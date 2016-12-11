أمير الكويت:تخفيض الإنفاق أصبح أمراً حتمياً

– December 11, 2016

مرزوق الغانم رئيساً للبرلمان الكويتي

الكويت – الزمان

انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأحد مرزوق علي الغانم رئيسا لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.

وحصل الغانم على 48 صوتا من أصل 65 صوتا هم أعضاء البرلمان الخمسين بالإضافة إلى 15 وزيرا هم أعضاء بحكم المنصب في البرلمان ويحق لهم التصويت.

وتنافس مع الغانم كل من النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي.

فيما قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأحد إن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح «أمرا حتميا» في ظل هبوط أسعار النفط وتضرر الميزانية العامة منه. وقال أمير الكويت في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) الجديد «ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم ولكنني واثق بأنكم لا تقلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لهاواستعدادا للتضحية من أجلها.» وتضررت الكويت عضو منظمة أوبك كثيرا جراء هبوط أسعار النفط. وطبقا لتصريحات حكومية فإن الميزانية العامة للدولة يتوقع أن تسجل عجزا قدره 9.5 مليون دينار (31.1 مليون دولار) للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس آذار مارس.

واعتبر الأمير أن التحدي المتمثل في «الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط» هو التحدي الثاني الذي يواجه الكويت بعد التحدي الأمني.

وقال «لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره، وإنني على ثقة أن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا يدركون أن تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة لإصلاح الخلل في الموازنةالعامة ووقف الهدر واستنزاف مواردنا الوطنية وتوجيهها نحو غاياتها الصحيحة.»

وأكد أهمية أن يتم هذا الأمر «مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية.»

وقال الشيخ صباح «في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا .. ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.»