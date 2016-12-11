نبيل شعث لـ (الزمان): لا بديل عن دور القاهرة في المصالحة الفلسطينية

– December 11, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد مصدر امنى رفيع المستوى للزمان ان مصر سوف تبدأ خلال الايام القادمة استقبال وفود من الفصائل الفلسطينيه تمهيدا لبدء الحوار الشامل لتحقيق المصالحة الفلسطينية ،فيما اكد نبيل شعث القيادى بحركة فتح فى تصريحات خاصة ان حركة فتح ترحب باى دور عربى لتحقيق المصالحه سواء اكان ذلك قطر او غيرها ولكن فى النهايه لابدبل عن الدور المصرى فى اية عملية مصالحة.

فى السياق نفسه اكد غازى حمد عضو المكتب السياسى لحركة حماس فى تصريحات خاصة انه حتى الان لم تتم دعوة حركة حماس لزيارة القاهرة حيث تجرى مباحثات بين الطرفين لحل بعض الاشكاليات بين الطرفين حيث طلبت مصر تسليم بعض المطلوبين وقاموا بعمليات ارهابيه ودخلوا القطاع الا ان حماس ابلغت مصر انه ليس لديها علم بهؤلاء الاشخاص فضلا عن معلومات عن ضباط من الامن المصرى تعتقد مصر انهم دخلوا القطاع ،فيما ابدت الحركه استعدادها الكامل للتعاون مع الامن المصرى لضبط الحدود وعدم السماح لاى شخص .

من غزخ يهدد الامن المصرى لان الامن المصرى هو من امن القطاع لان مصر هى العمود الفقرى للقضية الفلسطينية.