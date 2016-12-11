أول غوريلا ولدت في الأسر تعود لحديقة حيوان 

– December 11, 2016

11 (رويترز) – قالت حديقة حيوان كولومبوس في أوهايو إن أول غوريلا ولدت في الأسر عادت إلى مأواها بعد التعافي من جراحة ناجحة خضعت لها قبل أيام لإزالة ورم خبيث. وقالت حديقة الحيوان إن الأطباء البيطريين في الحديقة أزالوا الورم من أسفل ذراع الغوريلا كولو التي يبلغ عمرها 59 عاما في الثالث من ديسمبر كانون الأول. وبعد ذلك بأيام أكد تقرير التحليل أن الورم كان خبيثا.

وقال مسؤلون في بيان إنه لا توجد أية دلائل على أن الورم انتشر كما لا توجد حاجة لخضوع كولو لعلاج إضافي.

ويقول الموقع الإلكتروني لحديقة الحيوان إن كولو التي ولدت في 1956 هي الأم الرئيسة لغوريلات الحديقة.

واسم كولو هو الاسم المختصر لكولومبوس وهو الاسم الذي أطلق عليها لدى ولادتها.

وتنتمي كولو إلى نوع غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية وتنحدر من أفريقيا الوسطى ويبلغ متوسط عمرها في البرية 35 عاما.