– December 12, 2016

سيتي يزاحم النادي الملكي في صراع أوباميانغ

{ لندن – وكالات: أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر سيتي سينافس ريال مدريد على الظفر بخدمات الجابوني إيمريك أوباميانج، هداف بوروسيا دورتموند خلال المدة المقبلة.

ويعد ريال مدريد أبرز المرشحين لضم أوباميانج حال قرر الرحيل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك، لكن صحيفة صن أشارت إلى أن سيتي لن يترك النادي الملكي يفوز باللاعب دون قتال. ووصف تيكسيكي بيجرشتين، المدير الرياضي لسيتي، أوباميانج بأنه واحد من أخطر هدافي أوربا في الوقت الحالي. وأحرز أوباميانج 19 هدفا في آخر 17 مباراة لعبها مع الفريق الألماني في كل البطولات. كان هانز يواكيم فاتسكه، رئيس دورتموند، نفى وجود أي اتفاق بينه ومسؤولي ريال مدريد بشأن ضم المهاجم الجابوني. يذكر أن مسؤولي دورتموند أعلنوا في وقت سابق أنهم لن يفرطوا في أوباميانج بمقابل أقل من 80 مليون يورو.