جنوب الموصل بحضورقائد قوات التحالف الدولي ستيفن تاونسند، اشار الى أن القوات العراقية قادرة على تحقيق النصر في الموصل بمساعدة الولايات المتحدة. هذا وأكد وزيرُ الدفاع الامريكي آشتون كارتر أن الولاياتِ المتحدة َملتزمة ٌ بدعمقوات البيشمركة ماليا وعسكريا وفق الاتفاقات ِمع اقليم كردستان. تاكيدُ كارتر جاء خلال مباحثاتٍ اجراها مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني فور وصوله الى اربيل حيث ركزت على الحرب التي تخوضها بغدادلاستعادة مدينة الموصل من سيطرة داعش، اضافة الى التنسيق المشترك بين الاقليم شدّد البارزاني على ضرورةِ أن تلعب الولاياتُ المتحدة الأمريكية دوراً مهماً على مستوى العالم بالإعتماد على قدراتِها وموقعها للدفاع عنالحريات وأن تستمرَ بأدائها في موقع ِالمسؤولية لمحاربةِ الإرهاب والقضاء عليه. ورافق كارتر في زيارته الى اربيل عد من المسؤولين والمستشارين في وزارة الدفاع الأمريكية،

فيما أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاثنين أن هدف الحكومة تقليل عدد الضحايا من القوات الأمنية والمدنيين في معركة تحرير مدينة الموصل، مؤكداً بالقول “سنحسم المعركة قريبا”.

وذكر بيان لمكتب العبادي الاثنين أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية في قواطع عمليات قادمون يا نينوى”.

وأشاد العبادي “بالقيادات الأمنية والعسكرية في قواطع عمليات قادمون يانينوى وبقواتنا البطلة في كافة القطعات وبالتضحيات التي يقدموها والتي ساهمت بتحرير الاراضي”.

وأكد العبادي “التزام قواتنا بكافة قطعاتها أثناء المعركة”، ماضياً إلى القول “هدفنا تقليل عدد الضحايا من قواتنا والمدنيين وسنحسم المعركة قريبا”.