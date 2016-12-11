مقتل 27 في انفجار بكنيسة الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة

– December 11, 2016

القاهرة – الزمان

قالت وزارة الصحة المصرية إن 27 شخصا قتلوا وأصيب 49 آخرون الأحد في انفجار وقع داخل كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع لحظة الاستعداد لبدء الصلوات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني إن عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما من مادة (تي.إن.تي) تسببت في الانفجار. وقال شاهد العيان عماد شكري إن الانفجار وقع في مكان مخصص للنساء بالكنيسة البطرسية في مجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية. وقال «بمجرد أن طالبنا الكاهن بالاستعداد للصلاة وقع الانفجار.» وأضاف «التفجير هز المكان بالكامل والغبار غطى القاعة. سقطت على الأرض وكنت أبحث عن الباب على الرغم من أني لم أكن أرى أي شيء. «خرجت وسط الصراخ. وفيه ناس كتير كانوا مرميين على الارض.»

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية «يدين الرئيس عبد الفتاح السيسي… ببالغ الشدة العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية.»

وأضاف البيان أن الرئاسة أعلنت الحداد ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأحد. وقال بيان رئاسي صدر في وقت لاحق إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس شدد فيه على «عزم مصر شعبا وحكومة على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذوره.» وقال البيان إن البابا تواضروس شدد من جانبه على «تماسك ووحدة الشعب المصري وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية الأليمة.»

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط «مثل هذه الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من قوة ومتانة النسيج الوطني المصري.»

ومن جانبه قال الأزهر في بيان إنه يدين «التفجير الإرهابي» مضيفا أن «استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي وكل الأديان.»

ومضى البيان قائلا «يؤكد الأزهر تضامنه الكامل مع الكنيسة المصرية ذات المواقف الوطنية ومع جميع الإخوة المسيحيين في مواجهة هذا الاستهداف الإرهابي.»

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الوزير مجدي عب الغفار تفقد مكان الانفجار. ونقلت قوله إن مرتكبيه لن يفلتوا «من العدالة التي ستقتص منهم.»

وأدان الهجوم شوقي علام مفتي الجمهورية وحزب النور السلفي الممثل في مجلس النواب بعدد قليل من الأعضاء وحزب مصر القوية وهو أيضا حزب إسلامي معتدل.

وقال هاني باخوم وكيل بطريركية الكنيسة الكاثوليكية للتلفزيون المصري «لا يمكن ان هؤلاء الإرهابيين ينجحوا إطلاقا. في كل مرة هيحصل كده هتزيد محبتنا للمسلمين. واحنا هنحافظ على الوحدة الوطنية. دول ناس مأجورين.»

وبعد ساعات قليلة من وقوع الانفجار تجمع مئات المحتجين الأقباط والمسلمين أمام الكاتدرائية تعبيرا عن الغضب من مرتكبي الهجوم لكنهم رددوا لاحقا هتافات مناوئة للسيسي وحكومته.