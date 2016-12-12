– December 12, 2016

وزير الدفاع الامريكي يصف مباحثاته مع البارزاني بالبنّاءة

الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): إجتماعات خماسية لأحزاب الإقليم لحل الأزمات

بغداد – صباح الخالدي

اربيل ــ فريد حسن

جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداده لبحث استبدال الرئاسات الثلاث في الاقليم بما فيها منصب رئيس الاقليم، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات خماسية بين الاحزاب السياسية من اجل لم الشمل في وقت اشترطت حركة تغيير عودتها للتفاوض باعادة تفعيل البرلمان. وقالت عضو الحزب نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (رئيس الاقليم مسعود البارزاني ابدى استعداده للتفاوض واجراء تغييرات في الاقليم من اجل لم الشمل بين الاحزاب اضافة الى انه مصر على تنازله عن منصبه في حال ايجاد البديل ). مضيفة ان (البارزاني اطلق قبل ايام مبادرة جديدة للاجتماع بالاحزاب لمعرفة مطاليبها وايجاد حلول تسهم في حل جميع المشاكل المتعلقة بين الاحزاب وبالشكل الذي يخدم الاقليم)، مؤكدة ان (الايام المقبلة ستشهد اجتماعات خماسية بين الاحزاب لحلحلة الوضع في الاقليم واعادة الاستقرار السياسي ). فيما اكدت حركة التغيير ان شرطها الأساسي للعودة الى التفاوض السياسي في الإقليم هو إعادة تفعيل البرلمان . وقال الناطق باسم الحركة محمد توفيق في تصريح امس ان (العملية السياسية في إلاقليم معطلة بسبب تعطيل برلمان الإقليم) مؤكدا ان (الحركة وضعت شرطا أساسيا للعودة الى التفاوض السياسي)، مشيرا الى ان (الحوار السياسي هو الكفيل بحل جميع الازمات وان هذا الحوار لا يتم الا عن طريق عودة برلمان الإقليم) . وكانت الجماعة الاسلامية الكردستانية قد كشفت عن تزايد الخلافات بين الاطراف السياسية كافة . وقال عضو في الجماعة احمد حمه رشيد لـ(الزمان) اول امس ان (الاحزاب الكردية الاربعة اصبحت في مواجهة مباشرة مع الحزب الديمقراطي بسبب رفضه تمرير الموازنة ). مطالبا الحزب الديمقراطي (بأجراء اصلاحاته التي تعهد بها مسعود البارزاني بتغيير رئيس الاقليم بعد التشاور مع الكتل السياسية الاخرى لحلحلة الموقف بأسرع وقت ).

الى ذلك كشف وزير الدفاع آشتون كارتر الذي وصل الى اربيل امس عن عزم التحالف الدولي لعقد اجتماع جديد في لندن يوم الخميس المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في محاربة تنظيم داعش، مشيرا الى أن القوات العراقية قادرة على تحقيق النصر في الموصل.

وقال كارتر في تصريح ان (القوات العراقية تخوض معركة ليست سهلة في الموصل والقوات قادرة على استعادة المدينة بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات منها بمساعدة الولايات المتحدة) مبيناً أن (خطط التحرير تسير وفقاً لما تم وضعه) ، كاشفا عن (عزم التحالف الدولي ضد داعش عقد اجتماع جديد في لندن الخميس المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة في محاربة التنظيم) . وكان كارتر قد اطلع عن كثب على سير عملية استعادة الموصل خلال زيارته اربيل وتوسيع مباحثاته بشأن دور القوات التركية في المنطقة مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، واصفا المباحثات مع البارزاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي بالمثمرة والبناءة. وقال كارتر في تصريح ان (بلاده على استعداد لتقديم دعم إضافي إلى العراق في حربه ضد داعش) .

وأوضح ان (الاجتماع مع قادة أتراك في أنقرة الجمعة الماضية تضمن نقاشا بشأن مشاركة القوات التركية الموجودة في قاعدة بعشيقة في المعارك الجارية لتحرير الموصل)، مشيرا الى ان (تركيا ينبغي أن تضطلع بدور في المعركة ) واصفا المباحثات مع البارزاني والعبادي (بالمثمرة والبناءة للغاية). وكشفت تقارير امس عن نشر صحيفة أمريكية خريطة تظهر سيطرة البيشمركة على مساحات شاسعة تقدر بنحو نصف مساحة الإقليم المتعارف عليها ونقلت عن قادة اكراد ميدانيين قولهم إن (قطعاتهم لن تنسحب من تلك المناطق بوصفها كردية وستقاتل أي طرف يحاول أن يخرجها منها) .