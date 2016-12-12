– December 12, 2016

عبد الرضا : الاتحاد ينجح في الحد من آفة التزوير

قفازات التخصصي تتوّج بلقب اندية العراق بالملاكمة

بغداد – قاسم شلاكه

توج فريق مركز بغداد التخصصي بالملاكمة ببطولة اندية العراق بالملاكمة للناشئين جمع 42 نقطة بفارق كبير عن وصيفه نادي الخطوط الذي جمع 27 نقطة فيما احتل نادي العمارة المركز الثالث بعد ان جمع 19 نقطة، البطولة التي استمرت اربع ايام تنافس فيها 246 ملاكما يمثلون 52 ناديا من بغداد والمحافظات حيث اختتمت منافساتها على حلبة مركز بغداد التخصصي بالملاكمة، وشهدت البطولة تنظيما رائعا من حيث توفير الأجواء المناسبة لاقامة البطولة كما اتسمت البطولة بالاثارة والندية لاسيما ان الاتحاد شكل لجنة مختصة بالتعاون مع ضباط الجنسية للكشف عن حالة التزوير والقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تلقي بظلالها على الملاكمين واللعبة عامة، الاجراءات اعطت قوة للمنافسة في البطولة حيث افرزت ملاكمين يتوقع لهم مستقبل في لعبة الفن النبيل، كما اتسمت البطولة بحضور جماهيري واسع وغفير من الجماهير المحبة للعبة الفن النبيل.وفاز بالمراكز الأولى كل من الملاكمين وزن كغم 46 موسى جعفر من العمارة وزن 48 كغم محمد حيدر من الخطوط وزن 50 كغم حسين قاسم من مركز بغداد وزن 52 حسين عبد الهادي من مركز بغداد وزن 54 كغم يحيى هشام من مركز بغداد وزن 57 كغم حيدر محمد موله من الاتصالات وزن 60 كغم عباس حيدر مركز بغداد وزن 62 كغم عمر ايهاب من الاعظمية وزن 66 كغم مصطفى شيركو من العمال وزن 70 كغم كرار نعمت من الميثاق وزن 75 كغم فقار علي من العمارة وزن 81 كغم محمد حيدر من الجوية وزن + 81 كغم هاشم عمار من نادي الحسين.

رئيس الاتحاد العراقي بشار مصطفى اكد ان التنظيم كان اكثر من رائع خصوصا في ختام البطولة حيث قدمت ادارة مركز بغداد التخصصي بالملاكمو جهد كبير في تنظيم ختام البطولة بالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي، كما شهدت البطولة حضورجماهيري كبير حيث حظي الاختتام بحفل اعطى البطولة طابع البهجة خصوصا في ضل انتصارات جيشنا الباسل والحشد الشعبي لدحر الإرهاب الظالم،

كما ظهرت مستويات كبيرة برغم قوة المنافسة كون الفائزين بالمراز الأولى سيمثلون منتخب العراق وسكيون لهؤلاء منهاج خاص يتضمن معسكرات ومشاركات خارجية من اجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، نتوقع لهذه الكوكبة من الشباب مستقبل كبيرة في لعبة الفن النبيل.

القضاء على آفة التزوير

واوضح امين سر الاتحاد عبد الرضا علي ان التنظيم كان ناجحا والاتحاد عمل بجهد كبير بالتعاون مع مركز بغداد التخصصي بالملاكمة على نجاح البطولة بشكل لافت للنظر من حيث تسهيل مهام الفرق المشاركة وتقديم كل المتطلبات ، كما شكل الاتحاد لجنة من اجل كشف تزوير اعمار اللاعبين واستطعنا الكشف عن بعض اللاعبين وتم ابعادهم عن البطولة

نشكر ادارات الاندية التي ابدت تعاونها من اجل نجاح البطولة من خلال الالتزام بالقوانين والانضباط بشكل كبير. برغم من ان البطولة شهدت مشاركة واسعة حيث شارك 246 ملاكما يمثلون 52 نــــاديا، والحقيقة ان معظم المشاركين قدمـــوا عروضا مميــــــزة ونستطيع من خلالهم تشكـــــــيل منتخب وطـــــني للاستحقاقات المقبلة ونتوقـــــع ان تكــــون لهــــم بصمة في عالم الفن النبيل.

جهود كبيرة

مدير مركز بغداد التخصصي بالملاكمة الدكتور عبدالجليل جبار قال: لقد احرز فريقنا البطولة بجدارة حيث قدم لاعبونا مستوى اكثر من رائع إذ جمع 42 نقطة واحرز من خلالها المركز الاولى كون فريقنا يمتلك عناصر شبابية مميزة بالإضافة الى ادارة متابعة ومهتمة بلعبة الملاكمة واستطاعت ان تذلل جميع العقبات امامنا من اجل احراز لقب البطولة ، وكانت استعداداتنا مبكرة للبطولة وحرصنا على تأهيل عناصرنا للبطولة من حيث التدريبات المكثفة والحمد لله قد تحقق بجهود الادارة والملاك التدريبي والملاكمين.

وهذه هي المرة الثانية التي نحصل على المرز الاول اذ سبق وان حققنا بطولة اندية العراق للنشائين في وقت مضى، في الحقيقة كان هنالك عمل كبير لاربعة ايام متتالية من الصباح الى المساء لم يهدا جميع منتسبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للملاكمة حتى تحقق الفوز الكبير بالمركز الاول في البطولة اذ جاء ذلك بتضافر جهود المدربين واللاعبين على حد سواء، كل الشكر لابطال المركز من اللاعبين …. وكل الشكر للمربين والمدربين في مركز بغداد والبصرة والكوت وميسان ولهم الفضل الاول بالفوز،شكرا للاتحاد العراقي للملاكمة على التنظيم الرائع و شكرا لجميع الحكام الذين بذلوا جهودا كبيرة من اجل نجاح البطولة.

تنظيم رائع

مدرب الخطوط الدكتور رافد خليل صاحب المركز الثاني اكد ان البطولة كانت قوية جدا حيث تنافس 246 كلاكم يمثلون اغلب اندية العراق بالاضافة الى المشاركة المميزة لمركز بغداد الخصيصي والذي استحجق لقب البطولة بعد ان جمع 42 نقطة، كما ان فريقنا قدم جهودا كبيرة حيث قدم ملاكمونا نزالات كبيرة و رائعة استعطعنا من خلالها احراز مركز الوصيف بعد ان جمعنا 27 نطة التي اهلتنا لذلك، بصوؤة عامة البطولة رائعة من كل الجوانب حيث تميزت بالتنظيم الجيد كما كان لحفل الختام بصمة في نفوس المشاركين حيث الروح المعنوية العالية وجاء ذلك بجهود ملاك المركز التخصصي لرعاية الموهوبين واتحاد الملاكمة حيث شهدنا ختام نموذجي، تمنياتنا ان تكون لهذه الكوكبة من الناشئين مستقلا كبيرا حيث يتمت معظمهم بالمستويات العالية ولاينقصهم سوى الخبرة والاحتكاك.

تكريم

على هامش البطولة كرم الاتحاد العراقي بالملاكمة اثنان من رواد لعبة الملاكمة لجهودكم الكبيرة خلال عملهم بمجال الرياضة وهم كل من عزت عبــاس ووسام سعدي،

الأفضل

كما اختير افضل حكم قاضي في البطولة الحكم الافضل الدولي علي عبد علي فيما حصل على افضل حكم حلبة ناجي عباس وجاء الاختيار لما قدماه الاثنان من مستوى تحكيمي مثالي، حيث اكدوا ان اختيار افضل حكم من قبل زملاء اللعبة يعد حافزا لتقديم عطاء اكبر خلال البطولات المقبلة، ويعود الفضل في تطور المستوى الفني للحكام للاتحاد اذ عمل جاهدا خلال السنوات الماضية على تطوير المستوى من خلال الدوريات التدريبية المحلية والدولية التي اقامها الاتحاد تحت اشراف محاضرين دوليين،

كما نال لقب افضل ملاكم فائز عمر ايهاب من نادي الاعظمية ، ونال لقب افضل خاسر منتظر علاء من نادي الداموك.