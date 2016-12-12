ما مواصفات مقاتلات أف – 35 التي تشغل العالم؟

– December 12, 2016

قاعدة نيفاتيم الجوية (اسرائيل)-(أ ف ب) – ستحط اول طائرات شبح من طراز اف-35 الاميركية المقاتلة في اسرائيل الاثنين، بحضور وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر ونظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب اسرائيل. في ما يلي خمس معلومات اساسية عن الطائرات فائقة التقدم تكنولوجيا.

– الاغلى في التاريخ –

تعد الطائرات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الاميركية العملاقة في مجال الصناعات الجوية، الاغلى في التاريخ. وتتميز الطائرات الشبح بقدرتها على مساعدة الطياريين في تجنب انظمة الصواريخ المتطورة. ولكن البرنامج تعرض لانتكاسات عديدة، منها حريق غامض في المحركات في عام 2014 ما دفع القادة العسكريين الى منع الطائرات من التحليق لحين حل المشكلة. وستشتري اسرائيل اول 33 مقاتلة بسعر 110 ملايين دولار (103 مليون يورو) لكل طائرة.

وفي عام 2001، كانت اسرائيل وافقت على شراء 52 طائرة اضافية من طراز اف- 16 من لوكهيد ماترن بقيمة 1,3 مليار دولار اميركي.

– الاولى خارج الولايات المتحدة –

ستكون اسرائيل اول دولة تحصل على الطائرات خارج الولايات المتحدة، مع وجود العديد من الدول التي طلبت بالفعل هذه الطائرات. وتحصل اسرائيل على مساعدات عسكرية اميركية تبلغ قيمتها اكثر من 3 مليار دولار سنويا. ويؤكد تسليم الطائرات الفائقة التطور متانة العلاقات الاستراتيجية بين الحليفين، رغم الخلافات في السنوات الاخيرة بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وادارة الرئيس باراك اوباما التي ستنتهي ولايتها الشهر المقبل. واطلق عليها تسمية «ادير» باللغة العبرية وتعني «العظيم».

وتتسلم اسرائيل النموذج «ايه» من طائرات اف-35 التقليدية للاقلاع والهبوط. بينما يقوم نموذج «بي» بالاقلاع عبر مدرجات قصيرة والهبوط بشكل عمودي ونموذج «سي» لحاملات الطائرات.

– سرعة فائقة –

تصف شركة لوكهيد مارتن قدرات طائرة الشبح بانها غير مسبوقة، وتتميز بقدرتها على مساعدة الطياريين في تجنب انظمة الصواريخ المتطورة. وتستطيع الطائرات حمل مجموعة من الاسلحة بسرعة فائقة تصل الى 1,6 ماخ (نحو 1900 كم/ساعة). وتستطيع الطائرة حمل قرابة 8200 كيلوغرام من الاسلحة، الا ان هذا يقلل من اسلوب الشبح فيها. وتم تصميم الطائرة للمشاركة في العديد من المواقف القتالية.

– خوذات من افلام الخيال العلمي-

وتكلف خوذة الطيار 400 الف دولار وحدها، وتبدو مشابهة لافلام الخيال العلمي. وتشارك شركة «ايلبيت سيستمز» الاسرائيلية في صناعة الخوذة التي تحوي نظاما تشغيليا خاصا، ونظام رؤية ليلية وحرارية بالاضافة الى امكانية الرؤية ضمن 360 درجة مع نصب كاميرات على سطح الطائرة.

– جاهزة للقتال-

من غير الواضح ان كانت الطائرات ستشارك في القتال. ومن المتوقع ان يبدأ تشغيل اولى المقاتلات خلال عام من استلامها في اسرائيل .

واعلنت القوات الجوية الاميركية في اب/اغسطس ان اول سرب من طائرات اف-35 اصبح جاهزا للقيام بعمليات قتالية.

واعلن سلاح مشاة البحرية الاميركية (المارينز) في عام 2015، ان اول مجموعة من طائرات اف -35 بي حققت قدرتها التشغيلية الاولى، الا انه لم يتم استخدامها حتى الان في القتال.