– December 12, 2016

إستقطاع 25 بالمئة من راتب الموظف الإسمي كتوقيفات تقاعدية

إقتصادية البرلمان لـ (الزمان): إستثناء الأطباء والعناصر الأمنية من إجازة الأربع سنوات

بغداد – محمد الصالحي

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن استثناء الاطباء ومنتسبي الوزارات الامنية من اجازة الاربع سنوات ، التي صوت عليها البرلمان ضمن موازنة العام المقبل، مشيرة الى ان العمل بالاجازة سيبدأ مطلع الشهر المقبل . وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (هدف الحكومة من منح الاجازة للموظفين هو توفير مبالغ اضافية للموازنة بعد استقطاع مخصصات الوظيفة كافة فضلا عن منح فسحة للموظف من أجل اكمال دراسته او بعض الاعمال التي بحاجة الى وقت). وأضافت أن (البرلمان قلص عدد السنوات من خمس إلى أربع لإتاحة الفرصة لعدد اكبر من الموظفين فضلا عن استقطاع 25 بالمئة من الراتب الاسمي). مشيرة الى أن (الاجازة ستمنح في الاول من كانون الثاني المقبل ولغاية نهاية العام بشرط موافقة الوزير او رئيس الهيئة حصرا ، فيما استثنت السلك الامني والاطباء من تلك الاجازة لحاجة الحكومة الى وظائفهم في الوقت الحاضر). واكدت نجيب أن (الحكومة ستضيف مجموعة اخرى من التعليمات على القانون لتنفيذه في المؤسسات الحكومية).وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد قد كشفت عن استقطاع نسبة 25 بالمئة من الراتب الاسمي للموظف الذي يتمتع بإجازة الأربع سنوات التي صوت عليها البرلمان ضمن قانون الموازنة. وقالت سجاد في تصريح امس ان (هنالك نقطة مهمة لم ينتبه لها الكثير من الموظفين في إجازة الأربع سنوات ). مبينةً أن (هذه النقطة تتعلق بقضية التوقيفات التقاعدية والبالغة 25 بالمئة من الراتب الاسمي).

وأضافت أن (التوقيفات التقاعدية هي 25 بالمئة من الراتب الاسمي يتم إدخارها لأغراض التقـاعد يدفـــــــــع منها المـــــــوظف 10 بالمئة من راتبه الاسمي و15 بالمئة تدفعها عنه وزارة المالية). موضحة أنه (ما دام الموظف سيتمتع بالإجازة فسيتحمل كامل الاستقطاع لأنها تعد سنين خدمة مجزية لأغراض التقاعد ووزارة المالية لن تدفــع عنه الفرق الباقي).

وكان مجلس النواب قد صوت الاسبوع الماضي على البنود الواردة في مشروع قانون الموازنة بما فيها المادة الخاصة باجازة الاربع سنوات للموظفين حيث نشر نص المادة الخاصة بإجازة الاربع سنوات للموظفين وهي أولا ( للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم وبناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثــــناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل).

وثانياً (للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرين شهرا ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة).