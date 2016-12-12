حزمة مشاريع لقوانين جديدة ضد المتعاونين مع الإرهاب في مصر 

– December 12, 2016

القاهرة – الزمان

تتجه مصر لاصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشددة في بنودها ضد الارهاب والمتعاونين معه فعلاً وقولاً وتسهيلات وتستراً ، فيماعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى صباح الاثنين اجتماعا طارئا مع كل من وزيرى الدفاع والداخلية لبحث تداعيات تفجير الكاتدراتيه المرقسيه فى سيناء ،فيما كشفت مصدر امني للزمان اسرار عملية تفجير الكاتدراتيه وقال المصدر ان الارهابيين دخلوا الكنيسة من بوابة غير رئيسية للكنيسه وافراد حراستها لا يدققون التفتيش، بينما اكد شهود عيان ان الشرطة وصلت بعد التفجير بساعة وان الاجراءات الامنية لم تكن على المستوى المطلوب . فى السياق ذاته بدا مجلس النواب مناقشة تعديل اجراء تعديلات تشريعية على قانون حيث قدم وزير الداخليه تقريرا للرئيس عن ملابسات الحادث والاجراءات التى سوف تتخذ لحماية المنشات الحيوية والاكمنة التى تعرضت لعدة هجمات فى الاونة الاخيرة.كما قدم وزير الدفاع تقريرا عن الموقف فى سيناء والعمليات العسكرية ضد اوكار الارهابيين الاجراءات الجنائية وبحث امكانية تقديم المتورطين فى اعمال ارهابيه لمحاكمات عسكريه واقترح عدد من النواب عقد اجتماع مشترك من لجان الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان والشئون الدينيه والتشريعيه لمناقشة الاحداث الارهابيه من المنظور الامنى والدينى والتشريعى.

من ناحيه اخرى كشف مصدر امنى رفيع المستوى للزمان ان اجهزه الامن تلقت معلومات من جهات استخباراتية عراقية ان مصر تنتظر مخططاً دموياً خلال الاشهر المقبلة وان اجتماعا سريا تم بين عناصر لجماعة الاخوان وقيادات فاعله لتنظيم داعش وبناء على ذلك فلقد اعلنت قوات الامن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة تلك العمليات