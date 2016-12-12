– December 12, 2016

مدرّب كلوب أمريكا يكشف خطته لمواجهة مدريد

إحصائية مثيرة تكشف توظيف الريال لسلاح الأهداف القاتلة

{ مدريد – وكالات: لجأ ريال مدريد إلى سلاح الأهداف في الوقت القاتل لحسم نتائج عدة مباريات هذا الموسم، ساعدته على افتتاح الموسم ببطولة كأس السوبر الأوربي، ومواصلة المشوار بشكل جيد في البطولات الثلاث التي ينافس عليها. وبرز دور سيرجيو راموس، قائد الفريق، في تسجيل عدد كبير من الأهداف الحاسمة، كان آخرها يوم، السبت، في الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا (3-2) في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

سلاح خطير

ورصدت صحيفة آس، المقربة من ريال مدريد، إحصائية مثيرة، حيث أكدت أن ريال مدريد جمع 12 نقطة بسلاح الأهداف القاتلة، وسجل 13 هدفا في الدقائق العشر الأخيرة، منها 10 أهداف مؤثرة، و3 فقط غير مؤثرة. ريال مدريد بدأ الفوز في الدقائق الأخيرة أمام إشبيلية في كأس السوبر القاري، أغسطس/آب الماضي، حيث كان الفريق الملكي متأخرًا أمام إشبيلية حتى سجل راموس هدف التعادل (2-2) في الدقيقة 92 من المباراة التي امتدت لأشواط إضافية، ليسجل دانيل كارفاخال هدف الفوز في الدقيقة 118 من العمر الإجمالي للقاء. وكان توني كروس، لاعب الفريق، أول من سجل هدفًا في الدقائق العشر الأخيرة للملكي في الدوري، حيث هز شباك سيلتا فيجو بهدف الفوز (2-1) في الدقيقة 81، ليمنح الفريق نقطتين جديدتين، كانتا سيفقدهما الفريق بالتعادل. وسجل ألفارو موراتا هدف الفوز على أثلتيك بيلباو (2-1) في الجولة التاسعة قبل 8 دقائق على النهاية، ليضيف نقطتين جديدتين، أما راموس فقد سجل أمام برشلونة في الجولة الماضية هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 89، ليحصل الفريق على نقطة ثمينة، أبقت فارق النقاط الست مع الغريم الكتالوني. فيما سجل ماريانو دياز هدف التعادل (2-2) أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الدقيقة 83 من المباراة، لكن راموس قام بدوره المعتاد، وأحرز هدف الفوز (3-2) في الدقيقة الثانية بعد التسعين، ما يعني أن الفريق استفاد من الأهداف القاتلة بحصد ثلاث نقاط كاملة. وفي دوري أبطال أوربا، سجل كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هدفين أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي في الدقيقتين 88 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على التوالي، ليفوز الفريق ويحصد 3 نقاط، فيما سجل ماتيو كوفاسيتش هدف التعادل (3-3) أمام ليجيا وارسو، ما أضاف نقطة في رصيد الفريق الملكي. كما سجل كل من ماريانو دياز هدفين وإنزو زيدان هدفًا خلال الدقائق العشر الأخيرة أمام كولتورال ليونيسا في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

خطة كلوب أمريكا

من جهة اخرى أكد مدرب كلوب أمريكا المكسيكي ريكاردو لا فولبي اول امس الاحد، عقب الفوز على تشونبوك الكوري الجنوبي في ربع نهائي مونديال الأندية ليتأهل لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي أن القمصان لا تفوز بالمباريات، مشيرا إلى أن فريقه سيخوض هذا اللقاء بكل ما لديه.

وقال لا فولبي في مؤتمر صحفي عقب المباراة اللعب في مسابقة قوية مثل هذه يثبت تطورنا وأننا لسنا هنا من أجل التنزه.. القمصان لا تفوز بالمباريات بل الرجال. وأضاف المدرب علينا مضاعفة كل جهودنا ليصبح مجهود كل لاعب يوازي مجهود كل لاعبين لديهم، سنلعب بدون ضغوط لأن الجميع يعتقد أننا سنخسر. وأشار المدرب إلى أن لاعبيه روبنز سامبويزا سيلعب بشكل أكيد في مباراة ريال مدريد بعد غدا الخميس ، موضحا أن فريقه كان يفتقده اليوم. واعتبر لا فولبي أن لاعبيه أظهروا في مباراة اول امس الاحد عقليتهم وشخصيتهم وشجاعتهم من أجل الفوز بالمباراة.