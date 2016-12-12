الجسمي وشيرين في مفتتح مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية

– December 12, 2016

الشارقة -(رويترز) – يحيي المغني الإماراتي حسين الجسمي والمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب أولى أمسيات الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في السادس من يناير كانون الثاني. ينظم المهرجان مركز فرات قدوري للموسيقى برعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في الفترة من السادس إلى الرابع عشر من يناير كانون الثاني بمشاركة 24 فنانا من 13 دولة عربية وأجنبية. ويشارك في المهرجان فنانون من مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق والإمارات وكوبا وكولومبيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وتقام حفلات المهرجان على مسارح المجاز والقصباء وجزيرة العلم إضافة إلى حفلات وأنشطة أخرى في الهواء الطلق تستضيفها كل من واجهة المجاز المائية والقصباء.

ونقل موقع الشارقة 24 الإلكتروني اليوم الاثنين عن الفنان فرات قدوري مدير المهرجان قوله «يسعدنا أن نحتفل بدورة أخرى من النجاح الذي حققه مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية من خلال استضافتنا نخبة من أشهر المطربين والعازفين والفرق الموسيقيةومن أبرزهم الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة شيرين عبد الوهاب التي ستحيي أول حفلة لها بين جمهورها في إمارة الشارقة.»

وأضاف قدوري أن الدورة الرابعة من المهرجان ستتضمن مزيجا غنيا ومتنوعا من الحفلات والفعاليات الفنية من مختلف مجالات الموسيقى المحلية والعربية والعالمية إلى جانب الطرب الأصيل والمعزوفات التي سيقدمها فنانون وفرق دولية تحظى بشهرة واسعةفي العالم.

وتتضمن أنشطة المهرجان هذا العام أمسية فنية لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم إضافة إلى مسابقة للعزف على البيانو لجميع الأعمار ولاكتشاف المواهب الجديدة.