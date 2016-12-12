السيسي:تفجير الكنيسة عملية انتحارية حددت هوية منفذها وتوقيف أربعة مشتبه بهم

– December 12, 2016

الأقباط يشيعون ضحايا الاعتداء في القاهرة

القاهرة-الزمان -أ ف ب) – اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين ان الاعتداء على الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الذي اوقع 24 قتيلا الاحد ، هو هجوم انتحاري وتم تحديد مرتكبه وتوقيف اربعة مشتبه بهم. واكد السيسي في كلمة مقتضبة القاها اثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا ان مرتكب الاعتداء «محمود شفيق محمد مصطفى يبلغ من العمر 22 عاما وفجر نفسه بحزام ناسف»، مضيفا «تم توقيف ثلاثة اشخاص (مشتبه بهم) وسيدة ومازال يجريالبحث عن اثنين». واشار الى ان الشرطة امضت الليل في جمع اشلاء مرتكب الاعتداء والعمل على كشف هويته. واضاف السيسي ان «هذه الضربة اوجعتنا ولكنها لن تكسرنا، وان شاء الله سوف ننجح في هذه الحرب» ضد الارهاب.

وقال السيسي انه «يقدم التعازي لكل المصريين». وترأس البابا تواضروس الثاني قبيل الظهر القداس الجنائزي لضحايا الاعتداء الذي اقيم في كنيسة العذراء بمدينة نصر (شرق القاهرة) بسبب اعمال التجديد الجارية في الوقت الراهن بالكاتدرائية، المقر الرئيسي لبابا الاقباط الارثوذكس.

ووقع التفجير الاحد داخل الكنيسة خلال قداس الاحد وهو الاكثر دموية ضد الاقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الاسكندرية في ليلة راس السنة الميلادية عام 2011 والذي اوقع 21 قتيلا .

ويواجه الاقباط الذين يشكلون 10٪ من عدد سكان مصر البالغ 90 مليون نسمة، تمييزا تزايدت وتيرته اثناء السنوات الثلاثين لحكم الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

و بدأ الاقباط الارثوذكس الاثنين تشييع 24 شخصا قتلوا في الاعتداء على الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في وسط القاهرة والذين ارتفع عددهم الى 24.

وترأس البابا تواضروس الثاني قبيل الظهر القداس الجنائزي لضحايا الاعتداء الذي اقيم في كنيسة العذراء بمدينة نصر (شرق القاهرة) بسبب اعمال التجديد الجارية في الوقت الراهن بالكاتدرائية، المقر الرئيسي لبابا الاقباط الارثوذكس.

ووضعت الجثامين في صناديق خشبية حفر صليب على كل منها، جنبا الى جنب امام المذبح. وكتب على كل صندوق اسم الضحية كما وضعت الى جوارها شموع بيضاء.

وبعد الصلاة على أرواح الضحايا، قال البابا تواضروس في كلمة القاها «المصاب هو مصاب مصر كلها وليس الكنيسة فقط».

واضاف والدموع في عينيه «اننا نتألم كثيرا لانتقال الأحباء ونتألم لهذا الشر ولشكل الشر الذي تخلى عن كل إنسانية والمشاعر التي أوجدها الله فى الإنسان، وصار أداة فى يد أشرار يؤذون بها مشاعر الوطن».

وكانت وزارة الصحة المصرية اصدرت الاثنين بيانا جديدا اعلنت فيه ان عدد ضحايا التفجير ارتفع الى 24 قتيلا، معظمهم من النساء.

وقال البيان ان 21 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما خرج 24 آخرون بعد تحسن حالتهم.

ووقع التفجير الاحد داخل الكنيسة خلال قداس الاحد وهو الاكثر دموية ضد الاقباط في مصر منذ اعتداء كنيسة القديسين في الاسكندرية في ليلة راس السنة الميلادية عام 2011 والذي اوقع 21 قتيلا.