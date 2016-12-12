– December 12, 2016

هاتريك إيبورا يقود إشبيلية لمواصلة الضغط على برشلونة ويوفنتوس يقلب الطاولة

ليفربول يواصل نزف النقاط ومانشستر يتخلّص من عقدة التعادلات

{ مدن – وكالات: كسر مانشستر يونايتد سلسلة تعادلاته في مبارياته الثلاثة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، بفوز ثمين على ضيفه توتنهام هوتسبير في المباراة التي أقيمت مساء اول امس الأحد بملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 15 . يدين الشياطين الحمر بهذا الانتصار الصعب لنجمه الأرميني هنريك مخيتريان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29، ليرفع المانيو رصيده إلى 24 نقطة، ليعزز تواجده بالمركز السادس مقابل 27 نقطة لتوتنهام في المركز الخامس. لعب الفريقان بخطة مختلفة، جوزيه مورينيو اعتمد على خطة 4-3-3، بتشكيلة تضم دافيد دي خيا أمامه رباعي الدفاع أنطونيو فالنسيا، روخو، فيل جونز ودارميان، ثم ثلاثي الوسط مايكل كاريك، هيريرا، بول بوجبا خلف المحاور الهجومية هنريك مخيتريان، أنتوني مارسيال وإبراهيموفيتش. أما ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام، حافظ على خطته 4-2-3-1، معتمدًا على الحارس الفرنسي هوجو لوريس، أمامه رباعي الدفاع داني روز، فيرتونخين، ألدرفيريليد، كايل ووكر، وفي الوسط وانياما، موسى ديمبلي ثم المحاور الهجومية كريستيان إيريكسن، ديلي آلي وهيونج سون مين خلف رأس الحربة هاري كين.

التعادل مع وست هام

وواصل ليفربول نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، وتعادل مع ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-2، مساء اول امس، الأحد، على ملعب آنفيلد في الجولة 15 من المسابقة. ولم يحافظ ليفربول على تقدمه المبكر بهدف لالانا في الدقيقة 5، وتلقى هدفا عن طريق ديميتري باييه في الدقيقة 27، ثم استقبل هدفا ثانيا من ميشيل أنطونيو في الدقيقة 38، قبل أن يدرك ديفوك أوريجي التعادل للريدز بحلول الدقيقة 48 . وفقد ليفربول النقطة الخامسة في مباراتين متتاليتين ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي المتصدر، وارتفع رصيد وست هام إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.

ساوثهامبتون يحقق فوزاً صعباً

وتعافى ساوثهامبتون من خيبة أمل خروجه من الدوري الأوربي يوم الخميس الماضي بالفوز 1-0 على ميدلسبره اول امس الأحد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل سفيان بوفال هدف الفوز في الدقيقة 53 حيث استلم تمريرة من جيمس وارد بروس وسدد بقوة بقدمه اليسرى داخل المرمى وهو هدفه الأول في الدوري. وكانت هذه أبرز لقطة في مباراة ضعيفة، أوضحت لماذا يبلغ متوسط كل فريق منهما أقل من هدف واحد في المباراة هذا الموسم، ولم يهدد الفريقان المرمى في الشوط الأول الذي شهد حصول دوسان تاديتش لاعب ساوثهامبتون على انذار. وبدا ساوثهامبتون أكثر إصرارا في الشوط الثاني عندما شارك ناثان ريدموند بشكل مفاجئ ،وكان يمكن أن يضاعف من النتيجة لو لم يسدد جاي رودريجيز فوق العارضة بقليل قبل النهاية.

باير ليفركوزن يتخطى شالكه

وسجل ستيفان كيسلينج هدفا في الوقت القاتل، ليمنح فريق باير ليفركوزن فوزا مهما على مضيفه شالكه 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الاحد في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). واضطر شالكه للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الرابعة بعد طرد نالدو واستطاع الصمود في وجه هجمات ليفركوزن المتتالية حتى الدقيقة 89 والتي شهدت احراز كيسلينج هدف فوز فريقه. وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد شالكه عند 17 نقطة في المركز العاشر. يشار إلى ان هذا الفوز هو السادس لليفركوزن هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لشاكله مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.

بوروسيا مونشنجلادباخ يفك نحسه

عاد بوروسيا مونشنجلادباخ اول امس، الأحد، لدرب الانتصارات في البوندسليجا، بعدما تمكن من الفوز على ضيفه ماينز بهدف في المباراة التي احتضنها ملعب بوروسيا بارك في الجولة الـ14 من عمر المسابقة. وجاء هدف المباراة الوحيد في الربع الأخير من الشوط الثاني من المباراة (ق76)، وحمل توقيع أندرياس كريستينسن. بهذه الطريقة أنهى جلادباخ سلسلة من ثماني مباريات متتالية في الدوري الألماني لم يعرف فيها طعم الفوز. وارتفع رصيد الفريق إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر. من ناحيته، تعرض ماينز لهزيمته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

هاتريك إيبورا

وهزم إشبيلية مضيفه سيلتا فيجو 3-صفر خلال المباراة التي جمعتهما اول امس، الأحد، في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف إشبيلية الثلاثة فيسينتي إيبورا (هاتريك) في الدقائق 51 و84، والأخيرة من المباراة من ركلة جزاء. ورفع إشبيلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، وتوقف رصيد سيلتا فيجو عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

يوفنتوس يقلب الطاولة

وحقق يوفنتوس فوزاً ثميناً على جاره اللدود تورينو في ديربي مدينة تورينو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ16 للكالتشو، على ملعب أولمبيكو دي تورينو. تقدم تورينو أولاً عبر هدافه بيلوتي في الدقيقة 16، قبل أن يسجل يوفنتوس هدفين متتاليين في الدقيقتين 28 و82، فيما اختتم البديل بيانيتش الأهداف في الدقيقة 92 . الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 7 نقاط كاملة عن ملاحقيه روما وميلان قبل لقائهما فيما توقف رصيد تورينو عند 25 نقطة في المركز السابع.

المدرب ماسيمليانو أليجري اختار طريقة 4-3-3 وتخلى عن طريقته المفضلة 4-3-3 مبقياً على ديبالا على مقاعد البدلاء بالرغم من مشاركته لمدة دقائق في اللقاء الماضي، حرصاً على عودته للملاعب بشكل تدريجي بعد مدة غياب طويلة، كما أبقى أيضاً على بيانيتش إحتياطياً كورقة رابحة يدفع بها وقت الحاجة. أما المدرب ميهايلوفيتش اختار نفس طريقة اللعب بوجود ثلاثي الهجوم المتألق منذ بداية الموسم بيلوتي وفالكي وليايتش في المقدمة.