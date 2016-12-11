ميسي الى القاهرة لتدشين حملة السيطرة على التهاب الكبد

– December 11, 2016

بنها (مصر)-(رويترز) – بطريق الصدفة اكتشفت الحاجة فوقية إصابتها بمرض التهاب الكبد )سي) عند إجرائها تحليلات طبية للتأكد من إصابتها بمرض السكري قبل شهرين ولم يمض سوى 20 يوما حتى وجدت نفسها في مستشفى حكومي مصري لبدءرحلة العلاج. ما حدث معها كان قبل سنوات أشبه بالخيال في مصر التي تقول منظمة الصحة العالمية إن بها واحدا من أعلى معدلات الإصابة بالمرض في العالم.

فقد كان الدواء مكلفا للغاية ولا تستطيع الدولة توفيره لكل المرضى. كما كانت فاعليته محدودة. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي قالت (برايم فارما) إنها وقعت عقدا مع ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ليكون سفيرا لبرنامج السياحة العلاجية لالتهاب الكبد (سي) في مصر.

وسيزور ميسي القاهرة هذا الشهر لتدشين حملة بعنوان «عالم خال من التهاب الكبد س وفي نفس الحفل أثنت مارجريت تشان مديرة منظمة الصحة العالمية على جهود مصر في مكافحة المرض. وقالت «أريد أن أثني على الحكومة لالتزامها الكامل بتقديم دواء بأسعار معقولة للمصريين. عملت الحكومة بجدية كبيرة ولاقت دعما فنيا من منظمةالصحة العالمية.»

وقال ممثل المنظمة في القاهرة جان جبور لرويترز في مقابلة إن ما حققته مصر «انجاز كبير» وإن هذا النجاح دفع المنظمة للعمل على «نقل تجربة مصر إلى بلدان أخرى في العالم». وقال السعيد أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة عين شمس المصرية إن «قصة النجاح» في مواجهة «المشكلة الأولى صحيا على مستوى مصر» ترجع لعام 2006 حين صدر قرار بتشكيل اللجنة القومية التي وضعت أول استراتيجية متكاملةللتعامل مع التهاب الكبد (سي).

وأضاف أن خطة المكافحة بدأت بإنشاء ثمانية مراكز لعلاج التهاب الكبد (سي) حتى وصلت حاليا إلى 153 مركزا على مستوى مصر تربطها شبكة قومية لضمان الحصول على بيانات إحصائية دقيقة.

وفي 2014 دشنت اللجنة القومية موقعا الكترونيا لتسهل على المرضى تسجيل طلبات العلاج قبل تحويلهم إلى أقرب وحدة علاجية لسكنهم .

* «طفرة ونقلة نوعية»

قال السعيد إن اللجنة القومية تعتمد على تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج التي توصي بها الجمعيتان الأمريكية والأوروبية لأمراض الكبد.

ومر علاج التهاب الكبد (سي) بعدة مراحل في مصر منذ عام 2006. فقد بدأ بمنح المريض عقار الانترفيرون وحده لمدة عام كامل. لكن النتائج كانت ضعيفة جدا.

بعد ذلك اعتمد العلاج على الانترفيرون والرايبافيرن. وتراوحت نسبة الشفاء بين 30 و40 في المئة لكن العلاج كان مكلفا للغاية وله آثار جانبية كثيرة.

وقال السعيد «النقلة النوعية التي حدثت كانت مع دخول الأدوية الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم ومن أشهرها طبعا عقار السوفالدي.»

وأدخلت مصر عقار السوفالدي في أكتوبر تشرين الأول 2014 بعد تعاقدها على استيراده بما يعادل واحدا في المئة فقط من ثمنه في الخارج.

استمرت هذه المرحلة حتى نهاية 2015. وذكر السعيد أن 188 ألف مريض عولجوا خلالها باستخدام العقاقير المستوردة

تبلغ تكلفة علاج مريض التهاب الكبد (سي) الواحد في الولايات المتحدة نحو 84 ألف دولار لكن تكلفة العلاج المصري أقل من 100 دولار.

ربما يثير ذلك الفارق الرهيب شكوكا لدى المرضى بشأن فاعلية الدواء وكفاءته.

وذكر السعيد أن هناك نحو 30 مستحضرا لعلاج التهاب الكبد (سي) من إنتاج مصري.

وقال جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر «لما نصل إلى 836 ألف مواطن عولج بأقل من سنتين وبدون ما نشوف أي نكسات أو عوارض جانبية أو شيء.. هذا يعطينا أن المنتج المصري فعال.»

ووفقا لموقع الجمعية يجرى العمل في 23 قرية بمحافظات الدقهلية والغربية والشرقية والفيوم ودمياط لعلاج جميع المرضى فيها وإعلانها قرى خالية من فيروس (سي). ومن المقرر أن ينتهي المشروع عام 2020.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في هذه القرى 15 ألف شخص.

في مدينة بنها التي تقع على بعد 40 كيلومترا شمالي القاهرة كان عشرات المرضى بالتهاب الكبد (سي) يجلسون في قاعة انتظار بوحدة علاج الفيروسات الكبدية الملحقة بمستشفى للحميات.

وهؤلاء إما مرضى جدد ينتظرون الخضوع لفحوص وتحليلات لتحديد نوع العلاج أو مرضى بدأوا البرنامج العلاجي بالفعل وينتظرون إجراء فحوص وتحليلات متابعة وصرف العلاج وأخيرا مرضى أنهوا برنامجهم العلاجي ويخضعون لفحوص واختباراتمعملية للتحقق من اكتمال شفائهم.

من بين هؤلاء المرضى محروس محمد (67 عاما) تاجر الأثاث الذي اكتشف إصابته بالتهاب الكبد (سي) بالصدفة عام 2008 عندما أصيب بمغص في المعدة.

بعد ذلك ذهب محروس لمعهد الكبد بالقاهرة وجرى تحويله لمستشفى بالعاصمة وهناك بدأ العلاج باستخدام عقار الانترفيرون لكن الأطباء قرروا فجأة وقف العلاج لأسباب طبية لا يعلمها الرجل.

في السابق كانت جميع طلبات العلاج على نفقة الدولة ترسل إلى القاهرة وهو ما كان يعطل بدء العلاج شهورا لكن وزير الصحة قرر في 2015 إلغاء المركزية في قرارات العلاج للإسراع بعملية العلاج والقضاء على قوائم الانتظار.

وحاليا تصدر قرارات العلاج بعد أسبوع أو أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وقال مسؤولو المستشفى إن نسبة شفاء المرضى باستخدام الأدوية الحديثة المصنعة محليا تتراوح بين 95 و99 بالمئة.

والمستشفى مزود بصيدلية لصرف علاجات التهاب الكبد (سي) للمرضى. ويتسلم الرجال والنساء الدواء من منفذين منفصلين.

وقال مسؤولو المستشفى إن العلاج أصبح متوفرا في الصيدلية بعدما كانت شركات الأدوية تتولى توزيعه بنفسها على المرضى في السابق نظرا لغلو سعره حتى أنه كان يتعين على المريض تناول الدواء في المركز حتى لا يبيعه في الخارج.ي».