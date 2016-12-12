مسؤول مصري: الإمارات وليس العراق أقرب الدول لدعم مصر بعد السعودية

– December 12, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى ان الامارات تجرى اتصالات مكثفة مع كل من مصر والسعودية لعقد لقاء بين وزيرى خارجية البلدين فى الاسبوع الاول من يناير على هامش اجتماعات وزراء الخارجيه العرب الذي سيعقد بالعاصمة الاماراتية لتصفية الخلافات الناشئة بين القاهرة والرياض. واضافت المصادر ان الخلاف الاساسى بين مصر والسعودية يدور حاليا حول تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ،طبقاً لاتفاق ترسيم الحدود بين البلدين. وتطالب السعودية باعلان مصر ان الجزيرتين سعوديتان قبل ان تتخذ الاجراءات القانونية والبرلمانية فى تلك القضية . فى السياق ذاته اكد السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية واحد رافعى الدعاوى القضائية بأحقية مصر فى تيران وصنافير، ان قضية تيران وصنافير محسومة لمصر ولا يوجد اساس قانونى للتحكيم الدولى لانه لا توجد اي وثيقة تثبت ان الجزيرتين تتبع السعودية، واكد السفير معصوم ان الحكم القضائي انقذ العلاقات بين البلدين والشعبين . من ناحيه اخرى نفى مصدر بوزارة الخارجية فى تصريحات خاصة لـ (الزمان) الانباء التى ترددت عن طلب السعودية من مصر اقالة وزير الخارجيه سامح شكرى بسبب مواقفه المناوئة للسعودية، واتهم مصدر دولة خليجية فى اشارة الى قطر بتسريب تلك الانباء لتوتير العلاقات بين البلدين .

فيما نفى السفير ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجية امكانية ان تحل العراق محل السعودية فى مساعدة مصر لان السعودية تدعم مصر ماليا فضلا عن استضافتها 3 ملايين عامل مصري وان اقرب الدول يمكن ان تدعم مصر فى هذا المجال هى دولة الامارات .