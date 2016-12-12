– December 12, 2016

إتهام جهات معينة بتدبير التظاهرات وتحذيرات من إنفلات الأوضاع

نواب القانون يطالبون بإجراءات حيال أحداث البصرة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعا نواب عن ائتلاف دولة القانون الحكومتين المركزية والمحلية في بغداد والبصرة الى اتخاذ اجراءات مناسبة بشأن الاحداث التي رافقت زيارة رئيس الائتلاف نوري المالكي الى البصرة، محذرين من عواقب حصول مثل هذه الاحداث التي قد تنذر بوقوع حرب اهلية.وقال النائب رسول راضي في تصريح امس إن (تحشيد الجماهير وتعبئتهم في الشارع بهذا الشكل ضد السياسيين هي ظاهرة سلبية وخطيرة وهي احداث لا نتمنى حدوثها)، موضحاً أن (التحقيق بما جرى هو من اختصاص الحكومة المحلية في البصرة، ولا نعتقد أن مجلس النواب معني بهذه القضية، لكونها تخص مسؤولاً تنفيذياً والسلطة التنفيذية هي المعنية بهذا الجانب). وأكد راضي (ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ازاء مثل هذه الحالات غير المقبولة، لأنها إن تكررت فسيكون مردودها سلبياً وسيعطي مؤشرات لأعداء البلد بأن الفاجعة ستكون بين أطراف جهة واحدة وهو ما ينتظره أعداء العراق بعد أن حقق الشيعة انتصاراتهم ضد تنظيم داعش من خلال القتال مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة)، مضيفاً أن (المسؤولين حين يزورون المحافظات فهم يتحركون لغايات سياسية ولمتابعة أحوال المحافظات أو المناطق التي يزورونها ولابد من توفير حمايات استثنائية وأجواء ملائمة لأي مسؤول من الحكومتين الاتحادية والمحلية حين زيارته للمحافظات لأن الوضع الأمني بالبلد غير مستقر).

وتظاهر محتجون في البصرة مساء السبت الماضي قرب ديوان المحافظة إحتجاجا على زيارة المالكي وطالبوه بمغادرة المحافظة، مرددين هتافات مناوئة له. من جهتها، حمّلت النائبة زينب عارف البصري الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية الاحداث التي شهدتها المحافظة اثناء زيارة المالكي، داعية الى البدء بعملية (صولة فرسان). وقالت البصري في تصريح (نحمّل الحكومة المركزية والحكومة المحلية مسؤولية ماحدث في البصرة في احتفالية لمكتب حزب الدعوة كان من المفترض ان يحضرها رئيس اكبر كتلة برلمانية ، كما نحذر الحكومة من التهاون مع الخارجين على القانون ومن المتعاونين معهم الذين سهلوا دخولهم الى نادي النفط وعبثوا في المكان وكسروا الاثاث وهذا هدر للمال العام)، داعية الحكومة المحلية الى ان (تتحمل مسؤوليتها وتحاسب هذه الثلة وتقدم اعتذارها للشعب العراقي وللبرلمان العراقي وممثلي الشعب)، مطالبة الحكومة المركزية بأن (تبدأ صولة فرسان جديدة لتحرير البصرة وتعيد هيبة شيوخ العشائر بعد ان حاول العابثون النيل منهم وهم رمز العراق بشموخهم وشهامتهم ووطنيته).

الى ذلك، قالت النائبة عواطف نعمة في تصريح إن (ما حصل أمس بالمركز الثقافي النفطي بالبصرة من هجوم خطير لميليشيات على 500 مواطن عراقي بينهم نخب ثقافية وشيوخ عشائر وسياسيون هو سابقة خطيرة تعيد للأذهان التجاوز والإستهانة السابقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية حين إقتحمتها الجهات نفسها)، على حد قولها، مضيفة أن (القوات الأمنية كانت موجودة في مكان الحادث نفسه ولم تحرك ساكناً، ومن ثم فنحن لم نعد نطمئن على حياتنا لكون الجهات الأمنية بالمحافظة في طريقها للسقوط). ورأت أن (ما حصل في يوم التظاهرة أعطى مؤشراً على أن الحكومة المحلية إنهارت وحتى الحكومة الاتحادية خجولة ولاتستطيع إتخاذ أي موقف حازم مع تيار الأحرار)، بحسب قولها، مضيفة أن (الأجهزة الأمنية بالبصرة ليس لديها أي إرادة لبسط الأمن والسيطرة على الميليشيات وأصبحت حياة جميع أبناء المحافظة في خطر مع إنتشار الفساد والمخدرات والميليشيات في ظل صمت وتستر الاجهزة الامنية، كما ان المحافظة في إنهيار نتيجة لفتنة تريدها الميليشيات لضرب النسيج الإجتماعي فيها)، على حد قولها.وتابعت (لولا عقلاء المحافظة لكانت هنالك حرب أهلية بالبصرة)، مضيفة أن (ماحصل بالمركز الثقافي سيزيد النعرات والصراعات بين العشائر خاصة وأن جميعها تملك السلاح، وبالتالي عندما لا تحمي الدولة المواطن فعلى العشيرة حمايته). وكان المستشار الإعلامي للمالكي عباس الموسوي قد وصف أحداث البصرة (بمحاولة من أطراف لقتل المالكي سياسياً وجسدياً)، مضيفاً أن (التظاهرات لم تكن عفوية بل مدبرة من جانب جهات سياسية)، بحسب قوله. بدوره، عدَ حزب الدعوة الإسلامية المتظاهرين ضد المالكي (خارجين عن القانون).وقال المكتب الإعلامي للحزب في بيان إن(الذين تظاهروا في البصرة ضد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الأخ المالكي هم نفر قليل من الخارجين عن القانون الذين أنهى المالكي جرائمهم في صولة الفرسان وهم يتبعون إلى كتلة سياسية معروفة بالشغب)، مضيفاً أن (هؤلاء الخارجين عن القانون سيواجهون صولة فرسان أخرى دفاعا عن البصرة الفيحاء وأهلها الطيبين الذين سيدافعون عن مدينتهم ويحموها من المجرمين).