عاصفة ثلجية تضرب شيكاجو وتلغي مئات الرحلات الجوية

– December 12, 2016

شيكاغو -(رويترز) – ألغيت مئات الرحلات من وإلى مطاري أوهير وميدواي الدوليين في شيكاجو يوم الأحد مع هبوب عاصفة مصحوبة بهطول ثلوج متوسطة إلى كثيفة على إقليمي الغرب الأوسط العلوي والبحيرات العظمى السفلي قبل أن تتوجه إلى شمالشرق الولايات المتحدة. وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن التحذير من هبوب عاصفة شتوية كان لا يزال ساريا في منطقة شيكاجو ظهر الأحد مع توقع أن يصل التراكم الإجمالي للثلوج إلى 25 سنتيمترا بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وحذرت الهيئة من أن ظروف القيادة ستكون صعبة في وحول ثالث أكبر منطقة حضرية في البلاد حيث بدأ هطول الثلوج ظهر السبت.

وتشير هيئة الأرصاد الوطنية إلى أن ما يصل إلى 33 سنتيمترا من الثلوج هطلت على أجزاء في ميشيجان وما يصل إلى 23 سنتيمترا في مينيسوتا بحلول الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وقال مطارا أوهير وميدواي الدوليين إن يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ألغتا معظم الرحلات الإقليمية ومعظم خدمة الخط الرئيسي في مطار أوهير الدولي في حين ألغت ساوث وست لاينز معظم الرحلات من مطار ميدواي الدولي مساء الأحد وصباح الاثنين .

وطبقا لخدمة فلايت وير لتتبع الرحلات فقد ألغي أكثر من 1200 رحلة من وإلى مطار أوهير حتى ظهر الأحد في حين ألغيت قرابة 200 رحلة في مطار ميدواي.