اعتقال مئتي مسؤول من حزب مؤيد للأكراد في تركيا

– December 12, 2016

ارتفاع عدد ضحايا تفجيري أسطنبول إلى 44 شخصاً

انقرة- الزمان -(أ ف ب) – اعتقلت السلطات التركية نحو مئتي عضو في اكبر حزب مؤيد للاكراد في البلاد وضربت اهدافا كردية في شمال العراق الاثنين، بعد تفجيري اسطنبول اللذين اعلنت مجموعة كردية متشددة مسؤوليتها عنهما. وارتفعت حصيلة ضحايا تفجيري اسطنبول اللذين وقعا مساء السبت الى 44 قتيلا على الاقل، حسب حصيلة نشرتها وزارة الصحة ونقلتها وسائل الاعلام التركية. وقال وزير الصحة رجب اكداغ امام البرلمان في انقرة «من المؤلم جدا ان نخسر 36 من شرطيينا وثمانية من مدنيينا في هجوم دموي». وضربت تركيا اهدافا للمتمردين الاكراد في شمال العراق بعد اقل من 24 ساعة كما افادت وسائل اعلام تركية. واعلن الجيش التركي انه ضرب «عناصر منظمة ارهابية انفصالية» في اشارة الى حزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب بشمال العراق ودمر مقرها وكذلك ملاجىء ومواقع مسلحة، بحسب ما افادت وكالة دوغان.

واوردت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة ان الشرطة اعتقلت 198 مسؤولا من حزب الشعوب الديموقراطي ابرز الاحزاب المناصرة للقضية الكردية في تركيا.

وبحسب ما اوردت وكالة الاناضول، تم توقيف عشرين من قيادات الحزب في اسطنبول، بينهم رئيسة فرع الحزب في المدينة أيسال غوزال، بينما اعتقل 17 اخرون في العاصمة انقرة بينهم مدير فرع الحزب هناك ابراهيم بينجي.

وجرت اعتقالات اخرى في اضنة ومرسين (جنوب) ومانيسا غرب تركيا بالاضافة الى اعتقالات في مدينة شانلي اورفا في جنوب شرق تركيا. وتثير الاعتقالات مخاوف من امكانية تعزيز انقرة لحملتها واتخاذ اجراءات انتقامية ضد سياسيين مؤيدين للقضية الكردية الذين يتهمون بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني- وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي. وكانت مجموعة صقور حرية كردستان المتشددة القريبة من حزب العمال الكردستاني اعلنت الاحد مسؤوليتها عن الهجوم المزدوج في اسطنبول السبت.

وقالت المجموعة في بيان ان عنصرين في صقور حرية كردستان «نفذا بدقة عالية الهجوم المزدوج المتزامن (…) امام ستاد فودافون ارينا وحديقة ماشكا». واضافت ان «رفيقينا استشهدا في الهجومين».

وتعتبر واشنطن وانقرة وبروكسل حزب العمال الكردستاني منظمة «ارهابية».

وتجددت المواجهات العسكرية بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، قبل سنة بعد انهيار وقف هش لاطلاق النار بينهما. وادى النزاع منذ اندلاعه في 1984 الى مقتل اكثر من 40 ألف شخص.

– مخاوف من رد انتقامي-

وتعيش تركيا التي اعلنت حالة الطوارىء منذ منتصف تموز/يوليو اثر انقلاب فاشل، في حالة تأهب قصوى بسبب ارتفاع مخاطر حدوث هجمات، خصوصا منذ تجدد النزاع الكردي في صيف 2015.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية معارك شبه يومية بين قوات الامن ومسلحين اكراد اوقعت اكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.

ونفذ حزب العمال الكردستاني وصقور حرية كردستان العديد من الهجمات ضد قوات الامن في جنوب شرق البلاد ولكن ايضا في انقرة واسطنبول.

ومساء السبت انفجرت سيارة بالقرب من ملعب فريق كرة القدم بشيكتاش في اسطنبول وبعد دقيقة فجر رجل نفسه قرب مجموعة من الشرطيين في متنزه مجاور. وبشيكتاش هو اكثر نوادي كرة القدم شعبية في اسطنبول ويعرف مشجعوه بارائهم المعادية للمؤسسة. وكانوا جزءا كبيرا في التظاهرات ضد اردوغان الذي كان رئيسا للوزراء في حينه. وتعهد نادي بشيكتاش في بيان ب «الوقوف بحزم بمواجهة المهاجمين الدنيئين الذبن لن يحققوا هدفهم». واكدت مجموعة صقور حرية كردستان في اطار تبني التفجير المزدوج ان الشعب التركي ليس «هدفها المباشر» متهمة الحكومة التركية ب»الفاشية» تجاه الاكراد.

واكد اردوغان الاحد ان بلاده «ستحارب الارهاب حتى النهاية» بينما تعهد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو «سننتقم عاجلا ام اجلا». الا ان تصريحاته اثارت انتقادات في تركيا، وراى رئيس تحرير صحيفة «حرييت» مراد يتكينان في افتتاحية الصحيفة ان الحكومة التركية تفتقد «لاستراتيجية عميقة…غير الاستجابة بشدة». وحذر يتكين ايضا من امكانية استغلال الحكومة لكل هجوم «للمزيد من تشديد الاجراءات، الذي سيتحول الى المزيد من فرض القيود على الحريات ولكن لا يتمكن من وقف الاعمال الارهابية». واثار الهجوم المزدوج ردود فعل وادانات دولية. واكدت السفارة الاميركية في انقرة في تغريدة اثر هجومي السبت «قلوبنا وصلواتنا مع سكان اسطنبول»، مؤكدة الوقوف «الى جانب الشعب التركي ضد الارهاب». ودانت العديد من الدول الاوروبية التفجيرين واكدت باريس «دعمها الكامل» لتركيا، بينما قدمت برلين «تعازيها للرئيس اردوغان والشعب التركي».

ودان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التفجيرين، مؤكدا انه يتوقع من الحكومة التركية ادانة الهجمات داخل اسرائيل. وقال وزير الصحة التركي رجب أقداغ أثناء جلسة للبرلمان الاثنين إن عدد ضحايا تفجيري اسطنبول ارتفع إلى 44 شخصا من بينهم 36 من رجال الشرطة. وتوافد الزوار على النصب التذكاري الذي أقيم لضحايا التفجيرين أمام استاد لكرة القدم في اسطنبول ووضعوا أكاليل الزهور ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا. ووقع الانفجاران خلال فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقة بينهما وانفجرت القنبلة الأولى خارج استاد لكرة القدم في اسطنبول مساء السبت (10 ديسمبر كانون الأول) ثم انفجرت القنبلة الثانية بعد 45 ثانية تقريبا في متنزه قريب فيما بدا أنه هجوم منسقلاستهداف الشرطة.

وأعلنت جماعة صقور حرية كردستان المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجيرين.

وخلال الشهور القليلة اُعتقل ألوف الساسة الأكراد من بينهم عشرات من رؤساء البلديات وزعماء في حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان لاتهامهم بالصلة بحزب العمال الكردستاني .